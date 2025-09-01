Mùa thu ra chợ cứ mang theo bí quyết chọn 10 loại rau củ quả này thì ngay cả người bán hàng lâu năm cũng phải "bái phục"

Khi mùa thu về, gió heo may đã đến lúc thưởng thức tất cả các loại nguyên liệu theo mùa. Nguyên liệu mùa thu không chỉ tươi ngon mà còn giàu dinh dưỡng, giúp chúng ta chống chọi với thời tiết hanh khô của mùa thu và tăng cường thể lực. Tuy nhiên, việc lựa chọn nguyên liệu mùa thu an toàn và chất lượng cao là một kỹ năng đòi hỏi nhiều kiến thức. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn một số mẹo chọn nguyên liệu mùa thu.

Bí quyết mua rau củ

1. Củ sen

Tục ngữ có câu: "Sen là báu vật, củ sen mùa thu bổ dưỡng nhất". Khi mua, hãy chọn củ sen có đốt ngắn và cuống dày, vì những củ này có hương vị thơm ngon hơn. Vỏ củ sen phải nhẵn, không bị dập nát hoặc có vết nứt hay đổi màu rõ rệt, và nên chọn củ có màu hơi vàng; những củ sen có màu quá nhạt có thể đã được xử lý bằng hóa chất. Sau khi cắt, hãy kiểm tra lỗ của củ sen. Lỗ sen lớn, đều đặn và nhiều tơ cho thấy chất lượng tốt hơn.

2. Củ cải trắng

"Củ cải mùa thu tốt hơn thuốc bổ". Củ cải trắng tươi có vỏ nhẵn, không có đốm đen hay vết nứt. Cầm trên tay có cảm giác nặng, chứng tỏ củ còn nhiều nước chứ không rỗng ruột. Lá củ cải xanh tươi, mọc thẳng đứng cũng cho thấy độ tươi của củ. Củ cải có vỏ trắng đục có vị cay và ngon nhất khi nấu chín thành các món hầm, xào...

3. Khoai mài/Củ mài

Khoai mài (hay còn gọi là củ mài) chất lượng cao có độ dày đồng đều, không bị hư hại hay thối rữa. Khoai mài có đốm gỉ sét thường có kết cấu dẻo hơn. Cẩn thận không chọn khoai mài chảy nhớt hoặc nhanh đổi màu từ bề mặt cắt, vì những củ này có thể đã bị hỏng. Khoai mài càng nhiều rễ xơ thì càng hấp thụ chất dinh dưỡng tốt và càng bổ dưỡng.

4. Khoai sọ/khoai môn

Khi chọn khoai sọ hay khoai môn, hãy chọn những củ có kích thước vừa phải và cân đối. Vỏ khoai phải còn nguyên vẹn, không có đốm mềm hoặc vết lõm. Khoai sọ hay khoai môn cầm càng nặng/chắc tay thì hàm lượng tinh bột càng cao, kết cấu mềm và dẻo hơn. Mua khoai môn và khoai sọ hãy chọn những củ có nhiều lỗ trũng ở gốc và hơi ẩm vì chúng được đánh giá là những củ chất lượng cao, khoai càng bùi, vị ngon.

Mẹo mua trái cây

1. Quả lê

Lê mùa thu là loại thực phẩm có thể giúp bổ phổi và giải khát. Hãy chọn những quả lê có vỏ nhẵn, hình dáng đẹp. Lý tưởng nhất là chúng có những đốm nâu, đều màu trên vỏ, không có đốm đen hoặc vết xước đáng chú ý. Cầm quả lê trên tay và cảm nhận độ nặng của nó; quả lê nặng chứng tỏ nó mọng nước và có vị ngon. Những quả lê có rốn sâu, tròn sẽ ngọt hơn.

2. Quả hồng

Hồng chín có màu đỏ cam tươi hoặc màu quýt. Vỏ hồng nhẵn, không có đốm đen hoặc thối. Khi ấn nhẹ, hồng có cảm giác đàn hồi nhưng không quá mềm. Một lớp phấn mỏng màu trắng trên bề mặt là một quá trình tự nhiên, cho thấy độ tươi và độ ngọt cao. Tránh chọn những quả có vết nứt hoặc đốm đen rõ ràng trên vỏ vì chúng dễ bị hỏng.

3. Bưởi

Chọn những quả bưởi có vỏ mịn, mỏng, khi ấn vào có cảm giác đàn hồi. Đối với những quả bưởi cùng kích thước, hãy chọn những quả nặng hơn, vì chúng cho thấy độ mọng nước cao và thịt quả đầy đặn. Một quả bưởi có "cổ" ngắn, dày và đáy phẳng cho thấy vỏ mỏng hơn và nhiều thịt quả hơn. Ngoài ra, một quả bưởi có vỏ màu vàng lục cho thấy quả đã chín.

4. Quả lựu

Lựu chất lượng cao có vỏ nhẵn, không có đốm đen và lỗ côn trùng. Vỏ lựu có màu sắc rực rỡ, từ đỏ pha chút vàng đến đỏ thẫm. Cảm giác nặng tay cho thấy quả lựu căng mọng, mọng nước. Lựu có viền hồng mở ra, để lộ hạt lựu đỏ thường ngọt hơn.

Mẹo mua mua các loại hạt

1. Hạt dẻ

Chọn hạt dẻ có vỏ cứng, không có lỗ sâu và vết nứt. Vỏ hạt dẻ phải có độ bóng tự nhiên và màu nâu sẫm. Nếu không có tiếng động khi lắc, nghĩa là hạt dẻ căng mọng, không bị nhăn nheo. Cắn thử một miếng và nếm thử; hạt dẻ phải ngọt, bùi và không có mùi.

2. Đậu phộng/Lạc

Khi mua lạc (hay còn gọi là đậu phộng) hãy chọn hạt căng tròn, kích thước đồng đều. Vỏ lạc phải có màu sắc tự nhiên, không có đốm đen hoặc bị côn trùng phá hoại. Khi bóp, lạc phải chắc, không bị lỏng. Khi bóc vỏ, hạt lạc phải có màu hồng, không nhăn nheo hay đổi màu. Lạc phải có mùi thơm tự nhiên, không có mùi mốc hoặc mùi ôi thiu.

Hi vọng rằng những bí quyết chọn rau củ quả mùa thu với những mẹo hữu ích sẽ giúp bạn lựa chọn nguyên liệu tươi ngon và an toàn cho gia đình.