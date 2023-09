Lan Khuê - Hương Giang có động thái xóa tin mâu thuẫn ở The New Mentor

Vì 1 số lý do khách quan, tập 6 của chương trình thực tế The New Mentor đã lùi lịch phát sóng từ ngày 15/9 sang 18/9. Trong đoạn trailer hé lộ tình tiết sắp phát sóng, Hương Giang gây bất ngờ khi chê bai Lan Khuê nói chuyện lòng vòng, sử dụng chiến thuật cực khó hiểu. Hương Giang nói: "Chiến thuật của Lan Khuê khó hiểu y như cách cô ấy trả lời phỏng vấn vậy".

Khi Lan Khuê làm show thời trang ở TP.HCM, Hà Hồ - Thanh Hằng đều đến dự. Riêng Hương Giang, do vướng lịch trình công tác tại Mỹ nên không xuất hiện. Cùng thời điểm này, mạng xã hội xuất hiện thông tin Lan Khuê sẽ chiến thắng ở tập 6 và góp phần loại 2 thí sinh của đội Hương Giang. Chính điều đó làm dấy lên tin Hương Giang - Lan Khuê có mâu thuẫn khi ngồi ghế nóng The New Mentor.

Hương Giang

Trước thông tin tiêu cực, Hương Giang và Lan Khuê đã có động thái đáp trả. Ngày 16/9, Hương Giang đăng lên Facebook cá nhân những hình ảnh xinh đẹp của mình tại tập 6 The New Mentor.

Sau đó, Lan Khuê vào bình luận qua lại với Hương Giang với thái độ khá vui vẻ. Lan Khuê thậm chí còn chọc ghẹo Hương Giang rằng không biết nữ huấn luyện viên dùng tóc thật hay tóc giả. Hương Giang đáp lại rằng: "Trong thật có giả, trong giả có thật".

Lan Khuê

The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ra một thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường. Thông qua chương trình, các thí sinh sẽ có được một vị trí mới trong sự nghiệp của mình và trở thành một thế hệ Mentor mới như một sự công nhận cho những nỗ lực khi vượt qua tất cả các thử thách và giành chiến thắng tại The New Mentor.

Chương trình năm nay do Dược Sĩ Tiến làm host, Thanh Hằng - Hà Hồ - Lan Khuê - Hương Giang sẽ đảm nhận vai trò huấn luyện viên.

Tập 6 The New Mentor sẽ lên sóng vào tối thứ Hai, 18/9 trên kênh YouTube chính thức của Hương Giang.