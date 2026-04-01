Nhắc đến Á hậu Hoàng Thùy, nhiều người không chỉ ấn tượng với thần thái của 1 ngôi sao mà còn khó rời mắt khỏi vóc dáng chuẩn chỉnh, đặc biệt là vòng eo thon gọn và phần hông nở nang cực kỳ cân đối. Điều đáng nói là, để duy trì được "tỷ lệ vàng" này, Hoàng Thùy không chạy theo những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, mà lựa chọn cách ăn uống khoa học, bền vững và thân thiện với cơ thể.

Ăn thiên về thực vật

Trong những năm gần đây, chế độ dinh dưỡng của Hoàng Thùy có xu hướng nghiêng về thực vật (plant-based), một xu hướng được nhiều chuyên gia dinh dưỡng trên thế giới khuyến khích. Theo Harvard T.H. Chan School of Public Health, chế độ ăn giàu rau củ, đậu và các nguồn protein thực vật giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả, đồng thời cải thiện chuyển hóa và giảm tích mỡ vùng bụng.

Bữa sáng: Ưu tiên chất xơ và protein, hạn chế tinh bột

Bữa sáng của Hoàng Thùy thường xoay quanh hai nhóm chính là chất xơ và protein, với lượng tinh bột rất vừa phải. Protein đến từ trứng gà, nấm và các loại đậu. Đây đều là những nguồn đạm chất lượng cao, giúp duy trì khối cơ và tạo cảm giác no lâu.

Chất xơ được bổ sung từ các loại rau lá xanh như cải bó xôi, cùng các loại rau củ theo mùa như ớt chuông. Theo World Health Organization, chất xơ không chỉ hỗ trợ tiêu hóa mà còn giúp giảm hấp thu chất béo, từ đó hạn chế tích mỡ ở vùng eo - nguyên nhân khiến vòng hai dễ "phình" ra.

Việc giảm tinh bột tinh chế vào buổi sáng cũng là một chiến lược thông minh. Thay vì bánh mì trắng hay đồ ngọt, cô chỉ nạp một lượng nhỏ tinh bột từ đậu – nguồn carb phức giúp năng lượng được giải phóng chậm, tránh tăng đường huyết đột ngột.

Bữa ăn nhẹ trước tập: Salad chay giúp "đốt mỡ thông minh"

Một trong những thói quen đáng học hỏi của Hoàng Thùy là không bỏ bữa phụ, đặc biệt trước khi tập luyện. Món salad chay với táo, đậu gà, dưa leo, ớt chuông, hành tây, rau ngò… trộn cùng sốt mè rang không chỉ ngon miệng mà còn là "combo vàng" cho vóc dáng.

Táo cung cấp chất xơ hòa tan (pectin), giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn

Đậu gà giàu protein thực vật, hỗ trợ xây dựng cơ bắp

Rau củ đa dạng giúp bổ sung vitamin và khoáng chất

Theo Mayo Clinic, việc ăn nhẹ trước tập với thực phẩm giàu protein và chất xơ giúp cải thiện hiệu suất vận động và tăng khả năng đốt mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng.

Vì sao cách ăn này giúp eo thon, hông nở?

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng chế độ ăn của Hoàng Thùy thực chất đánh trúng 3 yếu tố cốt lõi quyết định vóc dáng:

Giảm mỡ bụng: Nhờ hạn chế đường và tinh bột xấu, kết hợp lượng chất xơ cao giúp giảm tích mỡ vùng eo

Giữ cơ - tạo đường cong: Protein từ trứng, đậu giúp duy trì và phát triển cơ, đặc biệt ở vùng hông và đùi

Ổn định nội tiết: Chế độ ăn giàu thực vật giúp cải thiện hệ vi sinh đường ruột, từ đó tác động tích cực đến hormone – yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến phân bố mỡ

Nói cách khác, Hoàng Thùy không "ép cân" mà đang "nuôi dáng" từ bên trong, một chiến lược bền vững hơn rất nhiều so với các phương pháp giảm cân cấp tốc.

Không chỉ ăn uống, Hoàng Thùy còn tập luyện rất thông minh

Để có được vòng eo săn chắc và hông nở đẹp, ăn uống thôi là chưa đủ. Hoàng Thùy duy trì thói quen tập luyện đa dạng, kết hợp nhiều bộ môn khác nhau.

Tập gym: Nền tảng để siết eo, tạo cơ

Gym giúp tăng khối lượng cơ và giảm mỡ tổng thể. Các bài tập core (cơ bụng) giúp vòng eo săn chắc, trong khi các bài squat, hip thrust lại tác động trực tiếp đến cơ mông – yếu tố quyết định độ "nở" của vòng hông.

Pilates: "Điêu khắc" đường cong mềm mại

Pilates là bộ môn nổi tiếng với khả năng cải thiện tư thế và làm dài cơ. Theo nghiên cứu đăng trên Journal of Sports Medicine, Pilates giúp tăng độ ổn định vùng core và làm rõ đường cong cơ thể, đặc biệt là eo – hông.

Pickleball: Vừa vui vừa đốt mỡ

Pickleball là môn thể thao đang được nhiều người đẹp yêu thích. Việc di chuyển liên tục, xoay người và phản xạ nhanh giúp đốt calo hiệu quả, đồng thời kích hoạt nhóm cơ vùng hông và đùi.

