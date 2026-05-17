Có những giai đoạn trong đời, dù cố gắng đến mấy mọi thứ vẫn cứ trượt khỏi tay. Tiền kiếm không ra, việc làm không xong, lòng người thì ngổn ngang. Nhưng theo quan niệm tử vi phương Đông, khi tháng 4 Âm lịch bắt đầu, một số con giáp sẽ chính thức bước qua "khúc cua tối nhất" của vận mệnh. Tính theo dương lịch, mốc chuyển vận rơi đúng vào giai đoạn từ ngày 17/5/2026 trở đi. Bốn con giáp dưới đây được dự báo sẽ tìm lại được phong độ, công việc khởi sắc và túi tiền dần đầy lên trông thấy.

Tuổi Ngọ: Phi nước đại sau quãng đường gồ ghề

Người tuổi Ngọ thời gian qua có thể nói là "ăn ngủ không yên". Công việc gặp đủ thứ trở ngại, dự định ấp ủ mãi không thành, tiền muốn kiếm thì kiếm không nổi. Nhiều lúc bạn cảm giác như mình đang chạy trên cát, càng gắng sức càng đuối.

Từ giữa tháng 5/2026, đặc biệt là sau ngày 17/5, mọi thứ sẽ bắt đầu nhẹ nhõm hơn. Cái tính không chịu thua của Ngọ cuối cùng cũng được "đền đáp". Sự nghiệp có thể xuất hiện một bước ngoặt rõ rệt, không loại trừ khả năng bạn nhảy việc thành công hoặc nhận được một dự án mới đúng sở trường. Điểm đáng giá là tài chính ấm dần lên, cả nguồn thu chính lẫn các khoản phụ đều có tiến triển. Bí quyết để giữ lộc trong giai đoạn này là đừng tiêu hoang ngay khi vừa có tiền, hãy dành một phần để xoay vòng hoặc đầu tư nhỏ vào kỹ năng bản thân.

Tuổi Hợi: Khổ tận cam lai, quý nhân rộng cửa

Trong nhóm bốn con giáp này, có lẽ Hợi là người đã âm thầm chịu đựng nhiều nhất. Bỏ ra rất nhiều nhưng thu về chẳng bao nhiêu, có khi còn bị thiệt thòi mà chẳng biết kêu ai. Có những đêm bạn nằm tự hỏi không biết mình đang cố vì điều gì.

Bước qua mốc 17/5/2026, đường vận của Hợi sẽ sáng hẳn lên. Vận quý nhân đặc biệt mạnh, sẽ có người sẵn lòng kéo bạn một tay, có thể là sếp cũ nhớ đến bạn, một người bạn lâu năm giới thiệu mối làm ăn, hoặc đơn giản là người thân tin tưởng gửi gắm cơ hội. Tiền bạc cũng theo đó mà về, khoản nợ cũ tưởng đã mất hy vọng có thể được hoàn trả, kênh thu nhập mới dần mở ra. Lời khuyên thực tế cho Hợi giai đoạn này: đừng vội từ chối những lời mời mọc tưởng chừng nhỏ nhặt, đôi khi cơ hội lớn lại đến từ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.

Tuổi Mão: Mây tan trời sáng, nhẹ lòng nhẹ vai

Người tuổi Mão vốn ôn hòa, ít than vãn, nhưng thời gian vừa rồi thật sự bào mòn không ít sức lực của bạn. Chuyện tình cảm, chuyện công việc, chuyện tiền nong, cái nào cũng dở dang khiến bạn lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng ngầm.

Từ ngày 17/5 trở đi, bầu trời của Mão sẽ hửng nắng. Những việc tưởng như tắc nghẽn bỗng tự thông, những câu hỏi day dứt bấy lâu dần có lời giải. Đặc biệt về tài chính, Mão có thể nhận được một khoản thu nhập ngoài dự kiến, có thể là tiền thưởng đến muộn, có thể là công việc tay trái bắt đầu sinh lời. Quan trọng hơn cả là tâm trạng bạn nhẹ đi rất nhiều, ngủ ngon hơn, ăn uống cũng thấy ngon miệng. Khi tinh thần ổn, mọi việc xung quanh cũng tự nhiên thuận theo. Đây là thời điểm thích hợp để Mão suy nghĩ nghiêm túc về một mục tiêu dài hạn mà trước đây bạn không dám bắt đầu.

Tuổi Thìn: Vùng vẫy bứt phá, tài năng được công nhận

Người tuổi Thìn thời gian qua có cảm giác như con cá mắc cạn, có sức nhưng không có nước để bơi. Bạn biết mình có năng lực, nhưng môi trường, hoàn cảnh, hay thậm chí là một vài người xung quanh đã khiến bạn không thể phát huy.

Sang giữa tháng 5/2026, thế bế tắc của Thìn sẽ được phá. Khả năng và đóng góp của bạn rốt cuộc cũng có người nhìn thấy. Sự nghiệp được dự báo có một cú nhảy đáng kể, có thể là thăng chức, được giao trọng trách, hoặc đơn giản là một lời đề nghị hợp tác xứng tầm. Tiền vào theo đó cũng dễ thở hơn rất nhiều, đặc biệt là tiền kiếm bằng chính năng lực thật của mình, nên tiêu cũng yên tâm. Tuy nhiên, Thìn cần lưu ý đừng vì vận lên mà tự mãn, càng ở thời điểm "rồng cất cánh" càng phải giữ khiêm tốn để giữ lộc lâu dài.

Vận may có thể xoay chuyển, nhưng yếu tố quyết định cuối cùng vẫn là thái độ và hành động của mỗi người. Bốn con giáp kể trên có nền tảng tốt để đón đợt sóng mới, song nếu vẫn giữ tâm lý chần chừ hoặc sợ thay đổi, thì cơ hội cũng dễ trôi qua tay. Đây là lúc nên dọn dẹp lại những việc còn dang dở, gặp lại những người từng giúp đỡ mình, và mạnh dạn nói "có" với những lời mời tưởng chừng bất ngờ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.