3 món thịt "vàng", dễ nấu này nếu luân phiên ăn sẽ giúp nuôi dưỡng tỳ vị và bổ sung dương khí

Dân gian xưa vẫn có câu: "Mùa thu không dưỡng tỳ vị, cả năm vất vả cũng bằng hòa". Với tất cả mọi người, tỳ vị (hệ tiêu hóa) chính là gốc rễ của sức khỏe. Thu về, không khí trở nên khô hanh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn rất dễ làm suy giảm dương khí và tổn thương tỳ vị. Một khi "bộ máy" tiêu hóa đã yếu, thì dù có ăn bao nhiêu đồ bổ dưỡng, cơ thể cũng chẳng thể hấp thu được. Từ đó dẫn đến ảnh hưởng tới sức khỏe tổng thể.

Để cải thiện thể trạng và tăng cường chức năng tỳ vị, bạn chẳng cần tìm kiếm đâu xa hay nấu nướng cầu kỳ. Ngay trong căn bếp quen thuộc, 3 món ăn được mệnh danh là "vàng trong làng dưỡng vị" dưới đây sẽ là trợ thủ đắc lực. Chế biến đơn giản, hương vị thơm ngon hợp khẩu vị trẻ nhỏ, lại giúp bổ tỳ vị, tăng cường năng lượng để con vui khỏe suốt mùa thu!

1. Thịt bò viên và củ mài hấp

Món thịt bò viên và củ mài hấp này đặc biệt thích hợp cho người có tỳ vị yếu. Củ mài có tác dụng bổ tỳ vị, trong khi thịt bò giúp bổ sung dương khí một cách nhẹ nhàng; hai thành phần này kết hợp với nhau tạo nên một sự kết hợp mạnh mẽ. Chế biến chúng thành thịt viên hấp sẽ cho ra thịt mềm, không béo ngậy, dễ tiêu hóa và không gây gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Khi ăn món này thường xuyên hơn có thể giúp nuôi dưỡng lá lách và dạ dày, bổ sung năng lượng và đảm bảo các chất dinh dưỡng được hấp thụ đầy đủ, dẫn đến ăn ngon miệng hơn và nhiều năng lượng hơn.

Nguyên liệu: 150g thịt thăn bò, 80g củ mài, một ít tinh bột bắp, 2 lát gừng và hành lá thái nhỏ tùy thích, một chút muối.

Cách làm món thịt bò viên và củ mài hấp

Gọt vỏ, rửa sạch và thái lát rồi băm nhỏ củ mài. Sau đó băm nhỏ thịt bò thành hỗn hợp nhuyễn, thêm hành lá và nước gừng để khử mùi tanh, sau đó thêm một chút muối để nêm gia vị. Trộn thịt bò băm với củ mài băm nhỏ và một ít tinh bột, khuấy đều theo một chiều cho đến khi hỗn hợp trở nên sệt lại. Vo hỗn hợp thịt bò băm, củ mài thành những viên nhỏ, cho vào nồi hấp và hấp trong 20 phút tình từ khi nước sôi. Cuối cùng, rắc hành lá thái nhỏ lên trên là món ăn hoàn thành.

2. Đùi gà xào nấm mỡ

Thịt đùi gà có tính ấm, giúp bổ sung dương khí. Ngoài ra, thịt đùi gà còn mềm và dễ nhai, nên được mọi người yêu thích. Nấm mỡ có thể tăng cường chức năng lá lách và hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời chúng cũng có hương vị umami tự nhiên, vì vậy không cần thêm quá nhiều gia vị khi chế biến. Khác với các món canh, món này không hề nhạt nhẽo; nó có hương vị tươi ngon và hấp dẫn, rất thích hợp cho những người có cảm giác chán ăn trong thời gian chuyển mùa. Món ăn này không chỉ bổ sung protein chất lượng cao mà còn giảm gánh nặng tiêu hóa cho tỳ vị, giúp phục hồi năng lượng, giảm mệt mỏi và xây dựng nền tảng thể chất vững chắc, đặc biệt là trẻ em.

Nguyên liệu: 1 phần má đùi gà, 8-10 cây nấm mỡ, nửa quả ớt chuông xanh, một ít tỏi băm, gia vị.

Cách làm món đùi gà xào nấm mỡ

Rửa sạch thịt gà sau đó thấm khô nước rồi cắt thành miếng nhỏ. Ướp thịt gà với một ít nước tương trong 10 phút. Rửa sạch rồi cắt nấm mỡ thành lát mỏng và cắt ớt chuông xanh thành miếng lớn. Cho một ít dầu vào chảo, thêm tỏi băm và phi thơm. Sau đó cho thịt đùi gà vào đảo đều cho đến khi đổi màu. Thêm nấm và xào nhỏ lửa cho đến khi tiết ra nước. Sau đó cho ớt chuông xanh vào đảo nhanh trong vài phút. Cuối cùng, thêm một chút muối cho vừa ăn và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

3. Cá trắm đen hấp trứng

Cá trắm đen (hoặc có thể dùng cá lóc) có thịt mềm, ẩm, giúp bổ dương khí và dưỡng tỳ vị. Khi ăn kèm với trứng hấp mềm mịn, món ăn này cung cấp lượng protein chất lượng cao gấp đôi. Món này được hấp cho đến khi mềm và dễ tiêu hóa, không gây gánh nặng cho dạ dày và ruột. Món ăn này rất phù hợp cho người có tỳ vị yếu và khả năng hấp thụ kém. Món ăn có hương vị tươi ngon, không béo ngậy. Nó có thể giúp bổ sung đủ chất dinh dưỡng, dần dần tăng cường thể lực và giúp tràn đầy năng lượng hơn trong những thời điểm chuyển mùa.

Nguyên liệu: 100g phi lê cá trắm đen, 3 quả trứng gà, một ít hành lá thái nhỏ, nước tương cá hấp.

Cách làm món cá trắm đen hấp trứng

Đập trứng vào bát, đánh tan, sau đó cho lượng nước ấm gấp 1.5 lần lượng trứng và khuấy đều. Sau đó lọc hỗn hợp trứng qua rây, bọc kín bằng màng bọc thực phẩm và chọc vài lỗ nhỏ. Thái lát mỏng phi lê cá rồi thêm một ít gừng băm nhỏ cùng rượu nấu ăn vào để khử mùi tanh. Tiếp theo hấp trứng ở lửa nhỏ trong 8 phút cho đến khi đông lại một phần. Sau đó đặt phi lê cá đã ướp lên hỗn hợp trứng đã hơi đông lại, và tiếp tục hấp trong 5 phút. Sau khi hấp, rưới một ít nước tương cá hấp và rắc hành lá thái nhỏ lên trên là hoàn thành.

Việc bồi bổ tỳ vị vào mùa thu không cần đến những nguyên liệu đắt tiền. 3 món thịt đơn giản kiểu nhà làm này rất tốt cho tỳ vị và bổ sung dương khí. Chúng dễ làm và tất cả mọi người đều thích. Chỉ khi bồi bổ tỳ vị thì cơ thể mới hấp thụ được chất dinh dưỡng tốt hơn, và sẽ khỏe mạnh hơn!