Mẹo nhà bếp cực đỉnh: Thịt vịt hết mùi hôi chỉ sau vài bước, ai ăn cũng khen ngon

Cách chế biến thịt vịt không bị hôi

Thịt vịt là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn gia đình, có thể chế biến thành nhiều món ngon như luộc, nướng, om hay cháo. Tuy nhiên, không ít bà nội trợ e ngại vì mùi hôi đặc trưng của thịt vịt nếu sơ chế không đúng cách sẽ làm ảnh hưởng đến hương vị món ăn.

Trên thực tế, mùi hôi của vịt chủ yếu đến từ lớp da, lượng mỡ dưới da và đặc biệt là tuyến nhờn ở phần phao câu. Nếu không xử lý kỹ những bộ phận này, thịt dễ bị tanh và khó khử mùi hoàn toàn khi nấu.

Sơ chế đúng cách là bước quan trọng nhất

Để loại bỏ mùi hôi hiệu quả, sau khi làm sạch lông, bà nội trợ nên chú ý loại bỏ hoàn toàn tuyến nhờn ở phần đuôi vịt. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra mùi khó chịu.

Tiếp đó, dùng muối hạt chà xát đều lên toàn bộ thân vịt, đặc biệt là các vùng da dày, rồi rửa lại bằng nước sạch. Muối không chỉ giúp làm sạch nhớt mà còn hỗ trợ khử khuẩn và giảm mùi tanh đáng kể.

Ảnh minh họa.

"Bộ đôi" gừng và rượu trắng khử mùi hiệu quả

Một trong những cách được nhiều người áp dụng là sử dụng gừng kết hợp với rượu trắng. Gừng giã nhuyễn trộn cùng một ít rượu, sau đó xoa đều lên toàn bộ thịt vịt và để khoảng 10–15 phút trước khi rửa lại bằng nước sạch.

Hỗn hợp này giúp trung hòa mùi hôi tự nhiên của thịt, đồng thời làm dậy mùi thơm dễ chịu hơn khi chế biến. Ngoài ra, chanh hoặc giấm cũng là lựa chọn thay thế hiệu quả nhờ khả năng khử mùi tự nhiên.

Gia vị giúp món vịt thêm hấp dẫn

Trong quá trình nấu, việc kết hợp thịt vịt với các loại gia vị có mùi thơm mạnh như sả, hành tím, tỏi, tiêu hoặc lá chanh sẽ giúp át mùi hôi còn sót lại, đồng thời tăng hương vị đặc trưng cho món ăn.

Với các món luộc, có thể cho thêm vài lát gừng đập dập vào nồi nước để thịt vịt thơm hơn và giảm mùi tanh rõ rệt.

Bí quyết nằm ở khâu sơ chế

Để có món vịt ngon, thơm và không bị hôi, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sơ chế đúng cách ngay từ đầu. Chỉ với vài mẹo đơn giản nhưng đúng kỹ thuật, các bà nội trợ hoàn toàn có thể tự tin chế biến những món vịt hấp dẫn, đậm đà và giàu dinh dưỡng cho cả gia đình.

Mẹo nhổ lông vịt sạch và nhanh, hết sạch lông măng

Mùa vịt đồng đến cũng là lúc nhiều gia đình làm các món ngon như vịt luộc, canh măng hay tiết canh. Tuy nhiên, khâu khó nhất vẫn là nhổ lông vịt, đặc biệt là lớp lông măng nhỏ bám chặt trên da.

Dưới đây là một số mẹo dân gian giúp làm sạch lông vịt nhanh và hiệu quả hơn.

Dùng rượu trắng

Sau khi cắt tiết, nhúng vịt qua nước lạnh rồi đổ rượu trắng lên toàn thân, để khoảng 10 phút cho thấm. Sau đó nhúng nước ấm và tiến hành nhổ, lông sẽ dễ bong hơn, kể cả lông măng.

Dùng muối hạt

Pha nước nóng với muối hạt rồi nhúng vịt vào trước khi nhổ. Cách này giúp làm sạch lông nhanh và kỹ hơn. Sau khi làm xong nên chà lại bằng muối và rửa sạch nhiều lần.

Dùng giấm

Tưới giấm lên thân vịt rồi ngâm nước lạnh, sau đó nhúng nước ấm 60–70°C. Giấm giúp lông dễ tuột và khử mùi hôi hiệu quả.

Dùng lá đu đủ

Đun nước với lá đu đủ rồi nhúng vịt vào vài phút. Lông sẽ mềm và dễ nhổ hơn, giúp làm sạch lông tơ nhanh chóng.

Dùng chanh

Chà chanh lên toàn thân vịt, đặc biệt vùng lông dày. Sau đó miết nhẹ để lông bong ra, có thể lặp lại để sạch hoàn toàn lông măng.