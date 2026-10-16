Từ cú va chạm xe, chuyện tình chàng thiếu gia và cô gái vùng cao cuốn hơn phim ngôn tình, viral cõi mạng

Chỉ từ một vụ va quẹt xe, câu chuyện của Uyên và Tuấn bất ngờ viral trên MXH. Từ mảnh giấy xin chịu trách nhiệm đến những lần Tuấn âm thầm giúp đỡ, thậm chí vượt hơn 200km về quê thăm gia đình Uyên, cả hai khiến dân mạng xúc động và nhiệt tình "đẩy thuyền".

Một lần ngã xe và mảnh giấy nhắn, một câu chuyện khiến cả MXH dõi theo từng ngày

Mọi chuyện bắt đầu khi Tuấn đỗ xe bên đường và không có mặt trong xe. Trong lúc di chuyển, Uyên không may va vào chiếc xe khiến phần thân xe bị trầy xước. Thay vì rời đi, cô gái đứng chờ khoảng 40 phút nhưng không gặp được chủ xe nên quyết định viết một mảnh giấy để lại.

"Em chẳng may va vào làm trầy xe của anh chị. Anh chị vui lòng gọi theo số này, để em chịu trách nhiệm ạ", Uyên viết giấy nhắn, kèm theo số điện thoại của mình.

Khi Tuấn liên hệ, Uyên giải thích lúc đó cô đang đi đường, nghe điện thoại của bác nên vội vàng và không may xảy ra va chạm.

Điều khiến câu chuyện được chú ý hơn cả là khi Tuấn biết được hoàn cảnh của cô gái. Uyên và em gái sống trong một căn nhà dựng tạm để trông vườn giúp người bác. Bố mẹ ở vùng cao, còn hai chị em ở lại vừa học vừa làm để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống.

Sau vụ việc, Uyên mời Tuấn về nhà để nói chuyện. Theo chia sẻ của nhóm, chiếc xe của Tuấn mới mua và trước đó chưa có vết xước. Khi được hỏi có thể bồi thường bao nhiêu, Uyên lấy ra toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, chỉ hơn 982.000 đồng, với mong muốn chịu trách nhiệm cho lỗi của bản thân.

Thấy vậy, Tuấn hỏi: "Đưa hết chỗ tiền này cho anh thì em lấy gì mà sống. Em lấy tiền đâu sinh hoạt trong tháng này, rồi em của em ăn uống thế nào?".

Uyên vẫn thật thà đề nghị rằng nếu chi phí sửa xe nhiều hơn, cô sẽ trả dần từng tháng. Cô chia sẻ thu nhập mỗi tháng khoảng 3 triệu, trong đó 2 triệu gửi về cho bố mẹ, còn lại có thể dành khoảng 1 triệu để bồi thường tiền sửa xe.

Khi người bạn đi cùng Tuấn hỏi tại sao lúc va quẹt không bỏ đi mà còn để lại số điện thoại để rồi mất gần một triệu, câu trả lời của Uyên rất đơn giản: "Lỗi của em thì em phải có trách nhiệm".

Sự thật thà của Uyên khiến Tuấn và người bạn đi cùng thay đổi quyết định. Thay vì nhận khoản tiền ít ỏi mà cô đã dành dụm, Tuấn trả lại toàn bộ.

"Thôi em để lại tiền cho em, xe thì để bọn anh tự sửa, tiền thì em giữ để lo sinh hoạt của hai chị em. Ban đầu anh tính là bắt em đền bù nhưng thấy hoàn cảnh của em vậy thì thôi anh gửi lại em" - Tuấn nói.

Chàng trai âm thầm quan tâm và giúp đỡ cô gái bằng những hành động giản dị nhưng đầy thiết thực

Không dừng ở đó, khi biết căn nhà tạm của hai chị em thậm chí không có cửa, Tuấn cùng bạn bè còn quay lại lắp cửa giúp. Trước sự lo lắng của mọi người về vấn đề an toàn, Uyên chỉ hồn nhiên nói rằng trong nhà cũng chẳng có gì giá trị.

Sau những lần gặp gỡ, Tuấn từng ngỏ ý rủ Uyên đi uống nước, thậm chí nhờ chị họ trang điểm cho cô để có một buổi đi chơi chỉn chu hơn. Tuy nhiên, vì quá ngại ngùng nên Uyên cuối cùng không đi.

Sau đó, Tuấn và bạn bè tiếp tục hỗ trợ Uyên tìm một công việc ổn định hơn. Khoảnh khắc cô gái nhận tháng lương đầu tiên cũng khiến nhiều người chú ý. Vì số tiền cao hơn tưởng tượng, Uyên bật khóc, thậm chí không dám nhận và muốn gửi trả vì cho rằng mình chưa làm được nhiều đến mức xứng đáng nhận khoản tiền ấy.

Vượt hơn 200km lên vùng cao, mò đường theo địa chỉ ghi trên căn cước của cô gái

Uyên làm vài ngày thì bất ngờ xin nghỉ việc vì mẹ ở quê bị ốm và cô phải trở về chăm sóc. Khi Uyên về quê và nhiều ngày không liên lạc được, Tuấn quyết định cùng bạn tìm về tận nhà cô, cách khoảng 200 km. Không có địa chỉ cụ thể, nhóm chỉ có thể dựa theo thông tin trên căn cước của Uyên để dò đường.

Tuấn cũng thừa nhận những ngày Uyên nghỉ, công việc của anh vất vả hơn bởi trước đó cô làm việc khá chăm chỉ.

Sau hành trình dài, cả nhóm tìm được nhà Uyên ở vùng cao. Chứng kiến hoàn cảnh gia đình còn nhiều thiếu thốn, Tuấn và bạn bè tiếp tục giúp sửa lại phần mái nhà. Đường đi khó khăn, cộng thêm mưa lớn, khiến quá trình di chuyển và sửa chữa không dễ dàng.

Trong lần gặp lại, Tuấn nói với Uyên: "Mấy ngày em về mà anh không gọi được cho em, có đổ chuông mà không ai nghe máy, anh lo lắm luôn".

Uyên cho biết trước mắt cô phải ở nhà phụ bố mẹ. Gia đình còn một em nhỏ chuẩn bị đi học, bố mẹ phải đưa đón em nên cô cần ở nhà phụ trông nom vườn tược.

Sau chuyến đi ấy, những lúc có thời gian, Tuấn và bạn bè vẫn thỉnh thoảng lên thăm Uyên. Sau đó, anh cùng bạn bè khuyên Uyên quay lại TP.HCM để làm việc còn có cơ hội thay đổi cuộc sống. Tuấn còn giúp xin việc cho Uyên.

Mãi đến khi Uyên quay lại TP.HCM để tiếp tục công việc, Tuấn mới có dịp mời cô về nhà mình chơi. Cũng từ đây, nhiều người mới bất ngờ khi biết chàng trai trước đó luôn xuất hiện với hình ảnh giản dị, gần gũi lại có gia đình khá giả, điều kiện kinh tế tương đối tốt.

Trái với hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn của Uyên, cuộc sống của Tuấn có phần đủ đầy hơn, nhưng điều khiến cộng đồng mạng chú ý không nằm ở khoảng cách điều kiện giữa hai người, mà ở cách anh vẫn đối xử với cô rất tự nhiên, không phô trương hay tạo cảm giác hơn thua.

Chính sự đối lập ấy càng khiến câu chuyện của cả hai được quan tâm, bởi từ một vụ va quẹt xe tình cờ, họ dần bước vào cuộc sống của nhau theo một cách chẳng ai ngờ tới.

Dân mạng nhiệt tình "đẩy thuyền", nhưng cũng xuất hiện nghi vấn

Không chỉ những hành động giúp đỡ, sự quan tâm Tuấn dành cho Uyên cũng trở thành lý do khiến câu chuyện lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Nhiều người yêu mến nét chân chất, thật thà của cô gái, đồng thời cho rằng cách Tuấn quan tâm và lo lắng cho cô khiến mối quan hệ này trở nên đặc biệt hơn.

Dẫu vậy, bên cạnh những bình luận tích cực, cũng xuất hiện ý kiến hoài nghi rằng toàn bộ câu chuyện có thể là nội dung được xây dựng theo kịch bản nhằm phát triển kênh, tạo lượt xem hoặc phục vụ bán hàng về sau.

Hiện những suy đoán này chủ yếu xuất phát từ cộng đồng mạng và chưa có căn cứ rõ ràng. Vì thế, điều khiến câu chuyện được quan tâm ở thời điểm hiện tại vẫn là những tình tiết được chia sẻ: sự tử tế của một cô gái sẵn sàng nhận trách nhiệm cho lỗi của mình và cách những người xa lạ lựa chọn đối xử với nhau bằng sự tử tế và chân thành.