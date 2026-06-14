Uống 1 cốc mỗi ngày, chứng táo bón dai dẳng sẽ chấm dứt, nhu động ruột hoạt động trơn tru và vòng bụng sẽ nhỏ lại

Táo bón mãn tính và khó đi đại tiện dễ gây đầy hơi và bụng dưới nhô ra. Hãy thử thay thế các loại đồ uống hàng ngày của bạn bằng những lựa chọn này và uống một cốc mỗi ngày để làm trơn ruột, thúc đẩy tiêu hóa, giúp làm sạch ruột, tạo điều kiện cho việc đi đại tiện dễ dàng và dần dần làm săn chắc bụng dưới.

1. Sinh tố kiwi và chuối

Kiwi và chuối rất giàu chất xơ cùng pectin, có thể làm mềm phân, kích thích nhu động ruột và cải thiện chứng táo bón dai dẳng. Chúng thúc đẩy quá trình trao đổi chất ở đường ruột, đẩy nhanh quá trình loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể, giảm đầy hơi và việc tiêu thụ lâu dài có thể giúp giảm mỡ bụng và làm cho hệ tiêu hóa cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Nguyên liệu làm món sinh tố kiwi và chuối

1 quả chuối, 1 quả kiwi, 300ml nước tinh khiết (hoặc sữa tươi ít béo).

Cách làm món sinh tố kiwi và chuối

Bước 1: Gọt vỏ và thái nhỏ kiwi, bóc vỏ và cắt chuối thành từng miếng, rồi cho tất cả vào máy xay sinh tố. Thêm một lượng nước tinh khiết ở nhiệt độ phòng hoặc sữa ít béo vừa đủ để ngập các nguyên liệu.

Bước 2: Khởi động chế độ xay sinh tố trái cây và rau củ, xay trong 1 phút cho đến khi hỗn hợp mịn và không còn vón cục. Rót ra cốc sau khi xay xong; không cần lọc. Thức uống này ngon nhất khi được chế biến và uống ngay lập tức.

2. Sinh tố dưa chuột và chuối

Dưa chuột và chuối đều là những nguyên liệu có hàm lượng độ ẩm và chất xơ cao, giúp làm sạch và dưỡng ẩm đường ruột, giảm táo bón và khó đi ngoài. Ngoài ra thức uống này còn có tác dụng thanh nhiệt, thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giảm tích tụ thức ăn trong ruột, giảm đầy hơi và nhẹ nhàng kích thích nhu động ruột mà không gây hại cho dạ dày, thích hợp để sử dụng hàng ngày lâu dài.

Nguyên liệu làm món sinh tố dưa chuột, chuối và rau xà lách

1 quả chuối, 1 quả dưa chuột, 250-300ml sữa tươi ít béo (hoặc nước ấm), 2-3 lá xà lách.

Cách làm món sinh tố dưa chuột, chuối và rau xà lách

Bước 1: Rửa sạch và gọt vỏ dưa chuột, sau đó thái miếng nhỏ. Bóc vỏ và cắt chuối thành từng miếng. Rửa sạch rau xà lách, để ráo. Nếu không thích bạn cũng có thể bỏ qua nguyên liệu rau xà lách. Sau đó cho dưa chuột và chuối vào máy xay sinh tố.

Bước 2: Thêm sữa tươi ít béo (hoặc nước ấm) và điều chỉnh độ sệt theo sở thích cá nhân. Xay trong 30–60 giây cho đến khi hỗn hợp mịn. Rót ra và uống ngay; uống lạnh sẽ ngon hơn.

3. Cháo khoai lang, bí ngô và ngũ cốc

Khoai lang và bí ngô rất giàu chất xơ, có thể tăng cường nhu động ruột, làm mềm phân cứng và giảm táo bón dai dẳng. Chúng tạo cảm giác no lâu, giảm lượng calo dư thừa, thúc đẩy đào thải chất thải đường ruột, và việc tiêu thụ thường xuyên có thể cải thiện mỡ bụng và điều hòa môi trường đường ruột.

Nguyên liệu nấu món cháo khoai lang, bí ngô và ngũ cốc hỗn hợp

100g khoai lang (có thể chọn khoai lang tím hoặc vàng), 100g bí ngô, 150g các loại ngũ cốc (hạt kê, đậu xanh...).

Cách nấu món cháo khoai lang, bí ngô và ngũ cốc hỗn hợp

Bước 1: Vo sạch các nguyên liệu ngũ cốc bạn thích sau đó ngâm trong khoảng 30 phút. Gọt vỏ khoai lang và bí ngô rồi cắt thành những miếng nhỏ, đều nhau. Cho các nguyên liệu vào nồi, thêm nước vừa đủ, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ và ninh trong 20 phút, hoặc cho đến khi các nguyên liệu mềm hoàn toàn.

Bước 2: Sau khi tắt bếp, dùng thìa nghiền nhuyễn thành hỗn hợp sệt, hoặc cho vào máy xay sinh tố và xay lại cho đến khi thành món súp mịn. Hoặc bạn cũng có thể để nguyên, không cần nghiền, không cần thêm đường; chỉ cần khuấy đều và dùng.

4. Sữa đậu nành, yến mạch và hạt chia

Đậu nành cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu, trong khi yến mạch và hạt chia giàu chất xơ hòa tan, chất này sẽ nở ra khi tiếp xúc với nước, làm mềm phân, tăng tốc nhu động ruột và cải thiện hiệu quả chứng táo bón. Chúng cũng làm tăng cảm giác no, ức chế tích tụ mỡ, giúp săn chắc vùng bụng và khôi phục nhu động ruột đều đặn giúp đi tiêu dễ dàng hơn.

Nguyên liệu làm món sữa đậu nành, yến mạch và hạt chia

200g đậu nành, 50g hạt chia, 200ml nước, và một lượng bột yến mạch ăn liền vừa đủ.

Cách làm món sữa đậu nành, yến mạch và hạt chia

Bước 1: Ngâm đậu nành trong nước ít nhất 4 tiếng cho đến khi nở hoàn toàn; chuẩn bị yến mạch và hạt chia. Rửa sạch đậu nành đã ngâm, cho vào máy làm sữa hạt, thêm lượng nước vừa đủ và chọn chế độ làm sữa đậu nành. Chờ máy hoạt động xong thì rót ra cốc.

Bước 2: Sau khi nấu sữa đậu nành xong, đổ bột yến mạch ăn liền vào, khuấy đều và để yên trong 3 phút. Cuối cùng, cho hạt chia vào, khuấy đều và để yên trong 2 phút cho đến khi hạt chia nở hoàn toàn trước khi uống.

Trên đây là 4 thức uống có thể giúp bạn loại bỏ chứng táo bón dai dẳng. Hãy uống một cốc mỗi ngày để làm trơn ruột, thúc đẩy tiêu hóa, giúp làm sạch ruột nhé!