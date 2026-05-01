Sinh năm 1976, cao 1,76 m, Lương Vịnh Kỳ không chỉ là biểu tượng sắc đẹp của Hong Kong (Trung Quốc) mà còn là hình mẫu lão hoá chậm đáng ngưỡng mộ. Ở ngưỡng tuổi 50, cô vẫn giữ được làn da căng mọng, mái tóc bóng khỏe và vóc dáng thon thả như thời xuân thì. Điều đáng nói, bí quyết của người đẹp không nằm ở những phương pháp đắt đỏ, mà lại bắt nguồn từ một thói quen rất giản dị: uống nước đậu đen từ nhỏ.

Loại nước Lương Vịnh Kỳ mê từ bé: "Trợ thủ" âm thầm của làn da và vóc dáng

Một trong những thói quen lâu năm được Lương Vịnh Kỳ duy trì chính là uống nước đậu đen. Cô từng chia sẻ rằng loại nước này giúp thanh lọc cơ thể, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ duy trì vóc dáng thon gọn một cách tự nhiên.

Không chỉ là kinh nghiệm cá nhân, khoa học cũng cho thấy đậu đen là "kho dinh dưỡng" thực sự. Thành phần nổi bật nhất trong đậu đen là anthocyanin, một chất chống oxy hóa mạnh. Đây cũng chính là hợp chất tạo nên màu đen đặc trưng của loại hạt này.

Anthocyanin có khả năng trung hòa các gốc tự do, tác nhân gây lão hóa sớm. Khi lượng gốc tự do trong cơ thể được kiểm soát, làn da sẽ ít bị tổn thương hơn, giảm nếp nhăn và giữ được độ đàn hồi lâu dài. Điều này lý giải vì sao những người duy trì chế độ ăn giàu thực phẩm chống oxy hóa thường có làn da trẻ trung hơn so với tuổi.

Bên cạnh đó, đậu đen còn giàu vitamin nhóm B, kẽm và sắt, những vi chất quan trọng với làn da và mái tóc. Vitamin B giúp tăng cường chuyển hóa tế bào, hỗ trợ tái tạo da. Kẽm có vai trò kiểm soát bã nhờn, giảm nguy cơ nổi mụn. Trong khi đó, sắt giúp cải thiện tuần hoàn máu, mang oxy đến nuôi dưỡng nang tóc, từ đó giúp tóc chắc khỏe và giảm gãy rụng.

Chính Lương Vịnh Kỳ cũng từng tiết lộ:

"Lúc mang thai, nhờ hay uống nước đậu đen nên tôi không bị rụng tóc sau sinh, lại đủ chất dinh dưỡng nữa. Thói quen này do mẹ truyền lại cho tôi".

Không chỉ uống nước, cô còn tận dụng đậu đen trong chế độ ăn hằng ngày. Hạt đậu đen có thể nấu chín, nghiền làm "thịt viên chay" hoặc áp chảo rồi kẹp vào bánh hamburger. Đây là cách vừa tăng dinh dưỡng vừa kiểm soát lượng chất béo nạp vào cơ thể.

Không chỉ đẹp da, nước đậu đen còn tốt cho xương khớp và tim mạch

Ít ai biết rằng, ngoài lợi ích về nhan sắc, nước đậu đen còn mang lại nhiều giá trị cho sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ xương khớp

Đậu đen chứa canxi, magie và phốt pho, bộ ba khoáng chất quan trọng giúp duy trì mật độ xương. Magie đặc biệt có vai trò hỗ trợ hấp thu canxi, giúp xương chắc khỏe hơn, từ đó giảm nguy cơ loãng xương, vấn đề phổ biến ở phụ nữ sau tuổi 40.

Tốt cho tim mạch

Chất xơ hòa tan trong đậu đen giúp giảm cholesterol xấu (LDL), từ đó hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Ngoài ra, kali trong đậu đen còn giúp điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên thành mạch.

Ổn định đường huyết

Đậu đen có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ nên giúp làm chậm quá trình hấp thu đường. Điều này đặc biệt có lợi cho những người cần kiểm soát cân nặng hoặc phòng ngừa tiểu đường.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nhờ hàm lượng protein và chất xơ cao, đậu đen tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt – một trong những nguyên nhân khiến cân nặng tăng nhanh.

Uống nước đậu đen thế nào để không "lợi bất cập hại"?

Dù tốt, nhưng nước đậu đen không phải cứ uống càng nhiều càng tốt. Để tận dụng tối đa lợi ích mà không gây hại, cần lưu ý:

Không uống thay nước lọc hoàn toàn

Nước đậu đen chỉ nên dùng như một thức uống bổ sung. Việc lạm dụng có thể gây mất cân bằng dinh dưỡng hoặc ảnh hưởng tiêu hóa.

Không uống khi đói

Đậu đen có tính hàn, uống khi bụng rỗng dễ gây khó chịu, đặc biệt với người có hệ tiêu hóa yếu.

Không dùng cho người có cơ địa lạnh, tiêu chảy

Những người hay lạnh bụng, tiêu chảy nên hạn chế vì có thể làm tình trạng nặng hơn.

Chú ý cách chế biến

Nên rang đậu đen trước khi nấu để tăng hương vị và giảm tính hàn. Tránh thêm quá nhiều đường vì sẽ làm mất đi lợi ích kiểm soát cân nặng.

Không dùng cho người bệnh thận nặng

Đậu đen giàu kali, nếu chức năng thận kém có thể gây tích tụ khoáng chất.

(Ảnh: Internet)