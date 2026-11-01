Đây là 5 món hấp "thần kỳ" mẹ tôi thường luân phiên nấu cho gia đình thưởng thức vào cuối thu

Tháng Chín âm lịch gõ cửa cũng là lúc mùa đông đang tới thật gần. Ở miền Bắc, những đợt gió mùa đông bắc đầu tiên đã bắt đầu tràn về, mang theo cái se lạnh rõ rệt. Giữa thời tiết này, không gì tuyệt vời hơn là được thưởng thức những món ăn nóng hổi, nghi ngút khói.

Trong vô vàn cách chế biến, các món hấp luôn là lựa chọn hàng đầu. Phương pháp hấp giữ trọn vẹn chất dinh dưỡng và vị ngọt tự nhiên của thực phẩm, giúp món ăn vừa thơm ngon, thanh nhẹ lại không lo bị ngấy hay nóng trong người. Hôm nay, tôi xin chia sẻ 5 món hấp vô cùng đơn giản và ấm áp, rất thích hợp cho những ngày cuối thu này. Đây cũng là 5 món hấp mà mẹ tôi luân phiên nấu cho gia đình vào thời điểm này.

Đây đều là những món ăn vô cùng quen thuộc và ấm cúng trong mâm cơm gia đình. Bạn chẳng cần kỹ năng nấu nướng cầu kỳ, chỉ với vài thao tác sơ chế cơ bản rồi cho vào nồi hấp là xong. Thế nhưng, chính làn hơi nước dịu dàng ấy lại có khả năng xua tan đi cái lạnh đầu mùa, lan tỏa sự ấm áp khắp gian bếp nhỏ. Suy cho cùng, điều chạm đến trái tim chúng ta trong những khoảnh khắc thường nhật đôi khi chẳng phải bàn tiệc sang trọng, mà đơn giản chỉ là làn khói bốc lên từ chiếc nồi hấp và niềm hạnh phúc bình dị khi cả gia đình quây quần bên nhau. Tiết trời cuối thu, bạn hãy thử làm 5 món hấp này cho cả nhà nhé - vừa dễ làm, giàu dinh dưỡng lại hợp khẩu vị của cả người già lẫn trẻ nhỏ!

1. Đầu cá hấp

Mùa này cá rất béo và ngon, đặc biệt là phần đầu, được coi là phần quý giá nhất. Một cái đầu cá to, béo được bổ đôi, phủ lên trên những lát gừng, tép tỏi và dải ớt đỏ, rưới một thìa đậu đen lên men, rồi hấp chín kỹ. Thịt cá sau khi hấp mềm đến mức chỉ cần dùng đũa gắp là tan ra. Một miếng cá chấm vào nước dùng sẽ ngon đến khó tin. Người ta nói rằng đầu cá tốt cho não bộ và trí thông minh, và đầu cá mùa thu là ngon nhất và mang lại cảm giác ấm áp nhất.

Nguyên liệu: 1 chiếc đầu cá chép bạc, hành lá, gừng, nước tương, rượu nấu ăn, dầu ăn.

Cách làm món đầu cá hấp

Chẻ đôi đầu cá chép bạc, cho rượu nấu ăn, nước tương, hành lá và gừng thái sợi vào. Đeo găng tay thực phẩm rồi xoa đều đầu cá với các gia vị, ướp cho đến khi dậy mùi thơm. Sau đó cho đầu cá vào đĩa, đặt lên xửng hấp trong khoảng 20 phút tính từ lúc nước sôi. Trong lúc chờ đầu cá chín, hãy pha nước sốt chấm. Cho nước tương, giấm và muối vào, khuấy đều để làm nước chấm. Rưới nước sốt lên đầu cá đã hấp chín, rắc thêm hành lá và ớt chuông thái sợi, rưới thêm dầu nóng và dùng ngay.

2. Bí đỏ hấp ngũ cốc và trái cây khô

Bí đỏ vào mùa thu đông ngon và bổ dưỡng nhất. Khi bổ ra, phần thịt bên trong có màu vàng cam, toát lên sự hân hoan của mùa thu hoạch. Bí đỏ có vị dịu nhẹ, giữ ẩm cho cơ thể, rất thích hợp cho mùa thu khô hanh. Hấp bí ngô trong nồi với các loại ngũ cốc là một cách nhẹ nhàng để chăm sóc trẻ em và người già vào cuối mùa thu.

Nguyên liệu: 1 quả bí đỏ, một ít gạo đen, một ít gạo nếp, một ít táo đỏ, một ít nho khô.

Cách làm món bí đỏ hấp ngũ cốc và trái cây khô

Vo gạo đen và gạo nếp, ngâm qua đêm rồi chắt bỏ nước. Rửa sạch bí đỏ, cắt ở phần cuống khoảng một phần ba chiều dài quả bí đỏ, bỏ hạt và dùng thìa cạo sạch ruột bí. Cho gạo lứt đã ngâm, gạo nếp, nho khô và táo đỏ vào quả bí ngô, thêm lượng nước vừa đủ, đặt vào nồi hấp và hấp khoảng 40 phút. Món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

3. Đùi gà hấp

Cuối mùa thu là thời điểm hoàn hảo để bổ sung năng lượng. Đùi gà rất mềm; hãy chọn vài cái, sơ chế sạch, chặt thành từng miếng nhỏ và ướp khoảng nửa tiếng với gừng thái lát, hành lá, một chút rượu nấu ăn và muối, để gia vị ngấm vào thịt. Hấp trên lửa lớn trong 20 phút. Ngay khi bạn mở nắp, hương thơm của thịt hòa quyện với mùi thơm tươi mát của gừng và hành lá sẽ lan tỏa - đây chính là niềm hạnh phúc ấm áp nhất của mùa thu.

Nguyên liệu: 2 cái đùi gà, 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh nước tương, một ít rượu nấu ăn, một ít muối, hành lá, gừng thái lát, ăn, 4 tép tỏi.

Cách làm món đùi gà hấp

Sơ chế sạch rồi chặt đùi gà thành miếng nhỏ, cho hành lá, gừng, rượu nấu ăn, nước tương và dầu hào vào, trộn đều, cuối cùng cho thêm 1 muỗng canh bột bắp và trộn đều để giữ độ ẩm. Ướp ít nhất 10 phút. Xếp đều đùi gà lên đĩa, đặt các khúc hành lá và lát gừng lên trên, hấp khoảng 25 phút cho đến khi chín hẳn. Sau đó lấy ra khỏi nồi hấp, thêm tỏi băm, hành lá thái nhỏ, rồi rưới một ít dầu nóng lên trên.

4. Củ cải hấp

Dân gian có câu nói: "Củ cải mùa thu ngon hơn cả nhân sâm". Củ cải đang vào mùa, ngọt và giòn, giúp tiêu hóa tốt và giảm khô miệng - một món ăn tuyệt vời cho mùa thu. Nếu bạn đã chán những món ăn nhiều thịt, hãy thử hấp một đĩa củ cải; chỉ một miếng thôi cũng như một làn gió mát, xua tan sự ứ trệ trong dạ dày. Đừng bỏ lỡ món ngon này vào cuối mùa thu!

Nguyên liệu: Nửa củ cải trắng, 1 củ cà rốt, 2 cây nấm hương, một ít thịt băm, nước tương, một ít dầu hào, muối vừa ăn, hành lá thái nhỏ, gừng băm, 1 muỗng canh dầu ăn.

Cách làm món củ cải hấp

Cắt củ cải trắng và cà rốt thành từng lát dày vừa phải và để riêng. Xếp chồng một lát củ cải trắng và một lát cà rốt lên nhau và đặt đều xung quanh mép đĩa. Đặt đĩa vào nồi hấp, và hấp ở lửa lớn trong 10 phút. Lấy ra và để riêng. Làm nóng dầu trong chảo, cho hành lá và gừng băm nhỏ vào xào thơm. Cho thịt băm vào xào đều đến khi thịt chuyển màu. Thêm nước tương và dầu hào vào xào đều. Cuối cùng, nêm muối vừa ăn và tắt bếp. Đổ hỗn hợp củ cải xào thịt vào giữa các lát củ cải hấp. Món ăn đã hoàn thành.

5. Trứng hấp hải sâm

Vào cuối mùa thu, một bát trứng hấp hải sâm vừa ngon miệng lại vừa bổ dưỡng. Chỉ cần đánh tan trứng, thêm nước và khuấy đều, hớt bỏ bọt. Cho hải sâm vào, đậy bằng màng bọc thực phẩm hoặc đĩa, rồi hấp cho đến khi chín. Phần trứng hấp sẽ mịn như kem, còn hải sâm sẽ dai ngon và đậm đà hương vị. Mỗi thìa đều mềm, tươi ngon và bổ dưỡng. Món ăn này không quá nóng cũng không quá nặng bụng, mà nhẹ nhàng và ấm áp – món quà tuyệt vời nhất dành cho gia đình vào mùa thu.

Nguyên liệu: 4 quả trứng, nước, vỏ trứng, hải sâm, nước tương, dầu mè, dầu ăn.

Cách làm món trứng hấp hải sâm

Cho trứng vào bát, thêm lượng nước gấp đôi lượng trứng cùng một ít dầu ăn, khuấy đều và lọc qua rây. Cho nước vào nồi và đun sôi. Đặt bát trứng vào nồi, đậy bằng đĩa hoặc màng bọc thực phẩm và hấp khoảng 10 phút. Mở nắp nồi hấp ra, cho thêm hải sâm đã ngâm nước vào, tiếp tục hấp khoảng 5 phút. Sau khi lấy ra khỏi nồi, rưới một thìa canh nước tương và một ít dầu mè, rồi trang trí với lá rau mùi.