Canh sườn heo cũng không ngon bằng món canh đậu phụ nấu theo công thức này

Vào những ngày bận bịu, bạn không biết nấu món canh gì cho bữa cơm gia đình, hãy thử ngay món ăn này. Món ăn sử dụng nguyên liệu đơn giản nhất để tạo nên hương vị tuyệt vời nhất. Khi món ăn nóng hổi được mang ra và đặt lên bàn ăn, hương thơm thú vị và hấp dẫn. Thử một ngụm nước dùng, rất ngon miệng, ăn kèm với cơm vô cùng hợp. Thậm chí bạn còn thấy món canh này ngon hơn cả canh sườn heo.

Thành phần chính trong món ăn này là đậu phụ, một nguồn protein đơn giản và giá cả phải chăng mà hầu như mọi gia đình đều ăn. Bên cạnh đó, món ăn này còn tôm khô cùng với rau mùi, ớt chuông xanh, cà chua và các nguyên liệu khác để tăng hương vị. Ngay cả những nguyên liệu bình thường nhất cũng có thể được chế biến thành một món ăn ngon và bổ dưỡng.

Không để mất thêm thời gian nữa, ngay dưới đây chúng tôi xin chia sẻ cách làm món đậu canh tôm đậu phụ. Mùi thơm lan tỏa khắp nhà khi món ăn chín sẽ kích thích vị giác của bạn.

Nguyên liệu nấu món canh tôm đậu phụ

Một khối đậu phụ, một lượng tôm khô vừa đủ, một quả ớt chuông xanh, 2 quả cà chua, một ít rau mùi, 2 cây hành lá, gừng và tỏi băm vừa đủ, một chút dầu ăn, nước tương, dầu hào, một ít tinh chất cốt gà và muối.

Cách nấu món canh tôm đậu phụ

Bước 1: Đậu phụ bạn rửa sạch sau đó dùng tay bẻ thành từng miếng vừa ăn, cho vào bát để dùng sau. Việc bẻ đậu phụ tạo bề mặt nhám sẽ giúp việc hấp thụ nước dùng tốt hơn so với dùng dao cắt. Rửa sạch tôm khô và để riêng. Bổ đôi quả ớt chuông, bỏ hạt rồi thái miếng vừa ăn. Cà chua rửa sạch và cắt thành các miếng nhỏ. Rửa sạch hành lá và rau mùi rồi thái nhỏ. Nếu thích ăn cay, bạn có thể thêm một ít ớt.

Bước 2: Sau khi chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu, bạn có thể bắt đầu nấu. Đun nóng nồi, sau đó cho một ít dầu ăn vào. Khi dầu nóng, thêm hành lá, gừng, tỏi băm và tôm khô vào xào nhỏ lửa cho đến khi thơm. Sau đó thêm một ít nước tương, xào đều vào để tôm ngấm hương vị. Tiếp theo, đổ một lượng nước sôi vừa đủ vào và đun sôi trên lửa lớn.

Bước 3: Cho cà chua thái miếng vào, đảo một lúc đến khi mềm thì thêm đậu phụ vào. Sau đó nêm thêm chút muối và bột tiêu, nếu muốn thì có thể thêm chút dầu hào. Đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 10 phút để đậu phụ ngấm gia vị. Sau khi hết thời gian, mở nắp và cho ớt chuông xanh và hành lá thái nhỏ vào nồi. Khuấy đều, đậy nắp và đun nhỏ lửa thêm 2 phút để các món ăn kèm dậy mùi thơm. Cuối cùng bạn rắc rau mùi vào rồi lấy ra bát tô là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh tôm đậu phụ

Đây là một món canh đậu phụ cực kỳ đơn giản. Bí quyết nằm ở sự kết hợp của các nguyên liệu khác nhau tạo nên hương vị tươi ngon, thơm phức và hấp dẫn. Đậu phụ sau khi nấu sẽ mềm và đậm đà hương vị, đặc biệt là mùi thơm của tôm khô, vô cùng hấp dẫn. Món ăn này ngon, dễ làm và giá cả phải chăng - chắc chắn đáng để thử!

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh tôm đậu phụ!