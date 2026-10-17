Mê mẩn cô chủ quán mì, chàng trai Nhật bay sang Việt nam mỗi tháng để gặp, dùng "cả gia tài" làm sính lễ

Có những chuyện tình bắt đầu bằng một cuộc gặp được sắp đặt từ trước, nhưng cũng có những mối duyên lại đến từ một chiếc điện thoại bỏ quên, một chuyến tàu tình cờ và những chuyến bay kéo dài hàng nghìn cây số. Câu chuyện của Phạm Thị Thanh Ấn (SN 1992, TPHCM) và Hiroshi (SN 1992, Tokyo, Nhật Bản) thuộc về trường hợp thứ hai. Từ một vị khách chỉ biết đến cô qua những video về món ăn, Hiroshi dần dành tình cảm cho cô chủ quán ramen. Dù nhiều lần bị từ chối, anh vẫn đều đặn bay sang TPHCM để gặp người mình thương. Sau cùng, sự kiên trì ấy đã đưa họ đến một đám cưới trọn vẹn.

Những chuyến bay đều đặn và cô gái liên tục tìm cách né tránh

Thanh Ấn là chủ một quán mì ramen tại TPHCM, đồng thời thường xuyên chia sẻ những video về ẩm thực và công việc trên mạng xã hội. Hiroshi tình cờ biết đến cô qua những video này và dần dành sự chú ý đặc biệt cho cô chủ quán.

Tháng 10/2024, Hiroshi lần đầu sang Việt Nam và tìm đến quán mì của Thanh Ấn nhưng không gặp được cô. Trước khi rời đi, anh chụp ảnh tô mì rồi nhắn tin khen món ăn, đồng thời nói rằng tháng 6/2025 sẽ quay lại. Khi ấy, Thanh Ấn chỉ xem anh như một vị khách nên lịch sự cảm ơn, hoàn toàn không nghĩ lời hẹn đó sẽ mở đầu cho một mối tình.

Đúng 8 tháng sau, Hiroshi trở lại TPHCM. Trong 3 ngày ở thành phố, ngày nào anh cũng ghé quán. Trước khi về Nhật, Thanh Ấn tặng anh một chiếc nón lá dùng để trang trí trong quán. Món quà nhỏ khiến Hiroshi xúc động đến mức bật khóc vì cảm nhận được sự thân thuộc và ấm áp mà anh hiếm khi trải nghiệm.

Sau chuyến đi ấy, Hiroshi quyết định nghiêm túc theo đuổi Thanh Ấn. Anh đặt vé khứ hồi trong nhiều tháng và gần như mỗi tháng lại bay từ Nhật sang TPHCM. Mỗi lần đến, anh thường ngồi một góc trong quán, trò chuyện với nhân viên và lặng lẽ nhìn cô làm việc. Anh không ép cô phải đi chơi hay đưa ra những lời đề nghị khiến cô khó xử.

Thế nhưng Thanh Ấn không dễ dàng mở lòng. Từng trải qua một chuyện tình buồn, cô lo ngại khoảng cách địa lý, khác biệt văn hóa và những tổn thương trong quá khứ. Cô thậm chí không muốn Hiroshi tiếp tục tốn tiền, tốn thời gian vì mình nên nhiều lần từ chối.

Có lần cô nói mình đã về quê, có lần đóng cửa quán để tránh gặp anh. Hiroshi vẫn không bỏ cuộc. Anh còn nói rằng mình sang Việt Nam vì thích đi máy bay, thích ẩm thực và văn hóa nơi đây để cô không cảm thấy bị đặt vào một mối quan hệ quá áp lực. Sau này Thanh Ấn mới biết, trước khi theo đuổi cô, Hiroshi chưa từng ra nước ngoài vì vốn rất sợ đi máy bay.

Những chuyến bay liên tục kéo dài đến đầu năm 2026. Trước sự kiên trì ấy, Thanh Ấn dần không thể tiếp tục làm ngơ. Cô bắt đầu rung động và cuối cùng nhận lời yêu Hiroshi.

Chú rể Nhật dùng hết tiền tiết kiệm để chuẩn bị sính lễ

Hai tháng sau khi chính thức yêu nhau, trong chuyến đi Phú Quốc, Hiroshi cầu hôn Thanh Ấn dưới màn pháo hoa. Anh chuẩn bị một chiếc nhẫn kim cương cùng 209 bông hồng, con số được lựa chọn với ý nghĩa tình yêu vĩnh cửu.

Đến tháng 5/2026, Thanh Ấn sang Nhật gặp gia đình bạn trai. Trong một lần giúp Hiroshi gấp quần áo, cô tình cờ nhìn thấy một chiếc quần tây đã cũ, thậm chí phần đầu gối còn được vá lại. Hiroshi giải thích đây là chiếc quần anh rất thích nên đã mặc nhiều năm và không muốn bỏ đi.

Chi tiết ấy khiến Thanh Ấn càng hiểu hơn về tính cách tiết kiệm của người đàn ông này. Một người luôn cân nhắc từng khoản chi lại sẵn sàng đều đặn mua vé máy bay sang Việt Nam chỉ để được gặp cô.

Tháng 7/2026, cả hai tổ chức hôn lễ tại TPHCM. Hiroshi chuẩn bị sính lễ gồm 5 cây vàng, nhẫn kim cương, dây chuyền kim cương, nhẫn cặp và 400 triệu đồng tiền mặt. Theo Thanh Ấn, anh đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm để chuẩn bị sính lễ và lo cho hôn lễ của hai người.

Bố mẹ Hiroshi vì tuổi cao, sức khỏe không tốt nên không thể sang Việt Nam. Một người bác đại diện gia đình cùng bạn bè của chú rể có mặt trong ngày vui.

Trên lễ đường, Hiroshi bật khóc khi nói với vợ về những chuyến bay giữa Nhật Bản và TPHCM. Anh nhắc lại ngày 26/6/2025, thời điểm cuộc đời mình thay đổi và từ đó, chỉ vì muốn được nhìn thấy cô, anh bắt đầu đi đi về về giữa hai đất nước.

Anh nói những chuyến đi ấy chưa bao giờ dễ dàng, nhưng anh vẫn tiếp tục vì Thanh Ấn là người đặc biệt khiến anh muốn cố gắng.

Hiện Thanh Ấn vẫn sống và làm việc tại Việt Nam, trong khi Hiroshi tiếp tục đi lại giữa Nhật Bản và TPHCM. Hai người vẫn phải đối mặt với khoảng cách địa lý, nhưng sau hành trình dài từ những lần gặp tình cờ đến hàng loạt chuyến bay, họ đã trở thành vợ chồng.

Điều khiến câu chuyện của họ gây chú ý không chỉ nằm ở việc một chàng trai Nhật Bản mỗi tháng bay sang Việt Nam một lần để theo đuổi cô gái mình yêu. Đằng sau đó còn là sự kiên trì của một người và quá trình một người khác dần học cách tin tưởng trở lại sau những tổn thương cũ.

Từ một chiếc điện thoại bị bỏ quên, một tô mì và một lời hẹn tưởng như xã giao, Hiroshi cuối cùng đã có được điều anh theo đuổi suốt nhiều tháng: không còn phải bay hàng nghìn cây số chỉ để gặp người mình thương, mà có thể gọi cô gái ấy là vợ. Hiện điều họ mong muốn là sớm thu xếp cuộc sống để một ngày nào đó không còn phải tiễn nhau ở sân bay sau mỗi lần gặp gỡ.