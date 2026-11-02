Bữa cơm tối hãy nấu ngay món ăn thơm phức, mềm ngon, đậm đà chỉ trong 15 phút

Đừng lúc nào cũng ăn những món ăn nhạt nhẽo, nhiều nước vào mùa thu. Thỉnh thoảng ăn nhiều thịt hơn cũng tốt, đặc biệt nếu bạn có con nhỏ, chúng cần ăn thịt để phát triển. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ công thức món thịt bò nấu hẹ vị sa tế - một món ăn mà đảm bảo gia đình bạn sẽ thích.

Món ăn này có nguyên liệu chính là thịt bò mềm, kết hợp với hẹ. Hương vị hẹ không phải là hương vị duy nhất của món ăn này; nó còn cần thêm nước sốt sa tế để nêm nếm. Cả món ăn vẫn còn nóng hổi khi được dọn ra, và mùi thơm thật khó cưỡng khi bạn mở nắp. Thịt bò mềm và đậm đà hương vị, đơn giản là tuyệt vời. Ăn kèm với cơm thì càng ngon hơn. Món ăn này ngon, bổ dưỡng và rất đáng để thử.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ công thức món thịt bò nấu hẹ vị sa tế này. Ngay dưới đây là các bước làm chi tiết:

Nguyên liệu làm món thịt bò nấu hẹ vị sa tế

250g thịt thăn bò (hoặc thịt ức bò), một nắm hẹ, 1 muỗng canh sa tế (hoặc tương ớt satay), một ít nước tương, một ít dầu hào, hành tây, tỏi, gừng thái lát, lượng dầu ăn vừa phải, muối và một ít bột bắp.

Cách làm món thịt bò nấu hẹ vị sa tế

Bước 1: Rửa sạch thịt bò sau đó dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó thái thịt bò thành từng lát và cho vào bát. Thêm một lượng nước tương, dầu hào và một thìa canh sa tế vừa đủ. Rắc một chút muối và bột bắp, rồi trộn đều. Bạn cũng có thể rưới thêm một ít dầu ăn và trộn đều để khóa ẩm cho thịt. Sau đó để sang một bên và ướp trong khoảng 15 phút. Chuẩn bị nửa củ hành tây, thái nhỏ và để riêng; vài tép tỏi băm nhỏ và vài lát gừng. Rửa sạch rau hẹ và thái khúc.

Bước 2: Chuẩn bị một cái nồi sành để nấu món ăn. Đầu tiên cho một ít dầu ăn vào nồi và đun nóng. Sau đó cho các loại gia vị thơm như hành tây, gừng và tỏi vào xào đến khi dậy mùi thơm, rồi dàn đều các loại gia vị này ra. Lấy thịt bò đã ướp ra và xếp từng lát lên trên nồi. Nên xếp không quá dày để tránh thịt chín không đều sau này. Bạn cũng có thể dùng đũa chọc vài lỗ ở những phần thịt dày hơn để giúp nhiệt lưu thông, món ăn sẽ chín đều.

Bước 3: Sau khi xếp thịt, đổ một lượng nước vừa phải vòng quanh mép nồi, sau đó đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 7 phút, rồi giảm lửa nhỏ. Sau khi hết thời gian, mở nắp, rắc phần hẹ thái khúc lại lên trên, đậy nắp lại và đun nhỏ lửa thêm 3 phút để hẹ dậy mùi thơm. Sau đó tắt bếp, mở nắp và khuấy đều để hẹ và thịt bò được trộn đều. Món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức!

Thành phẩm món thịt bò nấu hẹ vị sa tế

Mùi thơm của hẹ và nước sốt sa tế thấm vào thịt bò khiến món ăn thật khó cưỡng, kích thích vị giác. Thịt bò mềm tan và đậm đà hương vị. Đây là một món ăn bổ dưỡng và ngon miệng, rất hợp với cơm - chắc chắn mọi người sẽ thích! Vào bữa ăn tối nay, bạn hãy nấu cho gia đình mình thưởng thức nhé. Lưu ý nếu không ăn được vị cay, bạn có thể bỏ qua nguyên liệu sa tế và thay bằng tương đậu nành cũng rất ngon!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò nấu hẹ vị sa tế!