Món ăn thơm nức mũi nhất định phải thử trong tháng 11

Vào thàng 11, thời điểm cuối mùa thu, trời se lạnh sau giờ làm việc luôn khiến người ta thèm một món ăn nóng hổi, đậm đà và ngon miệng. Không cần nấu nướng cầu kỳ, bạn hoàn toàn có thể nấu một món ăn trong vòng vài phút, hương thơm "nức mũi". Món thịt bò xào rau mùi, hành tây và thì là này có thịt bò mềm, mọng nước, hành tây xào đến độ ngọt và caramel hoàn hảo, và bột thì là phủ đều lên từng miếng thịt. Rắc thêm một chút rau mùi tươi sẽ làm tăng thêm hương vị, khiến cả căn bếp ngập tràn mùi thơm ấm áp, hấp dẫn. Món ăn này dùng cùng với cơm nóng ngon đến nỗi bạn sẽ muốn ăn hai bát lớn!

Hãy làm theo các bước hướng dẫn dưới đây, ngay cả người mới vào bếp học nấu ăn cũng có thể thành công ngay lần đầu tiên. Tháng 11 này, nhất định phải nấu món ăn thơm, ngon và bổ dưỡng này để cung cấp năng lượng cho cho cơ thể chống lại mùa đông lạnh giá.

Nguyên liệu làm món thịt bò xào rau mùi và thì là

Nguyên liệu chính: 250g thịt thăn bò tươi (chọn phần thăn không có gân, vì phần này mềm nhất và sẽ không bị khô sau khi xào), nửa củ hành tây tím (khoảng 120g), 100g rau mùi, 3 tép tỏi, 2 lát gừng.

Nguyên liệu gia vị: 8g dầu ăn, 12ml nước tương, 5ml rượu nấu ăn, 4g tinh bột bắp, 2 muỗng canh hạt thì là, 1 muỗng canh bột thì là, 1g muối, 3g hạt mè trắng.

Cách làm món thịt bò xào rau mùi và thì là

Bước 1: Rửa sạch thịt bò rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó thái thịt bò thành từng lát đều nhau, dày khoảng 2mm, theo chiều ngang thớ thịt để đảm bảo thịt không bị dai và dính vào răng sau khi nấu. Cho 3ml nước tương, toàn bộ rượu nấu ăn và bột bắp vào các lát thịt bò và trộn đều. Cuối cùng, rưới một chút dầu ăn để khóa ẩm và ướp trong 15 phút. Bóc vỏ hành tây, rửa sạch rồi để trong tủ lạnh khoảng 10 phút trước khi thái lát mỏng để tránh gây kích ứng mắt khi cắt. Rửa sạch và cắt rau mùi thành từng đoạn dài 4cm, thái lát tỏi và bào sợi gừng.

Bước 2: Làm nóng chảo và cho dầu ăn vào. Khi dầu đạt đến độ nóng 60%, cho thịt bò đã ướp vào chảo. Dùng phới đảo nhanh trên lửa vừa nhỏ trong 30 giây đến 1 phút. Khi các lát thịt bò đã hoàn toàn đổi màu và chuyển sang màu trắng nhạt, hãy lấy chúng ra khỏi chảo ngay lập tức. Không nên nấu quá chín; nếu nấu quá 10 giây, các lát thịt bò sẽ bị dai và khô.

Bước 3: Cho một ít dầu vào chảo, thêm tỏi thái lát và gừng băm nhỏ rồi xào trong 10 giây. Đổ hết hành tây thái sợi vào chảo, chỉnh mức lửa vừa và xào nhanh trong 1 phút 30 giây, đến khi hành tây mềm, các cạnh hơi chuyển sang màu nâu, tỏa ra mùi thơm ngọt và hoàn toàn hết mùi hăng. Cho thịt bò đã sơ chế trở lại nồi, thêm nước tương và muối để nêm gia vị, rắc hạt thì là trước rồi đến bột thì là, bật lửa lớn nhất và đảo nhanh trong 15 giây để hương thơm của thì là phủ đều từng miếng thịt. Cuối cùng tắt bếp, khi thịt còn ấm, rắc thêm mè trắng và rau mùi thái nhỏ, đảo vài lần rồi lập tức vớt ra khỏi chảo.

Thành phẩm món thịt bò xào rau mùi và thì là

Món ăn vừa được dọn ra, hương thơm nồng nàn của thì là tỏa ra. Miếng đầu tiên mang đến hương vị đậm đà của thịt bò mềm, bùng nổ trên đầu lưỡi với vị cay nhẹ của hạt thì là. Hành tây mềm, giòn và ngọt, trong khi hương thơm tinh tế của rau mùi cân bằng hoàn hảo vị đậm đà của thì là. Món ăn ngon đến nỗi bạn không thể ngừng ăn! Cho dù thưởng thức như một món ăn nhẹ với đồ uống hay ăn cùng cơm nóng, hương thơm của nó khiến bạn muốn vét sạch đĩa. Thịt bò giàu protein và sắt chất lượng cao, cung cấp năng lượng và tăng cường hệ miễn dịch. Các hợp chất sunfua trong hành tây có đặc tính kháng khuẩn và kích thích ăn ngon, tinh dầu dễ bay hơi trong rau mùi hỗ trợ tiêu hóa, và thì là làm ấm cơ thể và xua tan cảm lạnh. Đây là món ăn hoàn hảo để làm ấm cơ thể và giảm mệt mỏi, bạn sẽ không cảm thấy ngán ngay cả sau nhiều bữa ăn.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò xào rau mùi và thì là!