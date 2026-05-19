Đám đông xếp hàng nhiều giờ chỉ để nhìn thấy cô một lần. Giáo viên rơi nước mắt khi cô bước ra khỏi cửa. Và một nhà báo từng theo sát Diana suốt thập niên 80, 90 bỗng thấy tim mình thắt lại vì quen thuộc. Chuyến thăm Italy của Vương phi xứ Wales Catherine không chỉ là cột mốc hồi phục sau ung thư mà còn là lần đầu tiên người ta thấy lại thứ quyền lực mềm mà hoàng gia Anh tưởng đã mất từ lâu.

Khi "Kate fever" gợi lại ký ức về Diana

Hai ngày tại Reggio Emilia, miền bắc Italy, Vương phi xứ Wales Catherine ôm những đứa trẻ mẫu giáo, cười đùa cùng các em bé sơ sinh và gặp gỡ các chuyên gia giáo dục sớm trong khuôn khổ dự án phát triển trẻ thơ của cô. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi cô được chẩn đoán ung thư năm 2024 và hoàn thành điều trị. Nhưng điều khiến giới quan sát hoàng gia chú ý không chỉ là bản thân chuyến đi mà là phản ứng của đám đông Italy dành cho cô.

Kate gặp gỡ các em nhỏ và giáo viên tại Reggio Emilia, Ý.

Công nương Diana chào hỏi các em nhỏ trong chuyến thăm Úc năm 1985.

Jennie Bond, cựu phóng viên hoàng gia kỳ cựu của BBC, nói với tờ Mirror rằng hình ảnh những đám đông đổ ra đường chào đón Catherine khiến cô như quay ngược thời gian. "Nhìn những dòng người tụ tập để hò reo chào đón Catherine ở Italy, tôi có cảm giác như đang thấy lại những năm tháng theo chân Diana", Bond chia sẻ.

Đám đông la hét khi Vương phi xuất hiện. Giáo viên tại một trường học cô ghé thăm đã khóc khi cô rời đi. Bond mô tả đây là kiểu "cuồng nhiệt tập thể" mà cô từng chứng kiến ở khắp nơi Diana đặt chân tới, từ Mỹ, Pháp, Nhật, Ấn Độ cho đến Australia. Hồi đó người ta gọi là "Di-mania". Giờ đây, Bond nói, hiện tượng này đã có tên mới: "Kate fever".

Hàng ngàn người hâm mộ đã chờ đợi hàng giờ để được nhìn thấy Công nương xứ Wales ở Reggio Emilia.

Diana chào đón người hâm mộ trong chuyến đi đến Venice, Ý vào tháng 5 năm 1985.

Thứ mà hoàng gia Anh đang thiếu vắng bấy lâu

Bond cũng không ngần ngại nhận định thẳng rằng "sự quyến rũ phi thường và sức hút trẻ trung" của Vương phi Catherine đã bị thiếu vắng trong hình ảnh của hoàng gia Anh suốt thời gian cô điều trị. Sự trở lại của cô, theo Bond, là tín hiệu mà đội ngũ PR hoàng gia chắc chắn đang dõi theo với nhiều kỳ vọng. "Họ sẽ không tạo áp lực cho Catherine, nhưng hẳn họ đang hy vọng chuyến Italy này là khởi đầu cho nhiều chuyến công du hơn, để cô tiếp tục là gương mặt đại diện cho nước Anh và chế độ quân chủ", Bond nói.

Theo Mirror, bước tiếp theo có thể đến khá sớm. Vương phi xứ Wales được cho là đang lên kế hoạch cùng Thân vương William tới Ấn Độ vào tháng 11 này để tham dự lễ trao giải Earthshot Prize 2026. Nếu chuyến đi thành hiện thực, đó sẽ là lần đầu tiên hai vợ chồng xuất hiện cùng nhau trong một sự kiện quốc tế lớn sau quãng thời gian dài vắng bóng.

Italy chỉ là bước đầu. Nhưng nhìn cách đám đông phản ứng với Vương phi Catherine ở Reggio Emilia, có lẽ không ai còn nghi ngờ rằng cô đã sẵn sàng.

*Theo Marie Claire