Chỉ cần thêm 1 bát nước sốt bí truyền nữa thôi, món cà tím sẽ ngon hơn cả thịt khiến bạn ăn hết 2 bát cơm

Trong thế giới ẩm thực gia đình, cà tím thực sự là một nguyên liệu kỳ diệu. Mặc dù vẻ ngoài đơn giản, nhưng với kết cấu mềm mại, nó luôn hấp thụ được lượng dầu béo ngậy và hương vị đậm đà, lấn át cả các món thịt và cá trên bàn ăn. Đặc biệt, một đĩa cà tím kho với lớp vỏ hơi nhăn nheo và phần ruột sền sệt, hòa quyện cùng hương thơm nồng nàn của tỏi và nước sốt, tạo nên vẻ ngoài hấp dẫn.

Nhiều người e ngại nấu cà tím, nghĩ rằng nó giống như miếng bọt biển dễ dàng hút dầu, khiến món ăn trở nên ngấy và đen. Thực tế, với những mẹo đúng cách khi chế biến cà tím và một loại nước sốt được pha chế hoàn hảo, món ăn này có thể ngay lập tức biến thành "kẻ hủy diệt cơm". Hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm món ăn mà ai cũng yêu thích và muốn ăn; chỉ cần một thìa nước sốt thôi cũng đủ khiến bạn ăn hết 2 bát cơm lớn mà không chút do dự.

Nguyên liệu làm món cà tím kho

500g cà tím dài, 50g ớt chuông xanh, 50g ớt chuông đỏ, 30g tỏi, 15g hành lá, 10g gừng, 20ml nước tương, 5ml nước tương đen, 10ml giấm, 15g đường trắng, 20g tinh bột ngô, 5g muối, 50ml dầu ăn.

Cách làm món cà tím kho

Bước 1: Rửa sạch cà tím sau đó cắt thành từng miếng. Cho cà tím vào bát, thêm nước và một ít muối, ngâm trong 10 phút, sau đó vắt hết nước. Bước này có thể ngăn cà tím bị oxy hóa và chuyển sang màu đen, đồng thời giảm sự hấp thụ dầu. Tiếp theo bạn rắc một lượng bột bắp vừa đủ lên các miếng cà tím đã vắt khô và trộn đều sao cho mỗi miếng cà tím được phủ một lớp bột bắp mỏng để giữ lại độ ẩm bên trong.

Bước 2: Tiếp theo bạn chuẩn bị nước sốt để nấu món ăn này. Lấy một chiếc bát nhỏ và cho nước tương, nước tương đen, giấm, đường trắng, một chút muối, 1 thìa canh bột bắp và nửa bát nước vào theo thứ tự đó. Khuấy đều và để sang một bên. Công thức nước sốt bí truyền này chính là chìa khóa thành công cho món ăn. Cho lượng dầu ăn vừa đủ vào chảo; nhiều hơn bình thường một chút, đun nóng rồi thêm cà tím vào và chiên trên lửa vừa cho đến khi bề mặt hơi vàng và hơi nâu, bên trong mềm và xốp. Vớt ra và để ráo dầu.

Bước 3: Để lại một ít dầu trong chảo, phi thơm hành lá, gừng và tỏi băm nhỏ, đổ nước sốt đã chuẩn bị vào và nấu cho đến khi sôi và sánh lại. Thêm cà tím và ớt chuông đã cắt miếng vào, đảo nhanh để chúng được phủ đều nước sốt trước khi bày ra đĩa.

Mẹo cần lưu ý:

Cà tím rất dễ bị oxy hóa sau khi cắt thành từng miếng. Cần phải ngâm ngay trong nước muối sau khi cắt để cách ly khỏi không khí. Đây là điều kiện tiên quyết để giữ được màu sắc tươi sáng của nó.

Việc phủ tinh bột lên cà tím không chỉ giúp cà tím giòn bên ngoài và mềm bên trong khi chiên, mà còn tạo thành một lớp màng bảo vệ giúp ngăn chặn phần thịt cà tím hấp thụ quá nhiều dầu.

Trước khi tắt bếp, rắc một ít tỏi sống băm nhỏ lên trên và đảo đều vài lần. Điều này sẽ làm nổi bật hương thơm tỏi đặc trưng và đậm đà của cà tím hầm, đây là bí quyết để tăng hương vị cho món ăn.