Sức nóng của bộ phim truyền hình đang gây sốt "Trục Ngọc" đã đưa tên tuổi của Điền Hi Vi lên một tầm cao mới. Sở hữu chiều cao 1m68 nhưng chỉ nặng 45kg, thân hình mảnh mai của cô nàng lại hoàn toàn không hề "khô héo" mà vẫn giữ được những đường cong tự nhiên cực phẩm, khiến cư dân mạng phong tặng danh hiệu "Mỹ nhân có vòng 1 đẹp nhất phim Trung".

Qua các cuộc phỏng vấn và quan sát đời thường, có thể thấy Điền Hi Vi thiên về việc "nuôi dưỡng thể chất" thay vì giảm cân cực đoan. Thay vì nhịn ăn mù quáng, hãy cùng học tập 4 chìa khóa vàng dưới đây để gầy đi mà vẫn giữ được khuôn ngực hoàn hảo.

1. Chế độ ăn thanh đạm nhưng không cực đoan

Dựa trên những chia sẻ về ăn uống trước đây, thực đơn của Điền Hi Vi chủ yếu là các món thanh đạm, ít dầu mỡ và tránh tuyệt đối việc nhịn ăn quá mức gây áp lực cho cơ thể. Khi lượng calo nạp vào quá thấp, cơ thể sẽ ưu tiên phân hủy mỡ và cơ bắp, khiến vòng một dễ dàng bị "bốc hơi".

Việc duy trì dinh dưỡng cân bằng giúp cơ thể có đủ năng lượng hoạt động và giữ lại các đường cong. Muốn gầy mà không "lép", bí quyết không nằm ở việc ăn ít, mà là đưa việc ăn uống trở về trạng thái ổn định và sạch sẽ.

2. Duy trì vận động hàng ngày thay vì tập luyện điên cuồng

Điền Hi Vi yêu thích các bộ môn như Pilates và tập với dây kháng lực (resistance band) để duy trì mức vận động hàng ngày mà không tập luyện quá sức. Đối với đa số mọi người, việc xây dựng thói quen vận động ổn định sẽ dễ duy trì lâu dài hơn là tập luyện cường độ cao trong ngắn hạn.

Chỉ cần tăng cường đi bộ, thực hiện các động tác giãn cơ đơn giản mỗi ngày, bạn sẽ dần nuôi dưỡng được vóc dáng và khuôn ngực đẹp.

3. Có ý thức "mở vai" để cải thiện vóc dáng

Bản thân Điền Hi Vi có khung xương nhỏ, giúp cô giữ được đường cong ngay cả khi cân nặng thấp. Tuy nhiên, chìa khóa thực sự nằm ở tỉ lệ cơ thể chứ không phải con số trên bàn cân.

Việc duy trì tư thế tốt (thẳng lưng, mở vai) giúp đường nét nửa thân trên trông tập trung hơn, đồng thời cải thiện hiệu ứng thị giác của vòng một. Khi vai cổ được mở rộng và tư thế đứng thẳng, tổng thể con người sẽ trông tràn đầy sức sống và tôn dáng hơn hẳn.

4. Sinh hoạt điều độ là nền tảng của đường cong

Giờ giấc sinh hoạt ổn định ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình trao đổi chất và hormone, từ đó tác động đến sự phân bổ mỡ trên cơ thể. Thức khuya kéo dài dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái mất cân bằng, gây ảnh hưởng đến việc duy trì vóc dáng.

Điền Hi Vi luôn cố gắng duy trì thói quen ngủ sớm dậy sớm. Khi nhịp sống được cố định, vóc dáng tự nhiên sẽ khó bị phá vỡ.

Chế độ tập luyện: Pilates và Dây kháng lực của Điền Hi Vi

Điền Hi Vi sở hữu cơ bụng số 11 săn chắc nhờ sự kiên trì với Pilates. Khác với Gym (có thể làm cơ bắp to thô), Pilates tập trung vào các nhóm cơ sâu.

Tập trung vào cơ lõi (Core): Các bài tập trên máy Cadillac hoặc Reformer giúp cô kéo giãn toàn bộ cơ thể, làm cho đôi chân trông dài hơn và vòng eo thon gọn lại.

Bài tập "Mở vai" tại nhà: Cô thường dùng dây kháng lực để thực hiện các động tác kéo ngang ngực. Bài tập này giúp sửa tư thế vai u thịt bắp hoặc lưng gù (do dùng điện thoại nhiều), giúp phần xương quai xanh lộ rõ và vòng một trông cao hơn.

Vận động mọi lúc: Thay vì chỉ tập 1-2 tiếng rồi ngồi lì, cô duy trì trạng thái năng động bằng cách đi bộ nhiều trên trường quay và thực hiện các động tác giãn cơ cơ bản trong lúc chờ trang điểm.