Vào mùa hè, hãy ăn nhiều 4 món rau "mát" mà ngon này để thanh nhiệt, cấp ẩm, giảm mệt mỏi, "thổi bay" nóng bức

Mùa hè nhiệt độ cao, cơ thể dễ bị tích tụ nhiệt. Ăn những món ăn có tính mát này có thể giúp giải nhiệt, dưỡng ẩm cho da khô, giảm mệt mỏi và giúp bạn trải qua mùa hè với cảm giác sảng khoái và thoải mái.

1. Rau diếp xoăn trộn

Rau diếp xoăn có tính mát, là một "phương thuốc" tự nhiên cho chứng nóng trong người. Nó có thể giúp thanh nhiệt và giảm viêm. Giàu chất xơ và vitamin, nó có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất, làm giảm khô miệng, vị đắng và mệt mỏi trong mùa hè. Nó có vị tươi mát, kích thích vị giác và giúp giảm độ ngấy. Thường xuyên sử dụng có thể làm dịu sự khó chịu do cái nóng mùa hè gây ra.

Nguyên liệu làm món rau diếp xoăn trộn

2 cây rau diếp xoăn, 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh giấm, 5 tép tỏi băm, 1 thìa canh đường, 1 quả ớt băm, một ít lạc rang, vừng rang, một ít dầu mè.

Cách làm món rau diếp xoăn trộn

Bước 1: Loại bỏ lá già và rễ khỏi cây rau diếp xoăn, tách lá, rửa sạch nhiều lần với nước sạch. Sau đó ngâm trong nước muối loãng khoảng 10 phút để loại bỏ trứng côn trùng và tạp chất, rồi để ráo nước. Chuẩn bị một chiếc bát, cho tỏi băm, ớt, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm balsamic, một ít đường, vài giọt dầu mè và một ít hạt mè trắng rang. Trộn đều để làm nước sốt.

Bước 2: Cho rau diếp xoăn đã ráo nước vào một âu trộn, đổ nước sốt đã chuẩn bị lên trên và trộn đều. Để yên trong 3 phút cho các hương vị hòa quyện. Sau đó cho lạc rang vào, trộn đều và cho ra đĩa là có thể dùng.

2. Củ sen hấp với thịt băm

Củ sen có tác dụng thanh nhiệt, sinh dịch, làm mát máu và dưỡng ẩm, giải nhiệt nội tạng và giảm khô miệng do nhiệt phổi. Kết hợp với thịt nạc để bổ sung dinh dưỡng, cách chế biến nhẹ nhàng, không ngấy, làm ấm và bổ dưỡng mà không gây nóng trong người. Có thể cải thiện tình trạng cáu gắt và mệt mỏi do nắng nóng mùa hè, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Nguyên liệu làm món củ sen hấp thịt băm

250g thịt nạc vai, 1 củ củ sen, hành lá, gừng, nước tương, nước tương đen, rượu nấu ăn, đường, tinh bột bắp.

Cách làm món củ sen hấp thịt băm

Bước 1: Gọt vỏ củ sen, bào thành sợi mỏng bằng dụng cụ bào, rửa sạch một lần với nước sạch, để ráo và vắt hết nước thừa. Băm nhỏ thịt lợn thành hỗn hợp nhuyễn mịn. Cho gừng băm, 1 muỗng canh nước tương, một ít dầu hào, muối và bột tiêu vào thịt băm. Thêm từng chút hành lá và nước gừng, khuấy đều theo một chiều cho đến khi hỗn hợp trở nên sệt lại.

Bước 2: Cho củ sen đã thái sợi và vắt nước vào thịt băm, trộn đều để được hỗn hợp đồng nhất. Sau đó cho nguyên liệu vào đĩa, dàn đều. Hoặc bạn có thể lấy từng phần nhỏ rồi thành những viên thịt có kích thước đều nhau, sau đó đặt lên đĩa. Đun sôi nước trong nồi hấp, đặt đĩa đựng chả thịt vào trong và hấp ở lửa lớn trong 15 phút. Sau khi hấp xong, lấy ra khỏi nồi hấp và rưới một ít dầu nóng lên trên để tăng thêm hương thơm của hành lá thái nhỏ trước khi dùng.

3. Bí ngô nướng tỏi

Bí ngô có vị dịu nhẹ và dưỡng ẩm, có khả năng thanh nhiệt, làm dịu kích ứng, dưỡng ẩm cho da khô, cấp nước cho cơ thể, giúp giảm khô da và mệt mỏi trong mùa hè. Kết hợp với tỏi băm nhỏ để tăng thêm hương thơm và đặc tính kháng khuẩn. Hương vị tổng của món ăn thể nhẹ nhàng và dễ tiêu hóa, giúp trung hòa nhiệt độ bên trong cơ thể, tăng cường chức năng tỳ vị, trở thành một lựa chọn thực phẩm thoải mái và lành mạnh cho thời tiết nóng bức.

Nguyên liệu làm món bí ngô nướng tỏi

1 quả bí ngô non, 15g bơ, 3-4 tép tỏi, 1 thìa cà phê bột rau mùi tây, một chút muối, một chút bột tiêu, 1 thìa cà phê bột mì.

Cách làm món bí ngô nướng tỏi

Bước 1: Bí ngô non rửa sạch rồi bỏ hạt và ruột, cắt thành từng miếng có độ dày đều nhau, rửa sạch và để ráo nước trên bề mặt. Tỏi bóc vỏ, đập dập và băm nhỏ. Cho các miếng bí ngô vào bát, đổ bơ đã đun chảy, tỏi băm, rau mùi tây thái nhỏ, muối và tiêu xay vào, trộn đều. Thêm bột mì và tiếp tục trộn cho đến khi hỗn hợp mịn. Hãy đảm bảo tất cả các gia vị được phủ đều lên quả bí ngô.

Bước 2: Làm nóng lò nướng đến 180℃. Trải đều các miếng bí ngô lên khay nướng đã lót giấy nướng, đảm bảo chúng không chồng lên nhau. Đặt vào giá giữa của lò nướng và nướng trong 20 phút, hoặc cho đến khi bề mặt bí ngô hơi chuyển sang màu nâu và phần thịt bên trong mềm.

4. Mướp đắng xào đậu đen lên men

Mướp đắng là một nguyên liệu kinh điển của mùa hè, nổi tiếng với đặc tính làm mát và giải nhiệt, giúp thanh lọc nhiệt lượng tích tụ trong cơ thể và làm dịu cái nóng mùa hè. Đậu đen lên men kích thích sự thèm ăn; sự kết hợp của hai nguyên liệu này không chỉ loại bỏ tình trạng khô miệng và mệt mỏi mà còn cải thiện khẩu vị, giải quyết vấn đề chán ăn trong mùa hè.

Nguyên liệu làm món mướp đắng xào đậu đen lên men

1 quả mướp đắng, 3 tép tỏi, 1 thìa canh đậu đen lên men, lượng muối vừa phải, 1 thìa canh dầu ăn.

Cách làm món mướp đắng xào đậu đen lên men

Bước 1: Rửa sạch mướp đắng, bổ đôi theo chiều dọc, bỏ hạt và màng trắng, thái mỏng, ngâm trong nước muối loãng khoảng 8 phút để giảm vị đắng, sau đó vớt ra để ráo. Rửa sạch đậu đen lên men với nước và để ráo. Bóc vỏ tỏi, đập dập và băm nhỏ.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, sau đó cho tỏi thái lát, ớt khô và đậu đen lên men vào. Xào trên lửa nhỏ cho đến khi thơm. Vặn lửa lớn, cho các lát mướp đắng vào và xào nhanh trong 2 phút, đến khi mướp đắng chín mềm. Thêm lượng muối vừa đủ và một ít nước tương để nêm nếm, tiếp tục xào trong 30 giây để các hương vị hòa quyện, sau đó tắt bếp và dọn ra ăn.

4 món ăn này đều được nấu từ những loại rau quen thuộc, rẻ tiền. Những món ăn này cũng dễ nấu nhưng có công dụng làm mát cực kỳ tốt. Bạn hãy luân phiên nấu cho gia đình thưởng thức nhé!