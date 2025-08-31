Nếu không muốn nấu nướng, chỉ cần trộn 3 nguyên liệu này là có món ăn vừa thanh mát lại kích thích vị giác

Vào kỳ nghỉ lễ, chúng ta thường chỉ muốn được nghỉ ngơi thật nhiều và cũng không muốn nấu nướng phức tạp, cầu kỳ. Lúc này bạn có thể ăn các món hấp, hoặc cũng có thể thưởng thức một vài món trộn! Những món ăn này vừa ngon, vừa dễ làm, lại vừa thanh mát. Hơn thế chúng có thể giúp bạn kích thích vị giác. Ví dụ như món này hôm nay rất ngon: Món trộn 3 sợi. Sở dĩ chúng ta gọi là món trộn 3 sợi bởi các nguyên liệu dùng đều ở dạng sợi.

Món ăn mà chúng tôi giới thiệu với các bạn hôm nay có 3 nguyên liệu chính: Cải thảo non (hoặc có thể thay thế bằng bắp cải non), bún tươi sợi nhỏ (hoặc bún khô) và thanh cua. Tất cả đều là những nguyên liệu này đều rất quen thuộc và rẻ tiền. Cải thải non hôm nay được trộn sống, vị giòn, mềm và hơi ngọt. Kết hợp với vị mềm mịn của bún và vị ngọt của thanh cua, đây chắc chắn là một món ăn tuyệt vời và đáng thử.

Không dài dòng nữa, dưới đây chúng ta hãy cùng làm món ăn thanh đạm, tươi mát này ngay. Món ăn vừa ngon vừa dễ làm, cả nhà chắc chắn sẽ thích mê.

Nguyên liệu để làm món trộn 3 sợi

1 cây cải thảo non (cải thảo baby), khoảng 250g bún tươi sợi nhỏ, 5 thanh cua, nửa quả ớt chuông đỏ, 5 tép tỏi, nước tương, dầu hào, giấm balsamic, nước dùng gà, muối, dầu đậu phộng vừa ăn, một ít rau mùi thái nhỏ.

Cách làm món trộn 3 sợi

Bước 1: Cải thảo non bạn tách rời từng bẹ lá sau đó rửa sạch rồi ngâm vào nước muối pha loãng để loại bỏ tạp chất. Sau đó bạn rửa lại vài lần bằng nước sôi để nguội. Lưu ý, bạn phải dùng nước sôi để rửa lại vì chúng ta sẽ dùng rau sống, không cần chần. Sau khi rửa rau xong, bạn thái cải thảo thành dạng sợi và cho vào âu trộn. Rắc vào rau cải thảo một ít muối và trộn đều. Ướp hơn 10 phút để giúp loại bỏ bớt nước trong rau. Sau đó, rửa sạch bằng nước sôi để loại bỏ bớt muối. Vớt rau cải thảo ra, vắt bớt nước, riêng. Bạn cũng có thể thay thế cải thảo bằng bắp cải.

Bước 2: Bạn đun sôi một nồi nước, cho bún tươi vào chần nhanh sau đó vớt ra, để ráo. Nếu không có bún tươi, bạn có thể mua bún khô, rửa sạch rồi cho vào nồi nước sôi chần. Khi bún khô đã nở mềm hoàn toàn thì vớt ra, ngâm vào chậu nước sôi để nguội một lúc rồi vớt ra, để ráo. Tiếp theo bạn cho thanh cua vào nồi, thêm chút nước rồi đun sôi trên lửa lớn trong khoảng vài phút. Sau khi thanh cua chín mềm, bạn vớt ra, ngâm vào nước lạnh cho nguội. Kế tiếp bóc lớp màng ngoài rồi xé thanh cua thành dạng sợi nhỏ.

Bước 3: Chuẩn bị một chiếc bát, cho tỏi băm, ớt chuông thái sợi. Nếu thích cay, bạn có thể cho thêm ớt cay vào. Tiếp đó đun nóng một chút dầu mè rồi đổ trực tiếp vào bát tỏi băm cùng ớt chuông để kích thích tỏa hương vị. Sau đó bạn thêm vào bát 3 thìa canh nước tương, 2 thìa canh giấm balsamic, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, một chút muối và dầu hào, khuấy đều. để riêng.

Bước 4: Sau khi đã sơ chế các nguyên liệu và làm nước sốt xong, bạn cho bún, rau cải thảo thái nhỏ, thanh cua vào âu trộn. Sau đó, đổ nước sốt đã pha vào. Đeo găng tay dùng một lần và trộn đều. Cuối cùng bạn cho rau mùi thái nhỏ vào, đảo đều là xong. Cho món ăn ra đĩa sâu lòng, rắc thêm một chút lạc giã dập vào là bạn có thể thưởng thức.

Thành phẩm món trộn 3 sợi

Đây là một món trộn đơn giản và dễ làm. Món ăn có vị giòn tươi mát của cải thảo, bún tươi mềm mịn, thanh cua ngọt nhẹ, mềm thơm được hòa quyện trong nước sốt thơm đậm đà sẽ kích thích vị giác của bạn chỉ sau một miếng ăn.

Lưu ý:

Vì cải thảo non chúng ta sơ chế ăn sống, nên vấn đề vệ sinh cần được chú trọng. Khi rửa, hãy cố gắng dùng nước đun sôi để nguội tráng lại vài lần. Sau đó bạn cho một chút muối vào ướp rồi rửa lại. Việc này có thể giúp loại bỏ bớt độ ẩm, giúp bắp cải mềm và giòn hơn, đồng thời cũng có tác dụng khử trùng và diệt khuẩn nhất định.