Khởi động mùa bánh Trung thu với công thức làm bánh nướng siêu dễ, không cần nước đường hay nước tro tàu

Một mùa Trung thu nữa lại về, trên khắp các chợ mạng và dọc các tuyến phố thị trường bánh Trung thu đã bắt đầu sôi nổi. Và mỗi chúng ta dường như "không thể đứng bên lề" trong mùa Trung thu này. Nếu bạn vẫn muốn tự tay làm những chiếc bánh thơm ngon để cho gia đình thưởng thức, hoặc tặng những người bạn thân thiết một cách dễ dàng thì đừng bỏ qua bài viết này. Công thức làm cực dễ và bạn không cần phải quá cầu kỳ khi chuẩn bị nguyên liệu.

Đừng để vẻ ngoài của nó trông giống bánh Trung thu truyền thống đánh lừa. Khi ăn, bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên vì nó không giống với vị bánh truyền thống mà trước đây chúng ta thường ăn. Quy trình làm bánh Trung thu truyền thống có phần phức tạp, nhưng bánh Trung thu này thì khác, đơn giản và vô cùng dễ nhưng có vị rất ngon.

Ngoài ra, điều tuyệt vời nhất của món bánh này là bạn không cần tới nước đường làm bánh nướng hay nước tro tàu trong quá trình làm. Cũng không cần phải chờ đợi bánh lên dầu mới thưởng thức như trước đây chúng ta vẫn làm. Bánh Trung thu này làm xong có thể ăn ngay khi nguội và bạn vẫn có thể bảo quản được lâu.

Dưới đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu công thức làm bánh Trung thu này nhé!

Nguyên liệu để làm bánhTrung thu

Nguyên liệu làm vỏ bánh: 60g bơ, 40g đường bột, 0.5g muối, 25g lòng đỏ trứng gà, 120g bột mì ít gluten, 20g sữa bột.

Nguyên liệu nhân bí đỏ trứng muối: 500g bí đỏ hấp chín, 100g đường, 50g bơ, 50g lòng đỏ trứng muối, 30g bột phô mai.

Cách làm bánh Trung thu

1. Sên nhân và chia đều thành các phần bằng nhau:

Hãy bắt đầu quy trình làm bánh Trung thu này với việc làm nhân bí đỏ. Bạn cho 500g bí đỏ hấp chín vào máy xay sinh tố, thêm chút nước vào rồi xay nhuyễn. Sau đó chuẩn bị một chiếc chảo chống dính, đổ bí đỏ vào rồi sên ở mức lửa nhỏ. Tiếp đó, bạn cho thêm đường vào khi hỗn hợp bí đỏ vẫn còn lỏng. Dùng phới trộn đảo cho đường hoà tan hoàn toàn vào bí đỏ. Khi đường tan hoàn toàn, bạn cho phần bơ vào, trộn đều cho đến khi bơ tan hoàn toàn vào bí đỏ. Sau đó bạn cho lòng đỏ trứng muối đã nghiền nhuyễn, bột phô mai vào, sên cùng bí đỏ cho đến khi hỗn hợp hòa quyện thành một khối đồng nhất, dẻo mịn, không bị chảy, không dính chảo thì tắt bếp.

Chia phần nhân bí đỏ trứng muối đã sên và để nguội thành các phần nặng 25g. Dùng lòng bàn tay vo tròn thành từng viên. Phải đảm bảo mỗi viên nhân đều có kích thước đồng đều. Sau khi đã hoàn thành bạn có thể cho phần nhân vào ngăn mát tủ lạnh để dễ gói và giữ được độ tươi ngon.

2. Làm vỏ bánh:

Đầu tiên, cho bơ đã mềm ở nhiệt độ phòng vào tô trộn, thêm đường bột và một nhúm muối vào. Bạn chỉ cần cho một lượng nhỏ muối để giúp cân bằng vị ngọt và tăng hương vị tổng thể. Đánh bơ bằng máy đánh trứng ở tốc độ trung bình trong khoảng 3-5 phút, cho đến khi bơ bông xốp, nhạt màu và có kết cấu kem.

Tiếp theo, chia lòng đỏ trứng gà làm 2 lần và lần lượt cho vào. Khuấy đều sau mỗi lần cho trứng vào để trứng hòa quyện với bơ và tạo thành một cấu trúc ổn định. Nhớ là kiên nhẫn nhé!

Cuối cùng, cho bột mì ít gluten và bột sữa đã rây mịn vào. Dùng phới dẹt trộn nhẹ nhàng cho đến khi không còn bột khô và tạo thành khối bột mịn.

3. Chia phần vỏ bánh:

Chia bột đã chuẩn bị thành 12 phần bằng nhau, mỗi phần nặng khoảng 22g. Nhẹ nhàng vo tròn bột bằng lòng bàn tay và xếp lên thớt. Nếu bột bị dính, hãy thoa một ít dầu ăn lên tay để dễ dàng thao tác hơn.

4. Nhồi và tạo hình bánh:

Lấy một miếng phần vỏ bột bánh và dùng lòng bàn tay ấn dẹt thành hình tròn. Đặt phần nhân đã chuẩn bị vào giữa, sau đó dùng ngón tay vuốt nhẹ phần bột bánh bánh lên trên, đồng thời miết nhẹ cho đến khi bột được phủ kín hoàn toàn bằng nhân.

5. Cho vào khuôn và tạo hình bánh:

Nhẹ nhàng vo tròn phần bột đã bọc nhân rồi cho vào khuôn bánh trung thu 50g. Ấn chặt rồi lấy ra khỏi khuôn.

6. Xử lý bề mặt:

Trước khi cho vào lò nướng, hãy dùng bình xịt phun nhẹ một lớp sương nước mỏng lên bề mặt bánh. Bước này có thể giúp bề mặt bánh mịn hơn, nhưng nhớ đừng phun quá nhiều, nếu không sẽ ảnh hưởng đến độ rõ nét của hoa văn.

7. Quy trình nướng:

Làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 190°C (lửa lớn) sau đó điều chỉnh về mức 160°C (lửa nhỏ). Cho bánh vào lò nướng và nướng trong 7-8 phút để bánh bắt đầu cứng lại. Sau đó, lấy bánh ra và phết đều một lớp lòng đỏ trứng gà lên bánh. Bước này sẽ giúp bánh có màu vàng ươm và hấp dẫn hơn.

Nướng thêm 5 phút nữa, sau đó lấy bánh ra và phết thêm một lớp trứng nữa. Tiếp tục cho bánh vào lòng và nướng thêm khoảng 5 phút nữa. Lưu ý, mỗi loại lò nướng sẽ có công suất và nhiệt độ khác nhau, do đó trong quá trình nướng hãy theo dõi màu sắc của bánh và điều chỉnh nhiệt độ và thời gian cho phù hợp.

8. Thành phẩm hoàn thành:

Khi bạn ngửi thấy mùi thơm nồng nàn, vỏ bánh có màu vàng nâu, bóng đẹp mắt, bánh đã chín rồi! Sau khi lấy bánh ra, bạn có thể thấy bề mặt bánh hơi nứt. Đừng lo lắng, đây là hiện tượng bình thường và cho thấy lớp vỏ bánh giòn tan.

Để bánh nguội bớt trước khi thưởng thức. Khác với bánh Trung thu truyền thống cần chờ dầu chín, bánh Trung thu vị sữa này đã sẵn sàng để thưởng thức. Vỏ bánh giòn tan, ruột bánh mềm mại, hương thơm sữa béo ngậy chắc chắn sẽ khiến bạn mê mẩn!