3 món cá giá rẻ lại dễ nấu mà hương vị ngon "đỉnh của chóp" còn giúp bổ sung kali cho cơ thể

Khi thời tiết trở nên mát mẻ hơn vào tháng 11, thể trạng của chúng ta cũng thay đổi theo, và việc điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp với mùa là vô cùng quan trọng. Nếu bạn muốn bổ sung kali, bạn không cần chỉ tập trung vào rau củ; cá cũng là một lựa chọn tuyệt vời.

3 món cá này không chỉ có hương vị thơm ngon mà giá cả lại phải chăng. Thịt của chúng chắc nhưng mượt, đồng thời hàm lượng kali và protein chất lượng cao dễ hấp thụ. Khi bạn cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ trong những thời điểm chuyển mùa, hãy thử chế biến những món ăn nấu từ loại cá này để giúp cơ thể bổ sung dưỡng chất và dễ dàng vượt qua mùa thu cùng mùa đôn lạnh giá.

1. Cá chép hấp sốt tương đậu đen

Cá chép cỏ là một lựa chọn tuyệt vời để ăn vào tháng 11. Đây là loại cá giàu kali, giúp giảm mệt mỏi mùa thu. Protein chất lượng cao dễ hấp thụ, giúp bổ sung dưỡng chất trong thời kỳ chuyển mùa mà không gây gánh nặng cho tỳ vị. Cá chép hấp tương đậu đen là món ăn đơn giản, dễ làm. Nước tương đen thơm lừng, cá mềm ngọt, không hề bị khô. Hấp là phương pháp nấu ăn nhẹ nhàng, không dầu mỡ, giúp giữ lại vị ngọt tự nhiên của cá. Đây là món ăn mà cả người già và trẻ em đều yêu thích.

Nguyên liệu: Cá chép cỏ, hành lá, gừng, tỏi, ớt đỏ nhỏ, tương dậu đen lên men, nước tương, dầu hào, tinh bột bắp.

Cách làm món cá chép hấp sốt tương đậu đen

Đầu tiên bạn cần làm phần sốt tương đậu đen. Cho hành lá, gừng, tỏi và ớt vào bát, thêm một thìa tương đen lên men, đổ dầu đun nóng vào để dậy mùi thơm. Sau đó thêm nước tương, dầu hào và một ít bột bắp rồi khuấy đều. Nước sốt này bạn có thể dùng để hấp sườn, gà và cá. Tiếp theo sơ chế sạch và cắt ngang cá thành các miếng dày, thêm muối, hành lá và gừng thái lát, rồi chà xát và rửa kỹ để khử mùi tanh. Sau đó rửa sạch với nước, để ráo/thấm khô nước hoàn toàn.

Tiếp theo bạn đổ nước sốt đã chuẩn bị lên cá, đeo găng tay thực phẩm rồi massage đều rồi ướp trong 10 phút cho thịt cá ngấm gia vị. Đun sôi nước trong nồi, cho cá chép đã ướp vào, hấp trên lửa lớn trong 10 phút. Thời gian này vừa phải, cá sẽ mềm mà không bị chín quá. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng. Cá mềm và đậm đà hương vị, với mùi thơm đặc trưng của đậu đen lên men. Công thức rất đơn giản và dễ làm.

2. Cá nấu bia sốt cà chua

Mùa thu là mùa mà mọi người thường cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Do đó cá chép với phần thịt giàu kali là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn! Bên cạnh đó, cá chép cũng giàu protein chất lượng cao, ít chất béo và dễ hấp thụ, có thể giúp giảm mệt mỏi mùa thu hiệu quả và giúp cơ thể bạn vượt qua mùa đông một cách thoải mái.

Cá nấu bia sốt cà chua là một món ăn đơn giản, dễ làm. Thịt cá mềm, ngon ngọt và hoàn toàn không tanh, còn nước sốt cà chua chua ngọt thì vô cùng hấp dẫn. Lớp dưới cùng được phủ nấm kim châm và hành tây, tạo nên một món ăn cân bằng và bổ dưỡng. Cách chế biến nhẹ nhàng, đậm đà hương vị và không hề ngấy; món ăn ngon miệng và bổ dưỡng, cả gia đình đều yêu thích. Đây là một món ăn bổ dưỡng và ấm áp, hoàn hảo cho những thời điểm chuyển mùa!

Nguyên liệu: Cá chép, 1 quả cà chua, 5-7 quả cà chua bi, hành tây thái lát, nấm kim châm, gừng, tỏi, ớt khô (tùy thích), ớt chuông xanh, hành lá, muối, nước tương, dầu hào, tinh chất cốt gà.

Cách làm món cá nấu bia sốt cà chua

Sơ chế sạch cá và cắt miếng vừa ăn. Rửa sạch cà chua và cà chua bi; thái nhỏ cà chua. Làm nóng dầu trong chảo, cho ớt khô, tỏi, ớt hiểm và cà chua bi vào xào nhỏ lửa cho đến khi cà chua mềm nhuyễn. Sau đó cho 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh dầu hào, lượng muối vừa đủ và tinh chất cốt gà vào đảo đều cho gia vị thấm đều.

Chuẩn bị một chiếc nồi kho, trải một lớp hành tây thái lát và nấm kim châm làm lớp nền xuống đáy nồi. Sau đó cho cá, một nửa số cà chua thái nhỏ vào, đổ nửa lon bia và nửa bát nước vào, đậy nắp nồi và đun sôi trên lửa lớn. Bia có thể khử mùi tanh hiệu quả và tăng độ tươi ngon ngay lập tức. Sau khi nước sôi, cho cà chua đã nấu và ớt chuông xanh vào, tiếp tục nấu trên lửa lớn trong 2-3 phút. Không nên nấu quá lâu để cá được mềm. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dọn ra và thế là xong!

3. Cá hố kho

Vào mùa thu và mùa đông, cơ thể dễ bị mệt mỏi và suy nhược. Cá hố là thực phẩm giàu kali, rất thích hợp để ăn trong những bữa cơm mùa này. Cá hố ít chất béo và giàu protein, có thể cải thiện hiệu quả tình trạng mệt mỏi mùa thu. Thịt cá hố nhẹ nhàng và bổ dưỡn, không gây gánh nặng cho cơ thể.

Món cá hố kho gia vị đơn giản, giúp giữ được độ tươi ngon và hương thơm tự nhiên của cá. Sau khi kho, thịt cá hố săn chắc nhưng vẫn mềm, được phủ một lớp nước sốt đậm đà, thơm ngon. Cách nấu nhẹ nhàng, không béo, bổ dưỡng và ngon miệng. Đây là một món ăn tuyệt vời để thưởng thức trong những thời điểm chuyển mùa, giúp bạn giữ gìn sức khỏe và dinh dưỡng suốt mùa thu và mùa đông!

Nguyên liệu: Cá hố, gừng, ớt chuông đỏ, hành lá (hoặc ngồng tỏi), nước tương, muối, một ít nước.

Cách làm món cá hố kho

Làm sạch hố và cắt thành từng khúc. Trước khi nấu, hãy dùng khăn bếp thấm khô nước trên bề mặt để tránh làm rách da. Làm nóng dầu trong chảo, cho cá hố vào và chiên trên lửa nhỏ cho đến khi vàng đều hai mặt. Sau đó cho một chút dầu ăn vào nồi, thêm gừng thái sợi, tỏi và ớt đỏ vào xào đến khi dậy mùi thơm. Thêm nước tương, một chút nước, khuấy đều.

Tiếp đó, cho cá hố vào rồi nhẹ nhàng đảo đều để mỗi miếng cá được phủ đều nước sốt. Cần nhẹ nhàng khi đảo để tránh làm nát cá.Thêm hành lá hoặc ngồng tỏi thái nhỏ và tiếp tục nấu thêm một lúc. Cuối cùng, thêm một ít nước và đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại rồi mới tắt bếp.