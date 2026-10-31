Món ăn này thơm lừng, kết cấu mềm, dai và đàn hồi - thậm chí còn ngon hơn cả thịt!

Nấm đùi gà (hay còn gọi là nấm sò vua) to và chắc thịt. Nó còn được mệnh danh là "bào ngư của người nghèo" và "thịt thực vật". Chúng bổ dưỡng và ngon miệng dù chế biến theo cách nào. Trong khi nhiều người xào nấm bào ngư với thịt heo thái sợi nhỏ, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ một cách chế biến dễ dàng và ngon miệng hơn nữa - Nấm đùi gà gà xào cay. Thêm một chút cần tây giòn, xào trên lửa lớn cho đến khi thơm lừng, và kết cấu mềm, dai và đàn hồi - thậm chí còn ngon hơn cả ăn thịt! Món này nhanh chóng và dễ làm, chỉ mất vài phút là xong. Ngay dưới đây chúng ta cùng tìm hiểu các bước nấu món ăn này nhé.

Nguyên liệu làm món nấm đùi gà xào cay

250g nấm đùi gà, 100g cần tây, 50g rau mùi, gừng, ớt khô, nước tương, dầu hào chay, muối và đường (nêm nếm vừa ăn).

Cách làm món nấm đùi gà xào cay

Bước 1: Trước tiên, chuẩn bị các nguyên liệu. Rửa sạch cần tây, bỏ lá già và cắt thành từng khúc nhỏ; rửa sạch và thái nhỏ rau mùi; thái mỏng gừng; nếu thích ăn cay, cắt nhỏ ớt khô và để riêng. Rửa sạch nấm đùi gà và thái chéo thành những lát tròn hơi dày hơn một chút. Không nên thái quá mỏng; những lát dày hơn sẽ có kết cấu chắc thịt hơn và dai hơn. Sau đó bạn khía các đường chéo nhỏ lên trên các mặt của từng lát nấm.

Bước 2: Cho nấm đùi gà đã thái lát vào một tô lớn, thêm 1 muỗng canh nước tương và một ít đường, trộn đều và ướp trong 10 phút. Điều này giúp nấm đùi gà ngấm gia vị trước, tạo nên màu đỏ tươi khi xào. Trong khi đang ướp nấm đùi gà, chúng ta hãy nhanh chóng chuẩn bị nước sốt. Chuẩn bị một chiếc bát, cho 1 muỗng canh nước tương và 1 muỗng canh dầu hào chay, khuấy đều và để sang một bên.

Bước 3: Làm nóng dầu trong chảo, sau đó dàn đều các lát nấm bào ngư đã ướp lên đáy chảo. Chiên trên lửa vừa nhỏ khoảng 1 phút, cho đến khi cả hai mặt hơi vàng nâu, để cho một phần nước thừa trong nấm bay hơi hết. Lấy nấm đùi gà ra khỏi chảo. Nấm đùi gà sau khi chiên sẽ có độ mềm nhưng vẫn dai.

Bước 4: Để lại một chút dầu trong chảo, thêm các lát gừng và ớt khô, rồi xào trên lửa lớn cho đến khi thơm. Cho nấm đùi gà đã chiên vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu gia vị dậy mùi thơm, thấm vào nấm. Cho cần tây đã thái nhỏ vào và xào khoảng 30 giây để dậy mùi thơm của cần tây.

Bước 5: Đổ hỗn sốt đã pha vào và xào trên lửa lớn để nấm bào ngư và cần tây được phủ đều gia vị. Đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt cạn gần hết. Rắc rau mùi lên, đảo nhanh và món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món nấm đùi gà xào cay

Món nấm bào ngư xào cay này tỏa ra hương thơm quyến rũ khó cưỡng ngay khi được dọn ra. Nấm đùi gà ngấm nước sốt trở nên mềm, mọng nước và vô cùng đậm đà hương vị trong từng miếng. Cần tây giòn, tươi mát tạo nên sự cân bằng tuyệt vời và kích thích vị giác. Món này rất dễ làm, không cần kỹ năng nấu nướng xuất sắc và chỉ mất vài phút để chuẩn bị