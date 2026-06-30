Đừng rang sả hay luộc nữa, dùng nồi cơm điện nấu món thịt gà kiểu này vừa nhanh gọn lại thơm lừng, vô cùng ngon!

Nếu bạn là tín đồ của thịt gà và dầu hành (mỡ hành) thì món ăn này cho bạn. Trong khi đó những người chưa từng thưởng thức món ăn này, thử một lần cũng đảm bảo "mê tít".

Thịt gà tươi ngon nhất khi được thưởng thức ở dạng nguyên bản, không qua chế biến phức tạp. Món ăn này sẽ kết hợp giữa thịt gà hấp và dầu hành. Không cần nguyên liệu phức tạp hay thiết bị nhà bếp cầu kỳ; cách chế biến đơn giản với chiếc nồi cơm điện có thể tạo ra một món ăn trông chuyên nghiệp, xứng tầm đầu bếp năm sao!

Tất cả những gì bạn cần làm là sơ chế sạch sau đó cho thịt gà vào nồi cơm điện, ấn nút và chờ chín. Sau đó rưới sốt dầu hành lên thịt mềm và mọng nước! Ngay lập tức từng miếng gà mềm trên đĩa được bao bọc bởi mùi thơm lừng của hành lá, thấm nước sốt đậm đà, quá ngon!

Nguyên liệu làm món thịt gà hấp sốt dầu hành bằng nồi cơm điện

2 phần đùi gà, nửa cây diếp ngồng, lượng muối vừa phải, 2g bột tiêu trắng, 2 muỗng canh rượu nấu ăn, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh nước tương, 2 muỗng canh dầu ăn, vài cây hành lá, gừng , tỏi, ớt.

Cách làm món thịt gà hấp sốt dầu hành bằng nồi cơm điện

Bước 1: Rửa sạch thịt gà sau đó thấm khô nước. Dùng tăm xiên vài lỗ trên đùi gà, rắc muối và bột tiêu trắng, xoa đều và ướp ít nhất 2 tiếng. Khi dùng tăm xiên vào thịt gà bạn hãy nhớ mạnh tay để gia vị được thấm kỹ vào. Hành lá bạn rửa sạch, thái nhỏ 2 cây, còn lại cắt khúc dài.

Bước 2: Phết một lớp dầu mỏng lên thành trong của nồi cơm điện, xếp các lát gừng và khúc hành lá xuống đáy, sau đó cho đùi gà đã ướp vào. Thêm 2 muỗng canh rượu nấu ăn vào, nhấn nút nấu cơm và khi thịt gà chín thì lấy ra.

Bước 3: Tước bỏ lớp vỏ xơ cứng của rau diếp ngồng, rửa sạch và thái miếng nhỏ. Đun sôi nước trong nồi, sau đó cho rau diếp ngồng vào chần cho đến khi chín tới, vớt ra đĩa. Khi gà đã nguội bớt, chặt thành từng miếng và đặt lên đĩa cùng với rau diếp ngồng. Trong một bát nhỏ, cho hành lá thái nhỏ, tỏi băm nhỏ vào rồi đun nóng dầu ăn, rưới vào để dậy mùi thơm. Tiếp đó thêm đường, muối và nước tương và ớt băm, sau đó đổ nước dùng gà đã tiết ra trong quá trình nấu. Khuấy đều và đổ hỗn hợp lên thịt đùi gà.

Thành phẩm món thịt gà hấp sốt dầu hành

Với dụng cụ nhà bếp quen thuộc và đa năng là chiếc nồi cơm điện, bạn có thể nấu được món thịt gà cực thơm ngon. Món ăn hoàn thành với mùi thơm của dầu hành thơm nức, đậm đà thấm vào thịt gà ngon ngọt. Rau diếp ngồng giòn thanh mát, cân bằng hương vị cho thịt gà sốt dầu hành, ăn cùng cơm rất ngon. Bạn hãy làm ngay cho gia đình thưởng thức nhé!

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt gà hấp sốt dầu hành!