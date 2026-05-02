Nhiều người có lẽ nghĩ rằng, sống đến 100 tuổi đã là tốt lắm rồi. Thế nhưng, cụ bà Đinh Quế Quyên (106 tuổi) ở Ninh Ba, Chiết Giang, Trung Quốc không chỉ vượt qua cột mốc thế kỷ, mà còn sống một cuộc đời khiến bao người mơ ước: Không cao huyết áp, không đường huyết cao, không mỡ máu cao (tam cao), làn da hầu như không có vết nám, giọng nói hào sảng và tinh thần minh mẫn.

Tháng 4 năm 2026, khi các phóng viên đến thăm, cụ Đinh còn chủ động lấy kẹo chia cho mọi người và luôn miệng nói: "Tay tôi đã cầm qua rồi, mọi người ăn vào sẽ sống lâu trăm tuổi." Chỉ một câu nói đã thể hiện trọn vẹn sự từ bi, khoáng đạt và tinh thần phấn chấn của cụ.

Điều khiến mọi người tò mò hơn cả là làm thế nào cụ có thể trường thọ mà không mắc bệnh "tam cao"? Phương pháp trường thọ "3 không" của cụ ngay cả bác sĩ cũng phải gật đầu khen ngợi!

Bà Đinh Quế Quyên nhân dịp sinh nhật lần thứ 90. Ảnh: Ningbo Evening News

Phương pháp dưỡng sinh "3 không" của cụ bà 106 tuổi

Bí quyết của cụ Đinh tóm gọn trong 3 chữ "Không". Những điều này giản dị đến mức khó tin nhưng lại cực kỳ khoa học.

1. "KHÔNG" dùng mỹ phẩm bừa bãi, da vẫn sạch và sáng

Không kem dưỡng đắt tiền, không các bước chăm sóc da phức tạp, thậm chí cả loại kem nẻ cơ bản nhất cụ cũng chưa từng dùng. Cụ Đinh cả đời không dùng mỹ phẩm, hằng ngày chỉ rửa mặt đơn giản sáng và tối. Thế nhưng, làn da cụ vẫn sạch, sáng và gần như không có vết nám.

Tại sao? Da vốn là một hệ thống tự phòng thủ tinh vi. Việc chăm sóc da không khoa học (như làm sạch quá mức, chồng chéo quá nhiều sản phẩm) đôi khi lại phá hủy lớp màng bảo vệ tự nhiên này.

Lời khuyên từ bác sĩ: "Chăm sóc da chính xác, từ chối mù quáng". Thay vì chạy theo xu hướng, hãy làm tốt: Làm sạch nhẹ nhàng, chú trọng dưỡng ẩm và chống nắng nghiêm ngặt. Đôi khi, chăm sóc da tốt nhất chính là "bớt hành hạ" làn da.

2. "KHÔNG" ăn thức ăn qua đêm, cố gắng ăn đồ tươi mới

Nhiều người tiếc của thường để đồ thừa vào tủ lạnh. Nhưng cụ Đinh kiên trì nguyên tắc: Quyết không động vào thức ăn qua đêm. "Thức ăn qua đêm" (để quá 8 tiếng) có 3 rủi ro chính:

Vi khuẩn sinh sôi: Để ở nhiệt độ phòng quá 2 tiếng, các loại vi khuẩn như Salmonella có thể bùng phát.

Nitrit tăng cao: Rau lá xanh để sau 24 giờ có lượng nitrit tăng rõ rệt, tích tụ lâu dài gây nguy cơ ung thư.

Mất dinh dưỡng: Vitamin C, axit folic sẽ bị thất thoát khi hâm đi hâm lại nhiều lần.

3. "KHÔNG" thức khuya, phải ngủ trong "khung giờ vàng"

Mấy chục năm nay, cụ Đinh luôn đi ngủ lúc 7-8 giờ tối. Đây là phương pháp dưỡng sinh đơn giản nhưng "cứng cựa" nhất.

Quy luật và thời lượng: Người trưởng thành nên ngủ từ 7-9 tiếng và tốt nhất là đi ngủ lúc 10-11 giờ đêm.

Lưu ý: Dù bạn ngủ đủ 8 tiếng (như từ 2 giờ sáng đến 10 giờ sáng) thì vẫn bị coi là thức khuya vì làm trái "nhịp sinh học" của cơ thể. Đặc biệt, hãy đảm bảo bạn đang ngủ trong khoảng từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng – đây là cửa sổ vàng để cơ thể phục hồi.

Cụ Đinh Quế Quyên, 106 tuổi. Ảnh từ báo Ningbo Evening News

"Điểm chung trường thọ" của các cụ bà trăm tuổi - Bạn có thể "chép bài" ngay

Năm 2025, một cuộc khảo sát trên 402 cụ già trăm tuổi tại Hàng Châu (Trung Quốc) đã tìm ra những đặc điểm chung:

Thói quen 1: Chế độ ăn thanh đạm (Kiểu phương Đông)

Gần 4/5 các cụ ăn nhạt và ăn nhiều rau tươi. Chế độ này trùng khớp với khuyến nghị hiện đại:

Nên: Rau củ, trái cây, hải sản, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, đậu phụ, nấm.

Hạn chế: Tinh bột tinh chế (cơm trắng, mì trắng), thịt đỏ (lợn, bò, cừu), đồ chiên rán và đặc biệt là rượu bia.

Thói quen 2: Hầu như không chạm vào thuốc lá và rượu

76,37% các cụ không bao giờ hút thuốc và 88,06% không uống rượu. Việc loại bỏ hai thứ này giúp cơ thể giảm bớt gánh nặng và tăng "nền tảng" cho tuổi thọ.

Thói quen 3: Khoảng 1/3 có thói quen tập thể dục

Dù ở tuổi cao, nhiều cụ vẫn duy trì vận động phù hợp với thể trạng. Vận động không quan trọng là hình thức nào hay cường độ bao nhiêu, "cứ động đậy là tốt hơn nằm im".

Thói quen 4: Đa số đều biết đủ và lạc quan

Hơn 4/5 các cụ cảm thấy mình sống hạnh phúc. Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy người lạc quan có tuổi thọ cao hơn nhóm không lạc quan khoảng 10%.

Nhìn lại 106 năm cuộc đời của cụ Đinh Quế Quyên, thực tế không có "thần dược" hay "bí kíp trời cho" nào cả. Cụ chỉ kiên trì làm những việc đơn giản nhất suốt cả đời: Ăn tốt, ngủ ngon, tâm thái tốt, không ăn đồ cũ, không thức khuya, không "làm màu" với làn da.

Những điều này nghe qua thì tầm thường, nhưng chính sự kiên trì ngày qua ngày đã tạo nên sự khác biệt giữa người với người.