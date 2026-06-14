Giữa những ngày nắng nóng đỉnh điểm, không ít người rơi vào tình trạng ăn uống kém ngon miệng, luôn cảm thấy đầy bụng, khát nước nhưng lại ngại sử dụng các loại trái cây ngọt vì lo tăng cân hoặc ảnh hưởng đường huyết. Chính vì thế, nhiều người bất ngờ khi biết rằng cà chua bi - loại quả có vị ngọt thanh rất dễ gây "đánh lừa vị giác" - lại thuộc nhóm thực phẩm chứa lượng đường khá thấp.

Theo dữ liệu dinh dưỡng được tổng hợp từ USDA (Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ), 100g cà chua bi chỉ chứa khoảng 2,6g đường tự nhiên và khoảng 18 - 20 calo. Con số này thấp hơn đáng kể so với nhiều loại trái cây phổ biến khác như nho, xoài hay chuối.

Vì sao cà chua bi ngọt nhưng không nhiều đường?

Nhiều người thường đánh đồng cảm giác ngọt với việc thực phẩm chứa nhiều đường. Tuy nhiên, đối với cà chua bi, vị ngon đặc trưng đến từ sự cân bằng giữa lượng đường tự nhiên, hàm lượng nước cao và các axit hữu cơ như axit citric, axit malic.

Loại quả này chứa tới khoảng 90 - 95% là nước, tạo cảm giác mọng nước, tươi mát khi ăn. Chính sự kết hợp giữa vị ngọt nhẹ và vị chua dịu giúp cà chua bi trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều so với mức đường thực tế mà nó chứa.

Đây cũng là lý do nhiều người có cảm giác cà chua bi "ngọt như kẹo", trong khi thực tế lượng đường lại tương đối thấp.

Loại quả nhỏ nhưng giá trị dinh dưỡng không hề nhỏ

Không chỉ nổi tiếng vì ít calo, cà chua bi còn được xem là "kho dinh dưỡng thu nhỏ" nhờ chứa nhiều vitamin và hợp chất chống oxy hóa.

Trong 100g cà chua bi có thể cung cấp vitamin C, vitamin A, kali, folate cùng nhiều carotenoid quan trọng, đặc biệt là lycopene - sắc tố tạo nên màu đỏ đặc trưng của quả cà chua. Lycopene được nghiên cứu rộng rãi nhờ khả năng chống oxy hóa mạnh, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Ngoài ra, lượng chất xơ trong cà chua bi cũng hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời tạo cảm giác no lâu, phù hợp với những người đang kiểm soát cân nặng.

Dù có kích thước nhỏ, cà chua bi lại sở hữu bảng thành phần dinh dưỡng khá ấn tượng. Theo ThS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cà chua là nguồn cung cấp vitamin C, kali, chất xơ cùng lycopene - hợp chất chống oxy hóa tạo nên màu đỏ đặc trưng của quả.

Từng hia sẻ trên Báo Sức khỏe & Đời sống, chuyên gia cho biết lycopene được nhiều nghiên cứu đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ bảo vệ tim mạch, chống oxy hóa và góp phần làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Bên cạnh đó, cà chua có hàm lượng nước cao, năng lượng thấp nên phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng hoặc theo đuổi lối sống ăn uống lành mạnh.

Nhờ vừa ít calo, vừa tạo cảm giác no tốt, cà chua bi từ lâu đã trở thành một trong những thực phẩm được nhiều tín đồ eat clean và giảm cân yêu thích.

4 cách ăn cà chua bi vừa ngon vừa giúp giải nhiệt ngày hè

Nếu đã quá quen với việc ăn sống trực tiếp, bạn có thể thử những cách chế biến đơn giản dưới đây để đổi vị.

1. Cà chua bi ướp lạnh

Đây là cách thưởng thức đơn giản nhất nhưng cũng rất hiệu quả trong những ngày oi bức.

Sau khi rửa sạch, ngâm nước muối loãng khoảng 5 phút rồi để ráo, hãy cho cà chua bi vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 30 phút. Khi ăn, lớp vỏ giòn nhẹ kết hợp cùng phần thịt mọng nước bên trong sẽ tạo cảm giác cực kỳ sảng khoái.

Bạn có thể dùng khoảng 150 - 200g mỗi ngày như một món ăn nhẹ giữa buổi hoặc ăn trước bữa chính để kích thích vị giác.

2. Trà cà chua bi chanh

Nghe có vẻ lạ nhưng đây là thức uống được nhiều người yêu thích trong mùa hè.

Cà chua bi sau khi chần sơ để bóc vỏ sẽ được nấu cùng nước trong khoảng 8 phút. Sau đó thêm vài lát chanh và một lượng nhỏ đường phèn để cân bằng hương vị.

Thức uống này có vị chua ngọt nhẹ, dễ uống, giúp giải khát mà không tạo cảm giác ngấy như nhiều loại nước ngọt công nghiệp.

3. Salad cà chua bi dưa chuột

Món salad đơn giản này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên cảm thấy đầy bụng hoặc chán ăn trong thời tiết nóng.

Chỉ cần kết hợp cà chua bi cắt đôi với dưa chuột đập dập, thêm chút tỏi băm, nước tương nhạt, giấm balsamic và vài giọt dầu mè là đã có ngay một món ăn thanh mát, ít calo.

Vị giòn của dưa chuột kết hợp với vị chua ngọt tự nhiên của cà chua bi giúp bữa ăn trở nên hấp dẫn hơn mà không cần sử dụng nhiều gia vị.

4. Canh cà chua bi trứng

Đây là lựa chọn lý tưởng cho những người muốn ăn món nóng nhưng vẫn nhẹ bụng.

Cà chua bi được xào sơ để dậy mùi thơm, sau đó nấu cùng nước và trứng đánh tan. Thành phẩm là bát canh có vị chua ngọt dịu nhẹ, dễ ăn và giàu dinh dưỡng.

Món ăn này đặc biệt phù hợp với những người đang mệt mỏi, ăn uống kém hoặc cần một bữa tối nhẹ nhàng.

Ai nên lưu ý khi ăn cà chua bi?

Dù có nhiều lợi ích nhưng cà chua bi không phải thực phẩm phù hợp với tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh.

Những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, thường xuyên bị lạnh bụng hoặc dễ tiêu chảy nên hạn chế ăn quá nhiều cà chua bi sống, đặc biệt là khi được ướp lạnh.

Thay vào đó, các món nấu chín như canh, súp hoặc trà cà chua sẽ là lựa chọn phù hợp hơn.

Ngoài ra, nên sử dụng cà chua tươi, còn nguyên vẹn và tránh để quá lâu sau khi thu hoạch để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng cũng như hương vị.

Không cần quá lo lắng vì vị ngọt tự nhiên

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người quan tâm đến lượng đường trong khẩu phần ăn, cà chua bi là ví dụ điển hình cho thấy không phải thực phẩm có vị ngọt nào cũng chứa nhiều đường.

Với lượng đường tự nhiên chỉ khoảng 2 - 3g trong mỗi 100g, cùng hàm lượng nước cao, ít calo và giàu vitamin, cà chua bi hoàn toàn có thể trở thành món ăn vặt lành mạnh trong mùa hè.

Quan trọng hơn, loại quả nhỏ bé này còn giúp kích thích vị giác, hỗ trợ bổ sung nước và mang lại cảm giác tươi mát cho cơ thể trong những ngày thời tiết nóng bức. Thay vì quá lo lắng về vị ngọt tự nhiên, điều cần thiết là duy trì một chế độ ăn cân bằng và lựa chọn thực phẩm phù hợp với nhu cầu của cơ thể.