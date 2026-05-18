Cuối tuần qua, Meghan Markle bất ngờ đăng lên Instagram một tấm ảnh selfie nhỏ nhắn nhưng đủ khiến người hâm mộ xôn xao. Không phải vì trang phục, không phải vì địa điểm, mà vì một chi tiết rất đỗi đời thường: Cô bé Lilibet bốn tuổi với mái tóc đỏ rực buộc đuôi ngựa, đang quỳ xuống giúp mẹ mang giày trong tủ quần áo.

Khoảnh khắc đời thường khiến ai cũng thấy lòng ấm lại

Meghan đăng tấm ảnh gương trong phòng thay đồ hôm thứ Bảy với chú thích ngắn gọn: "Mama's little helper 💜". Trong ảnh, Lilibet quay lưng về phía ống kính, mái tóc đỏ buộc gọn, đang cúi xuống loay hoay với đôi giày của mẹ. Khoảnh khắc không có gì đặc biệt nếu nhìn ở góc độ một gia đình bình thường, nhưng với người hâm mộ vốn hiếm khi được thấy mặt các con của Meghan, đây là một món quà nhỏ đáng trân trọng.

Meghan và Vương tử Harry, 40 tuổi, có hai con: Archie, 7 tuổi, và Lilibet, 4 tuổi. Từ khi rời vai trò thành viên hoàng gia năm 2020 và chuyển đến Montecito, California, cặp đôi luôn giữ nguyên tắc không để lộ mặt các con trên mạng xã hội. Dù vậy, Meghan vẫn thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc gia đình theo cách khéo léo: Một góc ảnh, một chi tiết nhỏ, đủ để người xem cảm nhận hơi ấm mà không xâm phạm sự riêng tư của những đứa trẻ.

Tháng này với Meghan có vẻ đặc biệt náo nhiệt theo cách tốt đẹp nhất. Đầu tháng, cả gia đình tổ chức Ngày của Mẹ cùng mẹ ruột Doria Ragland tại Disneyland. Vài ngày trước đó, Meghan cũng đăng ảnh chúc sinh nhật con trai Archie tròn 7 tuổi với dòng chia sẻ đơn giản nhưng đầy tình cảm: "7 năm rồi... chúc mừng sinh nhật cậu bé ngọt ngào của chúng ta".

"Làm mẹ không như tôi từng tưởng tượng"

Bên ngoài những tấm ảnh, Meghan từng nhiều lần nói thẳng về việc làm mẹ không phải lúc nào cũng lãng mạn như người ta nghĩ. Trong podcast "Confessions of a Female Founder", cô thú nhận rằng trước khi có con, cô đã vẽ ra một hình ảnh rất khác: Bế con trên hông rồi vẫn đứng phát biểu trước đám đông, vừa là mẹ vừa là chính mình mạnh mẽ. Thực tế diễn ra hoàn toàn khác, nhất là khi cả hai lần mang thai và sinh nở đều rơi vào giai đoạn có "rất nhiều thứ xảy ra từ bên ngoài" theo cách không ai mong muốn.

Nhưng dù bối cảnh có khắc nghiệt đến đâu, Meghan vẫn giữ vững một điều: "Điều quan trọng với tôi là các con nhìn thấy mẹ là một người phụ nữ đi làm". Trên series Netflix "With Love, Meghan", cô kể với diễn viên Mindy Kaling rằng mỗi sáng cô đều tự tay nấu bữa sáng cho cả nhà trước khi đưa con đến trường. Và chi tiết khiến người nghe phì cười: Chính mùi thơm của miếng thịt bacon mới là thứ lôi kéo Harry cùng ba chú chó vào bếp, chứ không phải nước hoa của cô.

Với Meghan, đó là cuộc sống thật và cô không ngại kể lại.