Gợi ý thực đơn 4 món nấu nhanh mà ngon lại giúp điều hòa quá trình trao đổi chất

Nhiều người có quen ăn nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ và muối, nên dẫn đến có lượng đường trong máu, mỡ máu và cholesterol cao; thường bị nóng trong người và viêm nhiễm. Để điều chỉnh lại chế độ ăn uống, giúp cơ thể khỏe mạnh hơn, bạn không cần đến các loại thực phẩm chức năng đắt tiền; chỉ cần sử dụng các nguyên liệu thông thường tại nhà và chuẩn bị ba bữa ăn mỗi ngày là có thể dần dần cải thiện sức khỏe của bạn. Đây là một thực đơn thay cho lời khuyên về chế độ ăn uống mà tôi đã học được từ kinh nghiệm thực tế tại nhà.

Thực đơn này gồm 4 món ăn đơn giản kiểu nhà làm mà tôi muốn chia sẻ với bạn, bao gồm món canh, món nguội và món hấp. Bạn không cần phải ăn chúng mỗi ngày; chỉ cần luân phiên nhau mỗi ngày là được.

Món đầu tiên là canh nấm hương và củ cải. Củ cải trắng sau khi gọt bỏ vỏ, rửa sạch và cắt thành miếng vừa ăn sẽ được xào với nấm hương khô và gừng thái lát. Sau đó ninh trong nước (bao gồm cả nước ngâm nấm hương) khoảng 10 phút, chỉ nêm một chút muối. Củ cải giàu chất xơ, giúp loại bỏ dầu thừa; polysaccharid trong nấm hương có lợi cho mỡ máu. Tuy nhiên, những người có tỳ vị yếu hoặc dễ bị tiêu chảy không nên uống quá nhiều.

Món thứ hai là rau tiến vua trộn mộc nhĩ. Ngâm rau tiến vua khô và mộc nhĩ cho đến khi nở mềm thì rửa sạch. Sau đó chần qua nước sôi, sau đó rửa lại bằng nước lạnh để giữ độ giòn. Trộn chúng với nước sốt tỏi và gia vị đơn giản gồm nước tương, giấm, đường. Chất gelatin thực vật trong mộc nhĩ có thể hấp thụ lượng dầu thừa trong ruột, trong khi hàm lượng chất xơ cao trong măng khô làm chậm quá trình hấp thụ đường. Xin lưu ý, phụ nữ mang thai nên thận trọng khi ăn mộc nhĩ, và những người có hệ tiêu hóa yếu nên ăn với lượng hạn chế.

Món thứ ba là thịt viên hấp rong biển. Chọn thịt lợn nạc vai, băm nhỏ, nêm gia vị đơn giản gồm một chút nước tương, tinh bột bắp ướp trong khoảng 15 phút. Sau đó vo thành những viên có kích thước vừa phải. Lót đáy bát bằng rong biển rồi xếp thịt viên lên rồi hấp chín trong khoảng 15 phút tính từ lúc nước sôi. Đừng lo lắng về việc thịt bị ngấy; hấp sẽ giúp thịt có vị nhẹ và mềm, cung cấp protein, trong khi rong biển giúp điều chỉnh lượng lipid. Người bị cường giáp nên tránh ăn rong biển.

Món thứ tư là rau bina trộn muối mè. Rau bina sau khi rửa sạch phải được chần qua nước sôi để loại bỏ axit oxalic. Sau đó vớt ra, ngâm rồi rửa lại bằng nước lạnh. Vớt rau bina ra, nắm nhẹ cho ráo nước rồi cho vào thố trộn. Tiếp đó cho hạt mè rang, nước tương cá ngừ, rượu mirin, dầu mè và đường rồi trộn đều. Rau bina giàu chất xơ, giúp ổn định quá trình chuyển hóa đường huyết, nhưng những người có axit uric cao hoặc sỏi thận nên ăn với lượng vừa phải.

Nhiều người tin rằng để giữ gìn sức khỏe cần phải ăn những thực phẩm đắt tiền, nhưng điều đó không đúng. Điều thực sự hiệu quả là những bữa ăn đơn giản, ít chất béo, giàu chất xơ được nấu tại nhà. Chế độ ăn uống chỉ là một cách để điều chỉnh cơ thể; nó không thể thay thế thuốc. Hãy cố gắng thay thế các thực phẩm chính của bạn bằng ngũ cốc nguyên hạt và ăn ít đồ ngọt, đồ chiên rán và thịt mỡ.

Hãy duy trì chế độ ăn uống nhẹ nhàng, tránh ăn quá nhiều và không nên lạm dụng các thực phẩm chức năng. Bằng cách chú trọng đến bữa ăn hàng ngày, quá trình trao đổi chất của bạn sẽ dần ổn định. Hy vọng những công thức này có thể truyền cảm hứng cho những người thích nấu ăn tại nhà.