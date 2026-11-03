Bạn mất ngủ và khó ngủ? Hãy nấu món ăn "thần kỳ" mà rẻ tiền này và sẽ ngủ ngon giấc đến tận sáng

Thú thực với mọi người, tôi từng là một "nạn nhân" chính hiệu của chứng mất ngủ? Có những đêm, cơ thể mệt rã rời, mí mắt sụp xuống vì kiệt sức, nhưng cứ hễ đầu chạm gối là "chiếc đĩa than" trong đầu lại bắt đầu quay mòng mòng. Từ câu nói vô tình của đồng nghiệp ban ngày, danh sách đồ cần mua ngày mai, cho đến những công việc còn dang dở chưa xử lý xong... Càng suy nghĩ, não bộ lại càng tỉnh táo một cách vô lý! Nếu có chợp mắt được thì tầm 2 - 3 giờ sáng lại giật mình thức giấc rồi nằm trằn trọc cho đến sáng. Kết quả là mỗi ngày bạn đi làm với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc và một cơ thể hoàn toàn cạn kiệt năng lượng.

Thế rồi, dạo nọ mẹ tôi ở quê lên chơi ít ngày. Thấy tôi phờ phạc, bà chẳng cằn nhằn hay dạy bảo điều gì, chỉ lặng lẽ nấu thêm một món rau trong mỗi bữa tối. Kỳ diệu thay, chỉ sau khoảng 10 ngày, tôi bắt đầu thấy cơn buồn ngủ kéo đến rất tự nhiên ngay khi nằm xuống, đêm ngủ một mạch đến sáng. Kinh ngạc hỏi mẹ đã thêm thuốc gì vào đồ ăn, bà chỉ cười hiền lành: "Có thuốc gì đâu con, rau cải cúc đấy, ngoài chợ bán có vài nghìn một bó chứ mấy!".

Ban đầu tôi không tin. Làm sao một đĩa rau bình dị, rẻ tiền lại có thể "thần kỳ" đến thế? Nhưng sau khi tìm hiểu và tham khảo ý kiến từ vài người bạn am hiểu về dưỡng sinh, tôi mới gật gù nhận ra: Mẹ mình chuẩn không cần chỉnh!

Tại sao rau cải cúc lại giúp ngủ ngon?

Rau cải cúc (hay còn gọi là tần ô, hoa cúc vòng) sở hữu một mùi hương rất đặc trưng - người không quen thì ngại, nhưng ai đã thích thì lại thấy cực kỳ dễ chịu. Chính mùi hương tinh dầu tự nhiên này có tác dụng thư giãn hệ thần kinh đang căng thẳng sau một ngày dài làm việc. Trong Đông y, cải cúc được xem là vị thuốc có khả năng "an thần, bổ tỳ vị". Nói đơn giản là giúp tâm trí rũ bỏ mệt mỏi và làm dịu chiếc dạ dày của bạn.

Bên cạnh đó, rau cải cúc chứa hàm lượng nước và chất xơ cao, vì vậy ăn vào buổi tối sẽ không khiến bạn cảm thấy đầy bụng. Nhiều người trong chúng ta khó ngủ đơn giản vì bữa tối lỡ ăn quá nhiều đồ dầu mỡ. Khi bạn nằm xuống, dạ dày vẫn phải gồng mình làm việc thì làm sao bộ não có thể thơi thới đi vào giấc ngủ được? Một chiếc bụng nhẹ nhàng, êm ái chính là tấm "vé vàng" cho một giấc ngủ sâu.

Hôm nay, tôi sẽ mách chị em 2 công thức biến tấu rau cải cúc cực kỳ đơn giản, chỉ mất đúng 5 phút chế biến cho bữa tối nhẹ nhàng:

1. Rau cải cúc xào tỏi - Giòn ngon, thơm nức

Nguyên liệu: 400g rau cải cúc, tỏi băm, muối, hạt nêm.

Cách làm món rau cải cúc xào tỏi

Nhặt bỏ rễ và rửa sạch rau cải cúc rồi để ráo nước. Cho một chút dầu ăn vào chảo đã đun nóng. Khi dầu nóng khoảng 70% thì cho tỏi băm vào phi thơm. Sau đó trút rau cải cúc đã rửa sạch vào. Đảo thật nhanh tay trên lửa lớn. Khi rau vừa chín tới và hơi xẹp xuống, rắc chút muối, hạt nêm, đảo thêm 1-2 lượt rồi tắt bếp, lấy ngay món ăn ra đĩa.

Lưu ý: Tuyệt đối không xào quá lâu khiến rau bị nát và mất đi độ giòn ngọt tự nhiên.

2. Rau cải cúc trộn đậu phụ - Thanh mát, êm bụng

Nguyên liệu: 1 miếng đậu phụ, 400g rau cải cúc, một chút dầu mè, một ít mè rang, muối.

Cách làm món rau cải cúc trộn đậu phụ

Nhặt bỏ gốc rồi rửa sạch rau cải cúc. Sau đó đun sôi một nồi nước, thêm chút muối cùng dầu ăn vào, thả rau cải cúc vào chần sơ. Tiếp đó vớt rau cải cúc ra thả vào chậu nước lạnh để giữ màu tươi xanh. Vớt rau cải cúc ra, vắt nhẹ cho ráo nước rồi cắt thành các đoạn ngắn, cho vào thố.

Dùng thìa dầm nát (hoặc đặt lên miếng vải rồi bóp nhẹ) một miếng đậu phụ non, cho vào thố rồi trộn đều với rau. Nêm một chút muối, vài giọt dầu mè thơm phức, rắc thêm chút vắt mè rang lên trên là hoàn thành.

Cảm nhận: Món ăn có vị bùi béo của đậu, thanh mát của rau, ăn vào buổi tối vừa dễ chịu lại hoàn toàn không lo tích mỡ.

Mách nhỏ chị em cách "pha chế" một giấc ngủ trọn vẹn

Ăn rau cải cúc là một khởi đầu tuyệt vời, nhưng để có một giấc ngủ "tiên tiên", chị em nhớ kết hợp thêm vài thói quen nho nhỏ này nhé:

Ăn tối trước 7 giờ và chỉ ăn no 70%: Hãy để dạ dày có thời gian nghỉ ngơi trước khi cơ thể đi vào trạng thái ngủ.

Không nằm ngay sau khi ăn: Hãy dành 10 phút đi lại nhẹ nhàng trong nhà hoặc tranh thủ rửa vài chiếc bát.

Cách ly điện thoại 1 tiếng trước khi ngủ: Ánh sáng xanh là "kẻ thù" số một của giấc ngủ. Hãy thử để điện thoại ở phòng khách sạc pin như tôi, bạn sẽ thấy tâm trí thư thái hơn hẳn khi bước lên giường.

Cởi bỏ áp lực "Phải ngủ!": Càng ép bản thân phải ngủ, não bộ càng thêm căng thẳng. Nếu trằn trọc, hãy dậy ngồi thư giãn, đọc vài trang sách nhẹ nhàng, khi nào cơn buồn ngủ kéo đến tự nhiên thì hẵng quay lại giường.

Bếp sáng đèn, mâm cơm có đĩa rau xanh thanh mát và một giấc ngủ ngon thỏi mái chính là liều thuốc dưỡng nhan tuyệt vời nhất cho phụ nữ chúng mình. Tối nay, chị em thử ra chợ mua một bó cải cúc về đổi vị cho gia đình xem sao nhé!