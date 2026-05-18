Đám cưới năm 2018 của Meghan Markle và Vương tử Harry từng là sự kiện hội tụ dàn sao hạng A đáng mơ ước. Tám năm sau, bức tranh đó đã thay đổi đáng kể. Nhiều cái tên từng ngồi hàng ghế danh dự hôm ấy giờ được cho là đã âm thầm giữ khoảng cách, và theo những người trong cuộc, cặp đôi Sussex dường như không hiểu tại sao.

Hội bạn nổi tiếng dần rút lui

Tờ Daily Mail cuối tuần qua đăng tải loạt thông tin cho thấy vợ chồng Meghan và Vương tử Harry đang ở thế "không còn cầu nào để đốt" trong giới celebrity. Điều đáng chú ý là theo các nguồn thân cận, bản thân họ lại không nhận ra đây là hệ quả từ chính hành động của mình.

"Họ không hiểu. Họ không bao giờ nghĩ đó là lỗi của mình", một người quen thuộc với gia đình Sussex tiết lộ. Nguồn tin này mô tả cặp đôi có thói quen "thích khoe tên người nổi tiếng" và coi việc được đứng cạnh những cái tên lớn như một lợi thế. "Nhưng nếu ai đó ngừng gọi điện, họ không bao giờ hỏi lý do tại sao".

Oprah, Beckham và Serena Williams đều "nguội lạnh"

Oprah Winfrey, người từng thực hiện cuộc phỏng vấn bom tấn hai giờ đồng hồ với Meghan năm 2021, được cho là một trong những cái tên đã dần giữ khoảng cách. Bà không xuất hiện trong show truyền hình của Meghan trên Netflix (đã bị hủy), cũng không đưa cuốn sách thiếu nhi "The Bench" của Meghan vào danh sách book club nổi tiếng của mình.

Nhà báo Paula Froelich của NewsNation nhận định một phần lý do nằm ở lo ngại về thương hiệu cá nhân. "Không ai muốn giao du với Meghan vì nhiều lý do, trong đó có việc cô ấy có thể dùng tên của họ để quảng bá sản phẩm", bà nói. George và Amal Clooney, gia đình Beckham và Serena Williams cũng được đề cập trong danh sách những người đã lặng lẽ tạo khoảng cách. Về Serena, một nguồn tin cho biết: "Cô ấy không phải kiểu người thích drama và cô ấy mệt mỏi với tất cả những chuyện đó".

Chuyện "máy bay riêng" và ai trả tiền

Một góc khác trong loạt thông tin này liên quan đến vấn đề tài chính trong các mối quan hệ. Một số người thân cận mô tả cặp đôi có xu hướng kỳ vọng bạn bè chi trả cho các chuyến bay riêng hay sự kiện, với lý do ngầm hiểu rằng "được ở trong vòng tròn của họ là một đặc quyền". "Họ nghĩ mình xứng đáng được đi tất cả các chuyến bay hạng sang", nguồn tin cho hay, đồng thời nhận xét về Meghan: "Cô ấy rất tiết kiệm khi đến lượt mình trả".

Phía đại diện của Meghan, Harry, Oprah và Serena Williams chưa có phản hồi chính thức trước các thông tin trên.

*Theo PageSix