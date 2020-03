Mẹ trẻ 9x chia sẻ công việc viết lách tại nhà kiếm trên dưới 20 triệu/tháng, ảnh hưởng của dịch Covid-19 vẫn không làm giảm thu nhập

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm nền kinh tế chung sụt giảm đáng kể. Nhiều người mất việc, bị công ty cho nghỉ không lương. Chẳng rõ tình hình này sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng chắc chắn những ai đang chênh vênh và mất định hướng cần tìm ngay cho mình một con đường khác để kiếm thêm thu nhập.

Một trong những công việc ít bị ảnh hưởng bởi Covid-19 có thể kể tới viết lách. Viết lách ở đây là một phạm trù rộng, bao gồm những lĩnh vực nhỏ hơn như sản xuất, biên tập nội dung, sáng tạo kịch bản, viết bài chuẩn SEO, bài PR, thông cáo báo chí... Nhiều người thường nghĩ nghề viết rẻ mạt, bởi chỉ cần có laptop thì ai mà chả "nặn" được ra chữ, nhưng thực chất đây là định kiến sai lầm.

Hãy cùng lắng nghe và học hỏi câu chuyện của chị Hoàng Ngọc - một người mẹ trẻ 9x tại Hà Nội để hiểu rõ hơn về công việc này. Chị là một người viết nội dung tự do (Freelance Content Writer) với mức thu nhập hàng tháng khoảng trên dưới 20 triệu - con số mà nhiều người mơ ước, nhất là với tình hình dịch Covid-19 như hiện tại.

Chị Hoàng Ngọc - làm nghề viết lách tự do (Freelance Content Writer).

Bỏ môi trường công sở về làm tự do, thu nhập hàng tháng cao hơn so với thị trường chung vì biết "định giá" đúng cách

Chị Hoàng Ngọc chia sẻ "Mình làm công việc viết lách tính đến nay là bước sang năm thứ 6. Gần như xuyên suốt 6 năm qua, dù ở trong giai đoạn đi làm Full-time hay nghỉ sinh ở nhà chăm em bé, mình vẫn luôn duy trì viết tự do để gia tăng kinh nghiệm, kỹ năng và thu nhập. Tuy nhiên mình chỉ mới có quyết định chính thức từ bỏ hẳn môi trường công sở để làm Freelance Writer toàn thời gian vào đầu năm 2020 - khi những thông tin về dịch bệnh Covid-19 bắt đầu nóng lên.

Lý do chính khiến mình chọn làm tự do là vì muốn có nhiều thời gian hơn dành cho cậu con trai nhỏ khi ấy chưa đầy 2 tuổi. Lý do thứ hai là phòng xa về dịch bệnh. Và lý do thứ ba là mình nghĩ đã đến lúc cần dành thời gian nâng cấp bản thân nhiều hơn, vì làm 8 tiếng/ngày khiến mình bị mắc kẹt trong môi trường công sở, không có nhiều thời gian để học những kỹ năng hữu ích, thú vị khác."

Đồng thời, chị Ngọc cũng cho biết thêm bản thân chị thấy buồn vì thị trường viết hiện tại đang "rẻ mạt", bằng chứng là trên nhiều group tuyển dụng, người ta thuê viết với giá chỉ 15, 30 ngàn đồng/bài viết 1000 chữ. Tuy nhiên chị Ngọc không quá bận tâm về việc đó mà chùn bước. Chị tự tin vào chính kỹ năng và kinh nghiệm của mình.

"Thu nhập cho Freelance Writer nếu chăm chỉ có thể cao hơn gấp đôi, gấp ba lần so với mặt bằng chung lương chính thức của vị trí Content Full-time, trong khi đó mình có thêm đặc quyền là tự do lựa chọn khách hàng, lựa chọn những dự án thú vị mà mình muốn theo đuổi và có cả thời gian để phát triển bản thân. 6 năm làm nghề đã mang lại cho mình đủ kỹ năng và kinh nghiệm để tự định giá cho bản thân cao hơn những con số "rẻ mạt" ngoài kia."

Những post tuyển dụng giá rẻ về việc viết nội dung tràn lan trên MXH.

Làm công việc viết lách tự do không chỉ là gõ máy trong nhàm chán mà còn là cơ hội để học hỏi nhiều kỹ năng tuyệt vời khác

Chị Ngọc chia sẻ cụ thể về công việc của mình:

"Mỗi ngày của mình cũng không có gì khác nhiều với mọi người, ăn uống nghỉ ngơi và làm việc, chỉ khác là mình làm tại nhà và có nhiều thời gian để chăm sóc cho em bé nhà mình hơn.

Hiện tại mình vẫn duy trì công việc quản trị nội dung Fanpage/nội dung Profile Facebook trọn gói theo từng tháng cho khách hàng, song song với đó là nhận những dự án ngắn hạn như viết bài PR, biên tập nội dung khóa học Online, làm nội dung Landing Page (trang thu thập khách hàng)... để đạt mục tiêu tài chính đề ra mỗi tháng. Nguồn thu nhập chính của mình là đến từ viết lách - những dự án cộng tác sản xuất nội dung ngắn hạn và dài hạn. Mình cũng có làm Affiliate (tiếp thị liên kết) cho một vài sản phẩm.

(Ảnh minh hoạ)

Khi đã cán mốc mục tiêu rồi, mình sẽ ngừng nhận các dự án công việc ngắn hạn (nhưng vẫn duy trì những dự án cộng tác dài hạn). Thời gian dư ra mình sẽ dành cho việc bồi dưỡng kỹ năng, chơi với con trai nhiều hơn, viết bài chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cho cộng đồng, chia sẻ kiến thức chăm sóc con cái cho các mẹ bỉm sữa nữa. Và đương nhiên cũng không bỏ quên những sở thích như đọc sách, cắm hoa, để cuộc đời lúc nào cũng ngập tràn năng lượng tích cực."

Hãy thử nghề viết nội dung, biết đâu bạn sẽ thấy nhiều cảm hứng và hơn cả là có thu nhập trong thời gian khó khăn này

"Mình nghĩ Freelance Writer cũng là một lựa chọn để chuyển đổi nghề nghiệp trong mùa dịch, nhưng thích hợp nhất với các bạn đã có nền tảng sẵn về viết lách. Nên hay không nên không phải là vấn đề, vấn đề là công việc này có thực sự phù hợp với mỗi người hay không mà thôi. Nghề viết là một công việc khá cô đơn và cần sự tập trung cao độ để đạt hiệu quả cao. Với những người không thể chịu được việc ngồi một chỗ suy nghĩ hàng giờ, nghề viết có vẻ sẽ không phù hợp lắm!

Còn với những ai yêu thích và muốn theo đuổi công việc viết lách mà chưa qua trường lớp đào tạo bài bản, chưa có kinh nghiệm thực tế thì thời gian này lại càng là cơ hội tuyệt vời để tiếp cận và làm quen với nghề. Từ lúc dịch bệnh xảy ra, có rất nhiều khóa học Online về Content, về Digital Marketing và Truyền thông, Tin học ứng dụng được mở ra miễn phí để mọi người thoải mái học tập, trau dồi.

(Ảnh minh hoạ)

Cách đây 6 năm khi mình bắt đầu học và làm nội dung, mình cũng không hề có chút kiến thức và kinh nghiệm nào, lại càng không có những khóa học Online miễn phí chất lượng như bây giờ đâu. Nên nếu xét về mức độ may mắn thuận lợi khi mới vào nghề, các bạn đang có lợi thế rất lớn đấy! Hãy tận dụng triệt để nhé!"

Như vậy, hỡi các bạn trẻ hoặc những người đang chênh vênh mất định hướng, đừng ngồi thất vọng và chán nản nữa, hãy tranh thủ trau dồi, học hỏi ngay thôi để tìm ra một con đường đi khôn ngoan cho bản thân nhé!