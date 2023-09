Dược Sĩ Tiến lên tiếng về tin đồn chèn ép Thanh Hằng - Hà Hồ ở "The New Mentor"

Mới đây, Dược Sĩ Tiến đã lên tiếng về tin đồn "lộng quyền", chèn ép Hà Hồ - Thanh Hằng ở chương trình thực tế dành cho người mẫu The New Mentor.

Ở The New Mentor năm nay, Dược Sĩ Tiến là nhà sản xuất chính, bỏ tiền mời các nghệ sĩ tham gia với vai trò huấn luyện viên. Vì là người chi tiền làm show nên Dược Sĩ Tiến mới tự mình kiêm nhiệm luôn vị trí host.

Dược Sĩ Tiến

Không dẫn chương trình như bình thường, Dược Sĩ Tiến còn có quyền loại trừ thí sinh. Không cần thi thố, chẳng cần chiêu trò tranh giành gì cả, tập nào Dược Sĩ Tiến cũng vào phòng loại và tiễn thí sinh ở các đội ra về. Trong tập 4 The New Mentor, Dược Sĩ Tiến là người loại thí sinh Hoàng Yến, khiến Hà Hồ rơi vào tình huống chỉ còn 2 thí sinh.

Vì Hà Hồ phản ứng quá quyết liệt nên nhiều khán giả mới đồn đoán rằng Dược Sĩ Tiến phải nhượng bộ, rút khỏi phòng loại trong tập 5, đồng thời nhường quyền loại thí sinh cho Thanh Hằng - Hà Hồ để xoa dịu.

Hồ Ngọc Hà

Thanh Hằng

Đáp lại chỉ trích hướng vào mình, trước khi tập 6 lên sóng, Dược Sĩ Tiến đã chia sẻ lại bài đăng ám chỉ anh "lộng quyền", dùng quyền lực của nhà sản xuất để loại thí sinh, chèn ép Hà Hồ - Thanh Hằng.

Đồng thời, Dược Sĩ Tiến chia sẻ: "Trời ơi, riêng tập 5 ghép cặp nên luật chơi thay đổi chút thôi mà. Từ tập 6, Tiến mang ghế trở lại phòng loại, không loại nhưng có vai trò cũng quan trọng không kém. Chờ coi nha. Chắc mọi người nhớ tôi và những câu hỏi ứng xử trong phòng loại quá nên mới tung tin đồn chứ gì".

Sau chia sẻ này, một số khán giả tiếp tục vào Facebook cá nhân của Dược Sĩ Tiến để nhắc chuyện anh từng loại thí sinh đội Hà Hồ - Thanh Hằng mà chưa loại bất cứ thí sinh nào ở các đội Hương Giang - Lan Khuê. Tuy nhiên, Dược Sĩ Tiến im lặng, không nói gì thêm.

The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm và đào tạo ra một thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường. Thông qua chương trình, các thí sinh sẽ có được một vị trí mới trong sự nghiệp của mình và trở thành một thế hệ Mentor mới như một sự công nhận cho những nỗ lực khi vượt qua tất cả các thử thách và giành chiến thắng tại The New Mentor.

Chương trình năm nay do Dược Sĩ Tiến làm host, Thanh Hằng - Hà Hồ - Lan Khuê - Hương Giang đảm nhận vai trò huấn luyện viên.