Món canh rau chứa 3 vitamin sản xuất collagen siêu đỉnh lại giàu canxi, sắt, chợ Việt đang nhiều

Món canh rau chứa 3 vitamin sản xuất collagen siêu đỉnh lại giàu canxi, sắt

Đó chính là rau đay! Ăn rau đay bao lâu nay nhưng có thể bạn chưa biết, loại rau này có cả 3 loại vitamin cực tốt cho làn da. Đó là vitamin A, C và E. Không những thế, loại rau quen thuộc của người Việt còn rất giàu canxi và sắt. Đây vốn là 2 hợp chất cực kỳ quan trọng cho sức khỏe phụ nữ. Ăn đều loại rau này không chỉ giúp chị em đẹp da, tăng collagen mà còn nhuận sắc, xương khớp khỏe mạnh, dẻo dai.

Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy, trong 100g rau đay có chứa 498mg canxi, 93mg P, 3,8mg sắt, 0,24mg vitamin B1, 0,36mg vitamin B2, 168mg vitamin C, 7.490 đơn vị vitamin A, 141 đơn vị vitamin E. Đây đều là những loại vitamin và khoáng chất quan trọng cho sức khỏe, lại có công dụng làm đẹp cho phụ nữ.

Theo cựu đại tá, lương y Bùi Hồng Minh (Phó Chủ tịch Hội Đông y Ba Đình, Hà Nội), trong Đông y, rau đay có vị ngọt, tính mát, không độc có tác dụng nhuận tràng, tiêu đàm, thông kinh. Rau đay thường được dùng để chữa bệnh cho người bị suy nhược cơ thể, táo bón, kiết lỵ, ho đàm, an thần, trợ tim, lợi tiểu và lợi sữa cho phụ nữ sau sinh.

"Rau đay có chứa nhiều nhớt, đây là một tổ hợp chất sinh học rất tốt cho sức khỏe của bạn có công dụng kích thích ruột vận động, có tác dụng làm nhờn phân, nhuận tràng, rất tốt để chữa táo bón. Trong rau đay có chứa nhiều polysaccharid giúp tăng lưu chuyển ruột, chống ứ đọng phân", lương y Bùi Hồng Minh cho hay.

Xét trên khía cạnh thực tế, rau đay đứng hàng top đầu các loại rau chứa nhiều canxi (vị trí thứ 4 trong các loại rau lá), sắt (vị trí số 1), beta-carotene (đứng hàng thứ 4) và vitamin C (đứng hàng thứ 3).

Những công dụng cụ thể của rau đay, chị em biết sẽ càng thích

1. Phòng chống viêm nhiễm

Chất béo omega-3 rất quan trọng cho sự phát triển của não và có thể giúp giảm viêm trong cơ thể. Bạn nghĩ đến thực phẩm nào khi nói đến chất béo omega-3? Đối với nhiều người, đó là cá béo, các loại hạt và dầu hạt.

Tuy nhiên, theo Healthline, chất béo omega-3 cũng được tìm thấy trong các loại rau như rau đay. Đây vốn là loại rau quen thuộc đang mùa chính vụ tại nước ta. Trên thực tế, một nghiên cứu cho thấy, lá rau đay có hàm lượng chất béo omega-3 cao nhất trong số các loại rau.

Rau đay cũng chứa lycopene, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào chống lại các tổn thương do oxy hóa làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

2. Cải thiện sức khỏe xương khớp

Rau đay chứa nhiều canxi và magiê. Đây là 2 khoáng chất cần thiết cho các chức năng hàng ngày của cơ thể. Sự kết hợp của cả 2 loại khoáng chất này đặc biệt quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của xương vì chúng hoạt động song song để hình thành, duy trì xương và răng chắc khỏe.

Một chén rau đay 87g nấu chín chứa 184mg canxi và 54mg magiê. Canxi là khoáng chất dồi dào nhất trong cơ thể bạn. Phần lớn, nó được lưu trữ trong xương và răng. Trong khi đó, nếu không có magiê, xương không thể hấp thụ canxi một cách hiệu quả.

Trong một thời gian dài không cung cấp lượng canxi và magiê đầy đủ, canxi sẽ lắng đọng trong mạch máu và thận, gây sỏi thận và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Ăn đều rau đay có thể giúp bạn giảm thiểu nguy cơ này.

3. Tăng cường miễn dịch

Hệ thống miễn dịch bảo vệ cơ thể bạn chống lại bệnh tật và cần một số chất dinh dưỡng để hoạt động tối ưu. Ăn rau đay có thể hỗ trợ hệ thống miễn dịch chống lại nhiễm trùng bằng cách cung cấp một số chất dinh dưỡng.

Cụ thể, vitamin C là một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do quá trình oxy hóa gây ra do căng thẳng, chất ô nhiễm môi trường, thuốc men, thói quen lối sống...

Một cốc rau đay 87g nấu chín có 28,7mg vitamin C, tương đương 32% nhu cầu cho người lớn mỗi ngày. Bổ sung đủ lượng vitamin này sẽ giúp tạo ra các tế bào miễn dịch tiêu diệt mầm bệnh, giảm nguy cơ mắc bệnh. Thêm vào đó, vitamin C giúp giảm viêm, chữa lành vết thương và duy trì làn da khỏe đẹp.

Vitamin A là một chất chống oxy hóa mạnh khác có nhiều trong lá đay. 87g rau đay nấu chín cung cấp 259mg vitamin A, chiếm khoảng 25% nhu cầu vitamin A cho một người trưởng thành mỗi ngày.

Vitamin A cũng rất quan trọng để tăng cường chức năng miễn dịch. Trên thực tế, nó giúp sản xuất, điều chỉnh các tế bào miễn dịch và đã chứng minh hiệu quả trong điều trị nhiễm trùng.

4. Chữa táo bón

Rau đay nhiều nước nên có tác dụng làm mềm phân. Trong loại rau này chứa nhiều polysaccharid giúp tăng lưu chuyển ruột, chống ứ đọng phân.

Rau đay cũng chứa nhiều chất nhầy, có tác dụng bôi trơn, giúp phân tống đẩy ra ngoài dễ dàng. Thêm nữa, nó cũng có nhiều đường sucrose và inositol giúp phân mềm, làm nở chất cặn bã, hóa giải táo bón.

5. Lợi sữa, tốt cho phụ nữ sau sinh

Chứa nhiều nước và chất nhầy, rau đay làm tăng thể tích sữa, giyps sữa về nhiều hơn. Kinh nghiệm dân gian cho thấy, phụ nữ sau sinh ăn rau đay liên tiếp trong 4 tuần ngay sau sinh sẽ cải thiện lượng sữa rõ rệt.

Ngoài lợi sữa, phụ nữ sau sinh rất hay gặp các vấn đề táo bón, viêm nhiễm... thì ăn rau đay đều đặn cũng sẽ giảm tải tình trạng này.

6. Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Nhờ công dụng làm mát, tiêu khát, giải nhiệt và chữa trúng nắng, ăn rau đay rất tốt để cơ thể thanh nhiệt, giải độc. Loại rau này chứa nhiều nước, nhiều chất nhầy nên càng có công dụng giải nhiệt tốt hơn. Rau đay cũng có tính hàn, giúp hóa giải mọi hiện tượng nóng trong.

Lưu ý khi ăn rau đay

- Người đang bị tiêu chảy không nên ăn rau đay vì tình trạng có thể trở nặng hơn. Nguyên nhân là chất nhớt trong rau đay kích thích ruột vận động, giúp nhuận tràng, chữa táo bón. Nếu ăn khi bị tiêu chảy sẽ làm tăng tốc đào thải phân, vô tình khiến bệnh thêm nặng.

- Muốn có nhiều sữa sau sinh, chị em cũng nên chọn loại rau đay màu đỏ tía thay vì dạng rau đay thân trắng sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn.

https://afamily.vn/mon-canh-rau-chua-3-vitamin-san-xuat-collagen-sieu-dinh-lai-giau-canxi-sat-cho-viet-dang-nhieu-20220527110245986.chn