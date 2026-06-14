Nhiều người bị bệnh thận không dám ăn trái cây, bác sĩ nói điều ngược lại: 3 loại quả này vẫn có thể ăn, có loại chỉ vài nghìn đồng/quả

Nhiều người suy giảm chức năng thận thường tuyệt đối kiêng trái cây vì sợ tăng kali và đường huyết. Tuy nhiên, chuyên gia thận học khẳng định: Chọn đúng loại, ăn đúng cách sẽ giúp người bệnh vừa an toàn, vừa tận dụng được nguồn dinh dưỡng quý giá.

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường (Chuyên khoa Thận học, Đài Loan, Trung Quốc), trái cây là nguồn cung cấp vitamin C, chất hóa học thực vật (phytochemicals) và chất xơ dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn ngừa xơ cứng mạch máu và cải thiện tình trạng táo bón. Người bệnh thận không cần phải đoạn tuyệt hoàn toàn với trái cây, chỉ cần nắm vững các nguyên tắc lựa chọn và chế biến dưới đây.

3 loại "trái cây đèn xanh" an toàn cho người bệnh thận

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường gợi ý 3 loại trái cây tương đối an toàn, giúp người bệnh bổ sung dinh dưỡng mà không lo ảnh hưởng xấu đến chức năng thận:

Ổi (bỏ hạt): Đây là loại quả có hàm lượng kali cực thấp nhưng lại rất giàu vitamin C. Khi ăn, người bệnh nên dùng thìa nạo bỏ hoàn toàn phần vạt hạt và ruột mềm ở giữa, vì đây là nơi tập trung lượng kali và dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cao nhất.

Táo (gọt vỏ): Táo chứa nhiều pectin và polyphenols hỗ trợ tiêu hóa tốt. Tuy nhiên, lớp vỏ ngoài của táo thường dễ bám thuốc trừ sâu hòa tan trong chất béo và lớp sáp bảo quản. Do đó, người bệnh bắt buộc phải gọt sạch vỏ trước khi ăn.

Nho (bóc vỏ): Nho là lựa chọn tốt do chứa lượng kali thấp. Dù vậy, vì nho có hàm lượng đường và nước cao, người bệnh chỉ nên ăn từ 8–10 quả mỗi lần và lưu ý phải bóc vỏ khi ăn.

Bí quyết bảo vệ thận: Nằm lòng khẩu quyết "3 KHÔNG, 3 NÊN"

Để giúp người bệnh thận xây dựng thói quen ăn uống khoa học, bác sĩ Hồng đưa ra công thức phòng thủ đơn giản:

Nguyên tắc "3 KHÔNG"

- Không uống nước ép trái cây tươi: Việc ép nước sẽ khiến lượng nước và kali dung nạp vào cơ thể tăng vọt trong thời gian ngắn, gây quá tải cho thận.

- Không ăn trái cây sấy khô: Các loại quả khô quả thực là những "quả bom" cô đặc chứa hàm lượng kali và phốt pho cực cao.

- Không ăn khế và bưởi chùm (grapefruit): Đây là những loại quả chứa các chất có thể gây độc cho tế bào thận hoặc tương tác tiêu cực với thuốc điều trị.

Nguyên tắc "3 NÊN"

- Nên rửa kỹ dưới vòi nước chảy: Ngâm và rửa trái cây dưới vòi nước chảy nhỏ trong vòng 10–15 minutes để loại bỏ tối đa hóa chất.

- Nên tuân thủ quy trình: Luôn nhớ các bước tự khống chế: "Rửa sạch -> Gọt vỏ -> Cắt miếng" .

- Nên kiểm soát nghiêm ngặt khẩu phần: Tổng lượng trái cây mỗi ngày không vượt quá kích thước 2 nắm tay , và nên chia nhỏ thành nhiều lần ăn trong ngày.

Lời khuyên từ chuyên gia: Bảo vệ thận là một hành trình dài hạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ và hiểu biết trong đời sống hàng ngày. Trái cây không phải là kẻ thù của người bệnh thận, sự sợ hãi mù quáng do thiếu kiến thức mới đáng ngại. Chỉ cần tuân thủ đúng nguyên tắc, bệnh nhân suy thận vẫn có thể tận hưởng hương vị thơm ngon và lợi ích sức khỏe từ trái cây một cách an toàn, hạnh phúc.