Nhiều người cho rằng đau bụng kinh là tình trạng phổ biến ở tuổi dậy thì và thường không quá đáng lo ngại. Tuy nhiên, với một nữ sinh 18 tuổi vừa được điều trị tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội, những cơn đau kéo dài suốt nhiều năm lại là dấu hiệu cảnh báo một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng ở cơ quan sinh sản.

Đau bụng kinh từ những ngày đầu có kinh nguyệt

Các bác sĩ Khoa Phụ ngoại A5, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhân nữ sinh năm 2007 mắc hội chứng Herlyn-Werner-Wunderlich (HWW) – một dị tật hiếm gặp được đặc trưng bởi bộ ba bất thường gồm tử cung đôi, âm đạo bịt một bên và thiểu sản thận cùng bên. - một dị tật bẩm sinh rất hiếm của hệ sinh dục nữ.

Theo bệnh sử, bệnh nhân có kinh nguyệt từ năm 14 tuổi. Ngay từ những chu kỳ đầu tiên, em đã thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau bụng kinh dữ dội. Qua thăm khám trước đó, bệnh nhân được phát hiện có tử cung đôi và thiểu sản thận một bên – những dấu hiệu gợi ý bất thường bẩm sinh của hệ sinh dục và tiết niệu.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, các triệu chứng ngày càng nghiêm trọng hơn. Bệnh nhân liên tục đau bụng, xuất hiện khí hư bất thường lẫn mủ và có những mảnh tổ chức màu đen theo dịch âm đạo ra ngoài nên được gia đình đưa đến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội kiểm tra.

Phát hiện dị tật hiếm với khối dịch lớn bất thường

Kết quả thăm khám cho thấy khoang âm đạo bịt bên phải của bệnh nhân giãn rất lớn, kích thước khoảng 6 x 3,5 cm và chứa lượng dịch bất thường. Theo các bác sĩ, đây là một trong những trường hợp khối âm đạo bịt chứa dịch có kích thước lớn nhất từng ghi nhận tại khoa.

PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào cùng ê-kíp đã chỉ định phẫu thuật để xử lý tổn thương.

Bất ngờ khi phát hiện vòi tử cung đã hóa mủ, hoại tử

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ mở khoang âm đạo bịt và dẫn lưu ra ngoài một lượng lớn dịch mủ. Đáng chú ý, bên trong còn chứa nhiều khối tổ chức rắn màu đen, kích thước khoảng 7-8 mm.

Khi tiến hành nội soi ổ bụng, ê-kíp ghi nhận bệnh nhân có hai tử cung hoàn toàn tách biệt. Phần phụ bên trái bình thường, nhưng phần phụ bên phải dính nhiều vào mạc nối lớn và đại tràng.

Sau khi gỡ dính, các bác sĩ phát hiện buồng trứng phải vẫn được bảo tồn, trong khi vòi tử cung phải đã biến dạng thành một khối lớn kích thước khoảng 10 x 8 cm chứa dịch màu vàng dạng gel.

Nhận định đây là vòi tử cung đã bị áp xe hóa, hoại tử và mất hoàn toàn cấu trúc giải phẫu, các phẫu thuật viên buộc phải cắt bỏ toàn bộ phần tổn thương để tránh nguy cơ nhiễm trùng lan rộng.

Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy những khối màu đen trong âm đạo thực chất là fibrin và hồng cầu thoái hóa tích tụ trong thời gian dài. Đặc biệt, nguồn gốc chính của ổ mủ được xác định xuất phát từ tình trạng viêm nhiễm kéo dài tại vòi tử cung phải, dẫn tới hóa mủ và hoại tử.

Theo ê-kíp điều trị, đây là biểu hiện rất hiếm gặp và chưa từng được ghi nhận trong các tài liệu y văn mà nhóm bác sĩ tham khảo trước đó.

Đừng xem nhẹ đau bụng kinh dữ dội ở tuổi dậy thì

Theo PGS.TS.BS Lê Thị Anh Đào, phần lớn bệnh nhân mắc hội chứng Herlyn-Werner-Wunderlich bắt đầu xuất hiện triệu chứng sau khi có kinh nguyệt.

Dấu hiệu điển hình là đau bụng kinh ngày càng nặng theo thời gian, dù chu kỳ kinh nguyệt vẫn diễn ra đều đặn. Nhiều trường hợp phải nghỉ học, nghỉ làm hoặc thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau mỗi tháng.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ vị thành niên có những cơn đau bụng kinh dữ dội kéo dài. Việc thăm khám chuyên khoa phụ khoa, siêu âm hoặc chụp cộng hưởng từ khi cần thiết có thể giúp phát hiện sớm các dị tật như tử cung đôi, âm đạo bịt hoặc những bất thường khác của đường sinh dục.

Phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp giảm đau, ngăn ngừa các biến chứng nhiễm trùng nặng nề mà còn góp phần bảo tồn khả năng sinh sản cho người bệnh trong tương lai.