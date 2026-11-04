Món ăn gia đình tôi yêu thích nhất và gắp không ngừng đũa

Trong văn hóa ẩm thực, hấp luôn là phương pháp nấu ăn nhẹ nhàng nhất. Không dùng nhiều dầu mỡ hay gia vị, phương pháp này sử dụng hơi nước từ từ trên lửa nhỏ để giữ trọn hương vị nguyên bản của nguyên liệu, giúp bảo toàn độ tươi ngon và dưỡng chất tối ưu. Gà hấp nấm hương là một trong những món ăn mà gia đình tôi yêu thích nhất. Món này không cần gia vị hay kỹ thuật cầu kỳ; hương vị của các nguyên liệu hòa quyện vào nhau tạo nên một món ăn gia đình mềm ngon và đậm đà.

Trong món ăn này, tôi thường sử dụng loại gà mái tơ lông vàng - loại gà có thịt mềm, chắc và giòn, mỡ phân bố đều, da mỏng không ngấy và thịt ngọt tự nhiên. So với gà công nghiệp, gà mái tơ lông vàng có thịt mềm và đàn hồi hơn, không bị dai hoặc khô ngay cả khi hấp lâu. Thịt gà mọng nước và đậm đà hương vị, là lựa chọn tuyệt vời cho các món hấp.

Trong quá trình hấp, hơi nước từ từ thấm vào thịt gà, nhẹ nhàng giữ lại nước ngọt bên trong. Thịt gà hấp chín mềm, thơm lừng hương vị từ trong ra ngoài. Gà hấp có màu vàng óng, trong, mọng nước và đậm đà hương vị trong từng miếng. Nấm hương khô là sự kết hợp hoàn hảo cho món ăn này. Sau khi ngâm, nấm trở nên căng mọng, mềm và dai, thấm đẫm hương vị thơm ngon của thịt gà. Sự kết hợp giữa thịt và rau tạo nên sự cân bằng hoàn hảo, làm tăng thêm độ tươi ngon tổng thể.

Cách đơn giản nhất là thưởng thức hương vị thuần khiết nhất. Không cần kỹ thuật phức tạp; chỉ cần nguyên liệu tươi ngon và gia vị đơn giản sẽ làm nổi bật hương vị chân thực nhất của món ăn, phù hợp với mọi lứa tuổi và mang lại niềm vui cho cả gia đình.

Nguyên liệu nấu món thịt gà hấp nấm hương

1 con gà mái tơ, 1 nắm nấm hương khô , 1/8 củ hành tây, 1 miếng gừng, 2 tép tỏi, 1 cây hành lá thái nhỏ, 2 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh rượu nấu ăn,

Cách nấu món thịt gà hấp nấm hương

Bước 1: Trước tiên, bạn cần ngâm nấm hương khô trong nước cho đến khi nở mềm. Sau đó rửa sạch rồi để ráo nước. Gọt vỏ gừng và thái thành dạng sợi. Bóc vỏ hành tây, rửa sạch rồi thái lát mỏng. Băm nhỏ hoặc thái lát tỏi. Rửa sạch thịt gà, sau đó chặt thành miếng vừa ăn, cho vào bát to, thêm gừng thái sợi và tỏi thái lát vào. Tiếp đó thêm dầu hào và rượu nấu ăn, trộn đều và ướp trong 2 giờ.

Bước 2: Thái nấm hương đã ngâm thành từng lát. Sau đó trộn nấm hương thái lát với hành tây thái nhỏ và thịt gà với nhau. Tiếp theo trút các nguyên liệu vừa trộn xong vào đĩa. Như vậy là phần nguyên liệu đã sẵn sàng để hấp.

Bước 3: Cho một ít nước vào nồi, đặt xửng hấp lên rồi đặt đĩa thịt gà nấm hương đã chuẩn bị vào xửng. Bật bếp rồi đun ở lửa lớn cho đến khi hơi nước bốc lên thì tính thời gian hấp. Hấp thịt gà trong khoảng 20 phút. Sau khi món ăn hoàn thành, bạn mở nắp nồi ra, thêm hành lá lên trên là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món thịt gà hấp nấm hương

Ngay khi món ăn chín, bạn mở nắp nồi ra, hơi nước mang theo vị ngọt của thịt gà và hương thơm nồng nàn của nấm hương bốc lên. Gắp một miếng gà lên, bạn sẽ thấy nó mềm và mọng nước, được tẩm ướp hoàn hảo và đậm đà hương vị mà không bị ngấy; những cây nấm hương căng mọng, dai và thơm, với dư vị kéo dài, một sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt và rau, tươi ngon, dịu nhẹ và ngọt ngào.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món thịt gà hấp nấm hương!