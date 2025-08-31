Bí đỏ đã cắt 1 miếng mà cho luôn vào tủ lạnh bảo quản là sai lầm: Cách này giữ tươi cả năm không hỏng

Bí đỏ/bí ngô là một loại rau củ quen thuộc mà chúng ta thường ăn. Bí đỏ có vị ngọt, thơm ngon và bổ dưỡng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Ăn bí đỏ thường xuyên có thể cải thiện sức khỏe tiêu hóa, bảo vệ thị lực, làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường miễn dịch. Tóm lại, bí đỏ rất tốt cho cơ thể.

Bí đỏ rất rẻ, nên nhiều người thích mua cả quả vì nghĩ rằng sẽ tiết kiệm được tiền. Tuy nhiên, một quả bí đỏ khá to, đặc biệt là những quả già. Một quả bí đỏ nhỏ có thể nặng tới vài kg, khiến việc ăn hết trong một hoặc hai bữa ăn là bất khả thi. Nếu bí đỏ đã được cắt ra một phần, nó rất dễ bị hỏng nếu không được bảo quản đúng cách. Điều này khiến chúng ta phải vứt bỏ trong tiếc nuối và trở nên lãng phí.

Vậy, làm thế nào để bảo quản bí đỏ đã cắt? Nhiều người thường nhét bí đỏ vào tủ lạnh, nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn. Nhưng thực tế không phải vậy. Nếu muốn bảo quản bí đỏ lâu dài, hãy nhớ đừng cho trực tiếp vào tủ lạnh. Dưới đây là cách để bạn có thể bảo quản bí đỏ cả năm mà không bị hỏng. Khi ăn, bí đỏ vẫn ngọt và mềm như khi vừa hái.

Dưới đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu phương pháp bảo quản bí đỏ cụ thể nhé.

Cách bảo quản bí đỏ

Sau khi bí đỏ đã được cắt một phần để sử dụng cho bữa ăn, phần còn lại bạn cần làm sạch bề mặt. Sau đó lau sạch nước bằng khăn khô hoặc giấy ăn. Sau khi bí đỏ đã khô, bạn có thể cắt mà không lo nước dính vào thịt bí.

Rửa sạch và lau khô dao và thớt. Tiếp theo chúng ta cắt bí đỏ thành các miếng lớn. Tiếp đó bạn dùng thìa khô ráo để lấy toàn bộ phần ruột và hạt bí đỏ ra, gọt bỏ vỏ. Bạn lưu ý trong quá trình sơ chế, không nên để dính nước vào thịt bí đỏ, như vậy quá trình bảo quản mới diễn ra hoàn hảo, giảm sự hình thành tinh thể đá.

Sau khi hoàn thành, cắt bí đỏ thành từng miếng nhỏ và cho vào túi zip. Tùy thuộc vào lượng ăn/nhu cầu trong một bữa của gia đình mà bạn chọn kích thước túi zip phù hợp. Chia lượng bí đỏ theo nhu cầu của mỗi bữa ăn để tránh tình trạng nhồi nhét vào túi, hơn thế cũng tránh để dư thừa khi nấu, tránh lãng phí về sau. Sau khi đã cho vào túi zip, bạn loại bỏ không khí và đóng kín miệng túi. Hãy hút chân không nếu nhà bạn có máy. Sau đó, cho vào ngăn đá để bảo quản.

Nếu bạn muốn bí đỏ có vị ngon sau khi đông lạnh và tiện lợi hơn, bạn hãy thực hiện thêm 1 bước nữa trước khi cho vào tủ lạnh: Cho bí đỏ đã cắt vào xửng hấp và hấp cho đến khi có thể dùng đũa đâm xuyên dễ dàng.

Sau khi hấp, lấy ra để nguội. Sau đó mới cho vào túi zip, loại bỏ không khí và bảo quản đông lạnh.

Bí đỏ có thể đông lạnh sống hoặc nấu chín, đều bảo quản được lâu. Hương vị có chút khác biệt, bạn có thể thử. Sau khi đông lạnh, có thể nấu cháo, hoặc canh/súp trực tiếp mà không cần rã đông. Nếu muốn làm bánh, bạn có thể hấp bằng nồi hấp.

Gợi ý 2 món ngon từ bí đỏ

1. Viên bí đỏ và khoai lang tím

Nguyên liệu làm bí đỏ viên: 150g bí đỏ, 150g bột năng (chia làm 2 phần gồm 180g và 20g), 30g đường trắng, 5-10g nước sôi.

Nguyên liệu làm khoai lang tím viên: 150g khoai lang tím, 150g bột năng, 30g đường.

Cách làm món viên bí đỏ khoai lang tím

Bước 1: Nếu có bí đỏ đông lạnh, bạn lấy ra và cho vào nồi hấp rồi hấp đến khi chín. Sau khi chín, lấy bí đỏ ra, dùng thìa nghiền nát cho đến khi thành hỗn hợp sệt mịn. Tiếp theo bạn cho đường và 180g bột năng vào. Nên cho bột năng từ từ vào rồi dùng thìa khuấy cho đến khi bột bông lên. Nếu bí đỏ khô, bạn có thể cho thêm một ít nước sôi vào rồi mới cho bột năng vào. Nếu bí đỏ quá nhiều nước, không cần cho thêm nước.

Bước 2: Sau đó bạn nhồi thành khối mềm và mịn. Để nguội bớt, rồi vê thành sợi dài. Sau đó cắt thành từng miếng nhỏ. Nếu làm quá nhiều và không ăn hết, sau khi phủ một lớp bột năng bao phủ lên từng viên bột bạn cho vào hộp bảo quản và cấp đông. Với phần nguyên liệu khoai lang tím, bạn cũng làm tương tự.

Bước 3: Đun sôi nước trong nồi, cho bí đỏ và khoai tím vào, nấu cho đến khi tất cả nổi lên. Sau đó, vớt ra và rửa sạch bằng nước lạnh. Viên bí đỏ và khoai lang tím bạn có thể nấu thêm nước cốt dừa và luộc bột báng, trân châu rồi chế biến thành món chè bí đỏ và khoai lang tím dẻo thơm ngon. Hoặc bạn có thể dùng ăn với sữa chua, nước cốt dừa, xoài thái miếng nhỏ,... Ăn dai dai, bùi thơm rất hấp dẫn.

2. Bánh kếp khoai lang tím và bí đỏ

Nguyên liệu: 500g bí đỏ, 1.2kg khoai lang tím, 20g đường, 400g bột nếp (chia làm 2 phần 250g và 150g), 30g sữa bột.

Cách làm món bánh kếp khoai lang tím và bí đỏ

Bước 1: Bí đỏ và khoai lang tím đã sơ chế thì cho vào nồi hấp trong 20 phút. Bạn hãy bọc khoai lang tím trong giấy bạc và hấp cùng lúc với bí đỏ. Lấy bí đỏ ra khỏi nồi rồi cho vào bát trộn cùng với đường thành hỗn hợp sệt. Đợi bí đỏ nguội rồi cho bột gạo nếp vào. Hấp khoai lang tím thêm 5 phút nữa trước khi lấy ra bát trộn khác rồi thêm đường và 30g sữa bột, trộn đều thành hỗn hợp sệt và để nguội.

Bước 2: Cho 250g bột gạo nếp vào bát đựng bí đỏ rồi dùng đũa khuấy đều đến khi hỗn hợp sệt lại. Dùng tay nhào bột thành khối, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm và để nghỉ 20 phút. Thêm 150g bột gạo nếp vào hỗn hợp khoai lang tím và trộn đều tương tự.

Bước 3: Sau khi nhào xong, chia từng loại nguyên liệu thành từng phần nhỏ. Nếu bạn muốn làm lớp vỏ ngoài là khoai lang tím thì ấn dàn ra rồi vo tròn nhân bí đỏ cho vào giữa, bọc lại. Nếu bạn muốn lớp vỏ là bí đỏ thì thao tác ngược lại. Cứ như vậy làm cho tới khi hết nguyên liệu. Sau đó cho các viên bánh vào khuôn, hoặc bạn có thể ấn nhẹ cho dẹp ra (Nếu thích có rắc một chút mè đen vào giữa lớp vỏ) để nghỉ trong khoảng 30 phút.

Bước 4: Khi hết thời gian, phết dầu lên chảo, cho bánh kếp khoai lang tím và bí đỏ vào, chiên lửa nhỏ cho đến khi vàng đều hai mặt thì lấy ra. Món bánh vừa đẹp mắt, lại ngon lại và bổ dưỡng, dùng ăn sáng hoặc lúc đói bụng vào buổi xế chiều đều được.

Trên đây, chúng tôi đã giới thiệu toàn bộ mẹo đơn giản để xử lý bí đỏ giúp bạn bảo quản lâu đến cả năm mà không hỏng. Bên cạnh đó là gợi ý 2 cách giúp bạn chế biến thêm các món ăn ngon từ bí đỏ cho gia đình mình!