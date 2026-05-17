Đón lộc tuần mới (18/5 - 24/5): 12 con giáp diện màu gì để kích hoạt tài vận, tiền bạc hanh thông?

Trong quan niệm Á Đông, màu sắc không chỉ là chuyện thẩm mỹ mà còn được xem như một "tần số" tương tác với năng lượng của từng bản mệnh. Bước vào tuần mới 18/5 đến 24/5, khi tiết trời chuyển dần sang hạ và ngũ hành Hỏa bắt đầu vượng, việc lựa chọn trang phục theo màu hợp mệnh được cho là có thể hỗ trợ tinh thần phấn chấn, công việc thuận lợi, đường tài lộc thông suốt. Dưới đây là gợi ý màu sắc trang phục dành cho 12 con giáp trong tuần này, kèm vài lưu ý nhỏ để bạn vận dụng linh hoạt mà không gò bó.

Tuổi Tý: Xanh navy và trắng ngọc trai

Đầu tuần thứ Hai 18/5, người tuổi Tý nên ưu tiên gam xanh navy hoặc trắng ngọc trai khi đi làm. Hai màu này thuộc hành Thủy và Kim, vừa tương sinh với bản mệnh vừa tạo cảm giác chỉn chu, đáng tin trong mắt cấp trên. Giữa tuần có cuộc hẹn quan trọng thì thêm phụ kiện ánh bạc để tăng độ thuyết phục.

Tuổi Sửu: Vàng đất và nâu cà phê

Tuổi Sửu vốn thuộc hành Thổ, nên trong tuần 18/5 đến 24/5, các tông vàng đất, nâu cà phê, be sữa sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng. Đặc biệt ngày thứ Tư 20/5, nếu phải ra quyết định lớn liên quan tới tiền bạc, một chiếc áo nâu trầm sẽ giúp bạn giữ được sự bình tĩnh, tránh quyết vội rồi tiếc.

Tuổi Dần: Xanh lá non và đỏ rượu vang

Người tuổi Dần thường có khí chất mạnh, nhưng tuần này lại cần sự mềm hóa. Xanh lá non hợp cho ngày thứ Ba 19/5 và thứ Năm 21/5, giúp các mối quan hệ công việc bớt căng. Cuối tuần, nếu có tiệc tùng hay gặp đối tác, đỏ rượu vang sẽ khiến bạn nổi bật mà vẫn sang.

Tuổi Mão: Hồng pastel và xanh mint

Đây là tuần khá thuận cho tuổi Mão về mặt nhân duyên và tài lộc nhỏ. Hồng pastel diện vào thứ Hai và thứ Sáu giúp thu hút quý nhân, đặc biệt là quý nhân nữ. Xanh mint phù hợp cho những ngày cần sự sáng tạo, làm việc nhóm hoặc thuyết trình.

Tuổi Thìn: Vàng nghệ và xám khói

Tuổi Thìn bước vào giai đoạn cần khẳng định bản thân. Vàng nghệ là màu kích hoạt năng lượng lãnh đạo, hợp diện vào thứ Tư 20/5 khi có họp hành quan trọng. Xám khói lại phù hợp cho ngày cuối tuần, khi bạn cần một chút trầm tĩnh để nhìn lại kế hoạch dài hơi.

Tuổi Tỵ: Đỏ san hô và tím lavender

Tuần này, tuổi Tỵ có xu hướng được chú ý nhiều hơn bình thường. Đỏ san hô diện đầu tuần giúp bạn tự tin trình bày ý tưởng. Tím lavender hợp cho thứ Năm 21/5 trở đi, khi cần đàm phán mềm mỏng hoặc xử lý chuyện tế nhị trong gia đình.

Tuổi Ngọ: Cam đất và xanh cobalt

Tuổi Ngọ thuộc Hỏa, nhưng tuần 18/5 đến 24/5 lại cần tiết chế bớt năng lượng nóng. Cam đất là lựa chọn an toàn cho cả tuần, vừa giữ được sự tươi tắn vừa không quá rực. Thứ Bảy 23/5 nếu có hẹn hò hay ký kết, thêm chi tiết xanh cobalt sẽ giúp bạn được nhìn nhận nghiêm túc hơn.

Tuổi Mùi: Kem nhạt và xanh olive

Người tuổi Mùi tuần này có nhiều cơ hội tài chính nhỏ nhưng cộng dồn lại không nhỏ. Kem nhạt diện vào đầu tuần để mở khí, xanh olive cho giữa tuần và cuối tuần giúp giữ tiền, tránh tiêu pha bốc đồng. Hạn chế đen tuyền trong các ngày 19/5 và 22/5.

Tuổi Thân: Trắng kem và ghi sáng

Tuổi Thân vốn linh hoạt, tuần này nên chọn gam trung tính để cân bằng. Trắng kem hợp cho các buổi gặp gỡ chính thức từ thứ Hai tới thứ Tư. Ghi sáng dành cho hai ngày cuối tuần, khi bạn cần năng lượng nhẹ nhàng để nạp lại tinh thần.

Tuổi Dậu: Vàng kem và xanh ngọc

Đây là tuần khá lành với tuổi Dậu nếu biết chọn màu. Vàng kem giúp tài lộc hanh thông, đặc biệt vào thứ Ba 19/5 và thứ Sáu 23/5. Xanh ngọc hợp cho ngày Chủ nhật 24/5, khi bạn dành thời gian cho gia đình hoặc lên kế hoạch tuần sau.

Tuổi Tuất: Nâu trầm và xanh rêu

Tuổi Tuất cần sự vững vàng trong tuần này. Nâu trầm là màu chủ đạo nên ưu tiên từ thứ Hai 18/5. Xanh rêu diện vào thứ Năm 21/5 trở đi giúp bạn nhìn nhận thấu đáo hơn trong các mối quan hệ, tránh hiểu lầm không đáng có.

Tuổi Hợi: Xanh dương nhạt và hồng nude

Khép lại danh sách, tuổi Hợi tuần 18/5 đến 24/5 hợp với những gam dịu. Xanh dương nhạt cho đầu tuần để khởi động nhẹ nhàng, hồng nude cho cuối tuần để giữ sự duyên dáng và mở ra các cơ hội bất ngờ về tình cảm lẫn công việc.

Vài lưu ý chung cho cả 12 con giáp: Màu sắc chỉ là yếu tố hỗ trợ, quan trọng nhất vẫn là tâm thế và sự chủ động của bạn. Không nên ép mình mặc màu không thích chỉ vì hợp mệnh, vì khi diện đồ thoải mái, tự tin, năng lượng tỏa ra mới thực sự thu hút may mắn. Ngoài ra, có thể phối màu hợp mệnh ở phụ kiện như khăn, túi, giày nếu trang phục chính không cho phép đổi quá nhiều.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.