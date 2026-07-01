Loại rau đang vào mùa, bán đầy ngoài chợ với giá cực rẻ: 5 mẹo khi chọn mua và cách nấu món canh ngon nhất

Bước sang tháng 7, thời tiết càng trở nên nóng nực, ngột ngạt hơn. Bất cứ lúc nào chúng ta rời khỏi phòng điều hoà là toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Để "hạ nhiệt" trong thời điểm này, chúng tôi giới thiệu với bạn một loại nguyên liệu xanh mướt mắt và hoa thì vàng óng. Loại nguyên liệu này có thể nấu được nhiều món ăn ngon tuyệt và bạn nhất định phải thử trong mùa hè này. Đó chính là mướp - một loại "rau" vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe.

Mướp (hay mướp hương, mướp ta) là một loại rau leo phổ biến thuộc họ bầu bí (Cucurbitaceae). Y học cổ truyền ghi chép rằng mướp có tính mát, giúp thanh nhiệt, tiêu đờm, làm mát máu và giải độc. Rất thích hợp để ăn vào mùa hè khi bị nóng trong người và khô miệng. Mướp giàu vitamin C, chất nhầy thực vật và chất xơ, phù hợp với mọi lứa tuổi. Nhờ đặc tính thanh mát, mướp được sử dụng rộng rãi trong ẩm thực để chế biến các món canh, xào, hấp. Ngoài ra, mướp còn là một vị thuốc dân gian giúp hỗ trợ tiêu hóa, thanh nhiệt và làm đẹp. Đây là một loại rau theo mùa phổ biến vào mùa hè và có thể được trồng ở cả miền Bắc và miền Nam.

Mướp có hàm lượng nước cực cao, trên 94%, ít chất béo và calo, tươi mát, mọng nước và có vị ngọt dịu. Nó chứa vitamin C, vitamin nhóm B, v.v..., và hầu như không chứa chất béo. Hương vị thì được mô tả giống như đang nhấp một ngụm mây ngọt ngào. Khi trời nóng và bạn đổ mồ hôi nhiều, hãy nấu một nồi canh mướp. Nó sẽ làm dịu cổ họng và dạ dày, giúp bạn cảm thấy thư giãn.

Món ăn gợi ý: Canh mướp, nấm ngọc trắng và trứng

Món canh này nấu rất nhanh gọn, có thể chỉ mất trong khoảng 10 phút. Vị ngọt của mướp, vị tươi mát của nấm ngọc châm và hương thơm của trứng hòa quyện với nhau, tạo nên một món canh thanh mát mà vẫn đậm đà hương vị. Sau khi ăn một bát vào bữa cơm mùa hè, mọi cảm giác nóng bức và khô khan sẽ biến mất.

Bước 1: Cắt bỏ chân nấm ngọc châm, rửa sạch rồi chần sơ. Gọt vỏ mướp và cắt thành miếng vừa ăn. Đập trứng vào bát, thêm Bỏ rễ nấm bạch quả, rửa sạch và chần sơ. Gọt vỏ mướp và cắt thành từng miếng. Đánh trứng và chiên cho đến khi vàng nâu, cắt thành miếng nhỏ rồi lấy ra, để riêng.

Bước 2: Đặt nồi lên bếp, thêm chút dầu ăn vào rồi xào mướp cho đến khi mềm. Thêm nước và đun sôi, sau đó cho nấm ngọc châm vào và nấu trong 3 phút. Cho trứng vào, thêm muối, một ít dầu mè và hành lá thái nhỏ, để vị ngọt của mướp cùng vị umami của nấm ngấm đều vào nước dùng.

Món súp này thanh mát và ít chất béo, là lựa chọn hoàn hảo để giải nhiệt và giảm cảm giác ngấy mỡ trong mùa hè.

Mẹo chọn mướp ngon

Bạn có thể dễ dàng chọn được những quả mướp chất lượng cao chỉ bằng cách quan sát 4 đặc điểm và 1 lần chạm trực tiếp!

- Hãy nhìn vào hình dạng

- Kiểm tra bề mặt

- Hãy nhìn vào đường vân/gân

- Hãy nhìn vào màu sắc

- Cảm nhận kết cấu

Trong những ngày hè nóng nực, tại sao không tận dụng ngay loại nguyên liệu đang vào mùa này để nấu những món ăn khác nhau cho cả gia đình thưởng thức và luôn cảm thấy ngon miệng; có thể tận hưởng mùa hè một cách thoải mái với đầy đủ năng lượng?!