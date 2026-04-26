Bộ sưu tập Mother's Day của thương hiệu As Ever vừa ra mắt hai cây nến giá 64 USD (khoảng 1,6 triệu đồng), được quảng bá là "lấy cảm hứng" từ ngày sinh của Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet. Ngay lập tức, một nguồn tin từ cung điện gọi đây là hành động "lạm dụng tước hiệu hoàng gia một cách trắng trợn" và câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Hai cây nến, hai đứa con, và cơn bão chỉ trích

Theo thông tin từ Page Six, thương hiệu As Ever của Meghan Markle sẽ bán hai cây nến ký mã hiệu No. 506 và No. 604 tương ứng với ngày sinh của Hoàng tử Archie (6 tuổi) và Công chúa Lilibet (4 tuổi). Mô tả sản phẩm khá cầu kỳ: Cây nến của Archie mang hương gừng, neroli và cashmere được ngầm hiểu là gợi đến mái tóc đỏ của cậu bé; cây nến của Lilibet có hương hoa thanh nhẹ với amber, santal và water lily lấy cảm hứng từ chính cái tên của cô bé. Tuy nhiên, trên bao bì sản phẩm, tên hai đứa trẻ không xuất hiện trực tiếp.

Phản ứng từ phía hoàng gia đến nhanh và gay gắt. Một nguồn tin cung điện nói thẳng với Page Six rằng đây là "sự lạm dụng tước hiệu một cách trắng trợn", đồng thời nhắc lại rằng chính Nữ hoàng Elizabeth II đã không bao giờ có ý định để tên tuổi nhà Sussex trở thành công cụ kiếm tiền thương mại. Đó cũng là lý do vì sao, khi rời vai trò thành viên hoàng gia công tác năm 2020, Harry và Meghan đã cam kết không dùng danh xưng HRH (His/Her Royal Highness) trước công chúng.

Tước hiệu HRH và câu hỏi còn bỏ ngỏ

Archie và Lilibet chính thức được công nhận danh xưng HRH từ khi Vua Charles III lên ngôi tháng 9/2022 và tên hai bé vẫn được liệt kê trên trang web hoàng gia với đầy đủ tước hiệu. Page Six cũng xác nhận rằng Harry và Meghan đã đăng ký tên hai con dưới dạng địa chỉ email, tài khoản mạng xã hội lẫn tên miền website.

Một chuyên gia trong ngành nhận xét: Đăng ký tên để bảo vệ con là chuyện bình thường với người nổi tiếng, nhưng nếu dùng tên đó để tiếp thị sản phẩm khi các em còn là trẻ vị thành niên thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác. "Vấn đề không phải là bảo vệ các con, điều đó hoàn toàn có thể hiểu được. Vấn đề là bạn định làm gì với nó".

"Mama's little helpers" và ranh giới mỏng manh

Không phải lần đầu tiên hình ảnh hai đứa trẻ xuất hiện trong các video quảng bá của Meghan. Từ trước khi As Ever ra mắt, các clip trên Instagram đã nhiều lần ghi lại cảnh Archie và Lilibet phụ mẹ làm vườn, nấu ăn hay cắm hoa luôn được chú thích bằng cụm từ "mama's little helpers". Khuôn mặt hai bé không bao giờ lộ rõ trong ống kính, nhưng sự xuất hiện liên tục của chúng vẫn đủ để tạo ra lượng tương tác lớn cho thương hiệu.

Một nguồn thân cận với Meghan bảo vệ quan điểm này: "Bộ nến là một phần của dòng sản phẩm Mother's Day, chứa đựng điều gì đó đặc biệt để tôn vinh các con. Meghan là người mẹ và thương hiệu của cô ấy xoay quanh gia đình, tiếp đãi và sự ấm áp. Cô ấy không phô trương con cái tại các sự kiện, không bao giờ để lộ mặt chúng".

Áp lực tài chính và sự so sánh không tránh khỏi

Phía nhà Sussex cũng có những lý do thực tế: Chi phí an ninh hằng năm ước tính lên đến 3 triệu USD - một gánh nặng không nhỏ khi không còn nguồn ngân sách hoàng gia. "Họ phải kiếm sống", nguồn tin cho biết. Trong khi đó, anh trai của Harry là Thân vương William thu nhập khoảng 30 triệu USD từ điền trang Duchy of Cornwall chỉ trong năm thứ hai sau khi Vua Charles lên ngôi.

Sự so sánh với gia đình William và Kate cũng được đặt ra. Ba người con của họ, Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) thường xuyên xuất hiện công khai tại các sự kiện hoàng gia như Lễ Phục Sinh, Trooping the Colour hay Giáng sinh. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ ràng ở chỗ: Những lần xuất hiện đó là truyền thống hoàng gia lâu đời, không gắn với bất kỳ chiến dịch bán hàng nào.

Ranh giới giữa việc chia sẻ hình ảnh gia đình và dùng con cái để marketing thương hiệu rõ ràng vẫn là câu hỏi mà cả hai phía chưa tìm được tiếng nói chung.