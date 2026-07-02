Mỗi khi thèm đậu phụ, tôi lập tức làm theo công thức của mẹ: Chỉ 9 phút mà thơm lừng đậm đà, mềm tan trong miệng

Tôi rất thích ăn đậu phụ vì một lý do đơn giản: Mặc dù trông bình thường, nhưng nó mang lại vô số lợi ích. Đậu phụ giàu protein, ít chất béo, và giúp giảm huyết áp, cholesterol và mỡ máu. Hơn nữa, đậu phụ có thể được chế biến theo nhiều cách và rất dễ làm. Có thể ăn nóng hoặc lạnh, và kết cấu mềm mại của nó phù hợp với mọi lứa tuổi. Nghĩ kỹ lại, tôi thực sự không thể tìm thấy bất kỳ nhược điểm nào.

Nhắc đến cách ăn đậu phụ, hồi nhỏ, tôi thích ăn đậu phụ sống nhất. Nghiã là khi mẹ tôi vừa cầm túi đậu phụ nóng hổi vừa mua về, tôi đều háo hức đứng bên cạnh, chỉ mong mẹ sẽ cắt cho tôi một miếng to, cảm giác ngon lành và thật đã. Đậu phụ trắng, mềm không cần chấm nước sốt hay gia vị, tôi cứ thế ăn trực tiếp luôn, cắn từng miếng lớn. Nó mềm mịn, vị đậu đậm đà lan tỏa trong miệng.

Qua nhiều năm, tôi vẫn khá thích ăn đậu phụ sống, nhưng tiếc là dạ dày tôi không hợp lắm, nên tôi không dám ăn quá nhiều đồ sống hoặc đồ lạnh, chỉ thỉnh thoảng mới ăn. Còn đậu phụ chín thì tôi không cần lo lắng nhiều. Hầu hết các trường hợp, thay đổi cách chế biến lại mang đến những bất ngờ thú vị hơn.

Cách nấu món này không cần quá phức tạp. Chỉ cần trộn một ít nước sốt, thêm thịt băm và rau củ, hấp sơ qua, bạn sẽ giữ được hương thơm của đậu đồng thời tạo thêm sự đa dạng. Đây là một món ngon tuyệt vị!

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ công thức làm đậu phụ hấp bằng lò vi sóng. Đây là công thức mà tôi học được từ mẹ mình. Cách làm này nhanh chóng, không dầu khói, và không cần phải canh chừng trong bếp sau khi đã cài đặt thời gian, rất tiết kiệm thời gian, dễ dàng và tiện lợi. Nếu lò vi sóng của bạn không có chức năng hấp, bạn cũng có thể dùng nồi hấp thông thường, cách này cũng nhanh và tiện lợi.

Nguyên liệu làm món đậu phụ hấp củ cải muối chua và thịt băm

2 miếng đậu phụ non, 50g thịt lợn, 2 cây hành lá, 50g củ cải khô muối chua, 2 muỗng cà phê dầu hào, 2 muỗng cà phê nước tương cá hấp.

Cách làm món đậu phụ hấp củ cải muối chua và thịt băm

Bước 1: Lấy đậu phụ non ra khỏi hộp sau đó nhẹ nhàng rửa dưới vòi nước. Sau đó cắt đậu phụ thành những khối vuông có kích thước 2cm. Rửa sạch và thái thịt lợn thành những miếng nhỏ. Thái nhỏ củ cải khô muối chua rồi cho vào tô đựng thịt băm, thêm 2 thìa cà phê dầu hào rồi trộn đều và ướp trong 15 phút. Nếu không có củ cải khô muối chua bạn có thể dùng dưa cải muối chua thái nhỏ cũng được.

Bước 2: Xếp đậu phụ đã thái khối lên đĩa và rải đều thịt băm cùng củ cải khô muối chua đã ướp lên trên. Đổ lượng nước thích hợp vào đáy hộp dùng được trong lò vi sóng theo vạch chỉ dẫn, lắp khay hấp rồi đặt đĩa đậu phụ và thịt băm lên. Đậy nắp hộp hấp lại và cho vào lò vi sóng. Chọn chế độ hấp và đặt thời gian khoảng 9 phút.

Bước 3: Khi máy phát ra tiếng kêu bíp, lấy đậu phụ ra và rưới một ít nước tương cá hấp lên trên. Cuối cùng, rắc hành lá thái nhỏ lên là bạn đã có món ăn thơm ngon để thưởng thức. Lưu ý nếu dùng nồi hấp thì bạn chỉ cần hấp trong khoảng 8 phút là hoàn thành.

Thành phẩm món đậu phụ hấp củ cải muối chua và thịt băm

Trong quá trình đun nóng, hương thơm của củ cải muối chua và thịt băm từ từ ngấm vào đậu phụ vốn nhạt nhẽo, khiến món ăn trở nên vô cùng thơm ngon. Đối với những người lười nấu nướng, món đậu phụ hấp thịt băm đơn giản và ngon miệng này chắc chắn là món ăn tiện lợi và lành mạnh nhất.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món ăn này nhé!