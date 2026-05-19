Hôm 17/5, Meghan Markle có mặt tại Thụy Sĩ để khai mạc một triển lãm tưởng niệm đầy cảm xúc, lên tiếng mạnh mẽ về nạn bạo lực trực tuyến đang cướp đi sinh mạng trẻ em. Bài phát biểu của cô được đánh giá là sâu sắc và chân thành. Nhưng điều khiến dân mạng bàn tán lại là hình ảnh khán giả thưa thớt phía sau.

Meghan và triển lãm tưởng niệm những đứa trẻ bị mạng xã hội cướp đi

Tại Quảng trường Place des Nations ở Geneva, Meghan Markle đứng trước tác phẩm The Lost Screen Memorial, gồm 50 hộp đèn phát sáng, mỗi chiếc hiển thị ảnh màn hình khóa điện thoại của một đứa trẻ đã mất vì bạo lực trực tuyến. Không phải con số thống kê, không phải tài khoản ảo, đó là những đứa trẻ có tên, có tiếng cười, có đôi giày từng nằm chờ ở cửa nhà.

Sự kiện do Archewell Philanthropies phối hợp cùng Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức trong tuần lễ Đại hội đồng Y tế Thế giới, với sự tham dự của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, các lãnh đạo y tế toàn cầu, bộ trưởng và những gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nạn hại trực tuyến. Triển lãm được ra mắt lần đầu tại New York hồi tháng 4 năm ngoái, và sẽ ở lại Geneva đến hết ngày 22/5.

Bài phát biểu chạm đến lòng người

Meghan nói trước đám đông với giọng điệu trực tiếp và cảm xúc: "Đứng sau tôi là Đài tưởng niệm The Lost Screen. Không phải con số. Không phải hình đại diện. Không phải dữ liệu. Đó là những đứa trẻ. Mỗi cái tên thuộc về một đứa trẻ được yêu thương vô bờ. Một đứa trẻ có tiếng cười từng rộn rã trong gian bếp. Có đôi giày từng chờ ở cửa trước. Có tương lai từng tưởng như vô hạn".

Đây là một trong những bài phát biểu công khai thẳng thắn và nặng cảm xúc nhất của Meghan từ trước đến nay về chủ đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, lĩnh vực mà cô và Harry đều theo đuổi qua Archewell từ nhiều năm qua. Harry không tham dự sự kiện lần này.

Dù nội dung bài phát biểu nhận được nhiều đánh giá tích cực, những bức ảnh chụp hiện trường lại lan rộng trên mạng vì một lý do khác: khán giả thưa đến mức đáng ngạc nhiên. Trên X, một người dùng bình luận "tội nghiệp cô ấy" khi thấy cảnh tượng này. Người khác viết: "Hình dung xem, bay tận sang Thụy Sĩ mà khán giả chỉ có vậy thôi". Có người còn nhận xét những người đứng phía sau trông giống khách đi đường hơn là người đến dự sự kiện.

Dĩ nhiên, sĩ số đám đông không phản ánh tầm quan trọng của thông điệp. Nhưng trong thế giới truyền thông, hình ảnh đôi khi lại kể một câu chuyện riêng, dù người trong cuộc có muốn hay không.

*Theo Express