Đi Tà Xùa chụp bộ ảnh viral, cặp đôi 2001 - 2002 hé lộ chuyện "vừa đi date vừa chạy deadline" ở những nơi cảnh đẹp nhất Việt Nam

Bạn còn nhớ bộ ảnh một cặp đôi check-in giữa cánh đồng hoa sao nhái trên Sống lưng khủng long - Tà Xùa, Sơn La viral khắp mạng xã hội hồi cuối tháng 9? Ảnh đẹp đến mức dân tình kéo nhau vào Instagram, Threads xin vía: Bao giờ mình mới có một tình yêu như thế!

Bộ ảnh Tà Xùa đẹp như mơ của cặp đôi. Ảnh: loanh.quanh.w.qanh

Khung hình nhiều người "xin vía".

Nhưng đấy mới chỉ là một góc nhỏ trong album đi date của hai người. Lướt trang cá nhân của họ, từ những cung đường trekking giữa núi rừng đến các điểm check-in khắp Việt Nam, ảnh nào cũng đẹp như thể vừa bước ra từ Pinterest. Nhìn thôi đã thấy muốn có người yêu để rủ đi cùng.

Nhân vật chính là Thu Giang (SN 2002) và Quang Anh (SN 2001). Giang làm content freelancer mảng du lịch, lifestyle, còn Quang Anh là nhiếp ảnh gia chuyên chụp wedding và travel. Một người lo nội dung, một người cầm máy, cả hai lại cùng mê xê dịch. Thế là có những chuyến đi vừa là công việc, vừa là thời gian hẹn hò của hai đứa.

Nghe thì đúng kiểu một công đôi việc, yêu nhau mà còn được đi khắp nơi. Nhưng đi du lịch cùng người yêu đâu phải lúc nào cũng chỉ có ảnh đẹp và những buổi chiều chill chill. Deadline vẫn dí, lịch trình vẫn phải chạy, người cầm máy đôi khi còn mải chụp đến quên cả người yêu. Vậy Thu Giang có bao giờ dỗi vì bạn trai chụp mình không đẹp như tưởng tượng? Và sau bao nhiêu chuyến đi chung, hai người nhận ra điều gì về nhau mà những buổi hẹn hò bình thường chưa chắc đã nhận ra?

Thu Giang và Quang Anh đều có chung đam mê xê dịch, sở thích chụp ảnh, và thế là hành trình yêu của cặp đôi này trở nên thú vị và đẹp hơn đúng nghĩa.

Cuộc hẹn đầu: Xách “cả gia tài” lên và đi!

Thu Giang và Quang Anh biết nhau qua mạng xã hội từ đầu năm 2024, đến cuối năm thì tình cờ gặp mặt tại một chương trình thiện nguyện. Khi ấy, cả hai chỉ là những người bạn có chung sở thích du lịch, chưa nghĩ rằng sau này mình sẽ trở thành một cặp đôi và cùng nhau đi qua nhiều nơi đến thế.

Chuyến đi đầu tiên của cả hai diễn ra vào tháng 3/2025, với điểm đến là đỉnh Ky Quan San. Giang là người lên ý tưởng, vừa rủ thì bạn trai đã gật đầu cái rụp. Thế là hai người xách balo lên đường, mang theo cả một “gia tài” máy ảnh vì ai cũng có thiết bị riêng và chẳng dễ dàng bỏ lại món nào.

Chuyến đi đầu tiên đến Kỳ Quan San của cặp đôi.

Cứ thế, kết hợp cùng công việc và sở thích, trong hơn 1 năm yêu, cả hai đã cùng nhau đi từ vùng núi, đến đồng bằng, làng biển,... Cứ chỗ nào có cảnh đẹp là có mặt chỗ đó. Giang làm freelancer mảng du lịch, lifestyle; Quang Anh là nhiếp ảnh gia tự do, chuyên chụp wedding và travel. Có chuyến đi vì công việc, có chuyến xuất phát từ sở thích, cũng có những hành trình mà cả hai tranh thủ kết hợp cả hai yếu tố.

“Vì công việc của cả hai cũng đều cần di chuyển nhiều nên thật sự là đi nhiều quá nên cũng không đếm nổi (cười). Thường chúng mình sẽ thích những nơi có phong cảnh thiên nhiên, văn hóa và đồ ăn địa phương. Tùy vào tính chất công việc, chuyến đi nhưng thường sẽ từ 2-4 ngày”, Thu Giang chia sẻ.

Làm những công việc gắn với hình ảnh và trải nghiệm, cả hai không quá lúng túng trong chuyện tìm điểm đến hay lên lịch trình. Thứ khiến họ đau đầu hơn đôi khi lại là khâu chuẩn bị đồ nghề. Máy ảnh, máy quay, các thiết bị phục vụ công việc đều cần được cân nhắc kỹ: Mang món nào để có đủ tư liệu, món nào có thể để lại, rồi còn phải tính đến trang phục sao cho phù hợp với từng địa điểm và lên hình đẹp và đủ bộ hình.

Với cả hai, một chuyến đi trọn vẹn vẫn cần có đủ hình ảnh phục vụ công việc, nhưng cũng phải có thời gian để tận hưởng và thư giãn. Dẫu vậy, ranh giới giữa làm việc và đi chơi đôi khi vẫn bị xóa nhòa, nhất là khi Quang Anh quá mải mê chụp ảnh mà quên mất mình cũng cần tận hưởng khoảnh khắc ấy. Giang kể, cô thường là người nhắc bạn trai chậm lại, để cả hai vừa có những bức hình ưng ý, vừa không bỏ lỡ niềm vui của chuyến đi.

Thu Giang qua "lăng kính" của người yêu. Bức ảnh chụp ở Hồ Gươm, Hà Nội.

Để có thể đi cùng nhau nhiều nơi mà không tạo áp lực cho đối phương, chuyện chi phí cũng được cả hai chủ động tính toán. Thay vì mặc định một người phải chi trả tất cả, cả hai thường chia sẻ chi phí tùy theo điều kiện và tính chất của từng chuyến đi. Nếu ai có công việc gắn với hành trình đó thì người ấy sẽ hỗ trợ phần nhiều hơn, nhờ vậy việc kết hợp lịch trình công việc với sở thích cá nhân cũng dễ dàng hơn.

Về phần mình, Thu Giang cho biết cô thường dành khoảng 15% thu nhập mỗi tháng cho du lịch. Nếu muốn đi xa hơn, Giang sẽ tích lũy khoản tiền này trong 2-3 tháng, thay vì cố thực hiện ngay một chuyến đi vượt quá khả năng tài chính. “Mình tin là việc sống có trải nghiệm rất quan trọng, nhưng việc tiết kiệm cho tương lai cũng quan trọng không kém nè”, Giang chia sẻ.

Hiện tại, thu nhập của Giang đến từ công việc content freelancer và các hợp đồng quảng cáo với nhãn hàng. Quang Anh cũng có nguồn thu từ công việc nhiếp ảnh, bên cạnh việc bán ảnh và hợp tác với các thương hiệu. Nhờ vậy, những chuyến đi không chỉ là dịp để cả hai thỏa mãn sở thích xê dịch mà đôi khi còn gắn liền với công việc, giúp họ vừa có thêm trải nghiệm, vừa duy trì nguồn thu nhập. Với Thu Giang và Quang Anh, điều quan trọng không phải đi được bao nhiêu nơi, mà là biết sắp xếp để việc đi du lịch vẫn phù hợp với công việc và khả năng tài chính của mình.

Nhận ra “mình yêu đúng người rồi” sau 1 chuyến đi

Nhìn vào những khung hình đẹp như Pinterest mà Thu Giang và Quang Anh đăng tải, không khó hiểu khi có người bình luận: “Đây mới là một cuộc đời đáng sống chứ!”. Là người trong cuộc, Giang hiểu vì sao mọi người có cảm nhận ấy: mạng xã hội thường lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mỗi chuyến đi. Nhưng đằng sau những bức ảnh lung linh ấy, cuộc sống của cả hai cũng có những khoảng không được đưa lên mạng.

“Chỉ là “ở trong chăn mới biết chăn có rận” nè. Cuộc đời nào thì cũng có những góc khuất mà người ngoài không thấy được, đúng thật là tụi mình có những chuyến rất chill, rất vui vẻ hạnh phúc tận hưởng cuộc sống, nhưng ngoài những lúc đấy ra thì 2 đứa cũng thường xuyên phải chạy deadlines tới 2-3h sáng, stress vì công việc và thỉnh thoảng vẫn bất đồng quan điểm cãi nhau,... nhưng mình ít show lên social lắm vì không muốn truyền tải năng lượng tiêu cực tới mọi người”, cô chia sẻ.

Cả hai có cơ hội check in nhiều cảnh đẹp trên khắp mọi miền Tổ Quốc. Trong các hình lần lượt tù vùng núi Sơn La, đến vườn Quốc gia Cúc Phương, và cảnh đêm cũng ở Tà Xùa và đến cả Kawah Ijen ở Indonesia.

Nhưng cũng chính khi cùng nhau trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong những chuyến đi, Thu Giang có thêm cơ hội hiểu rõ hơn về người yêu. Từ thói quen thường ngày đến cách phản ứng khi lịch trình phát sinh sự cố, tất cả đều có thể trở thành những “bài test” tự nhiên cho một mối quan hệ. Bởi đôi khi, chính lúc rời khỏi vùng an toàn, thử một món ăn lạ hay xoay xở trước tình huống ngoài dự tính, người ta mới hiểu thêm về người đang đồng hành cùng mình.

“Mình có thấy trên Threads có topic là “trước khi cưới phải đi du lịch cùng người yêu’ kiểu để hiểu rõ hơn về tính cách, tật xấu của đối phương,... còn tụi mình thì may mắn từ lúc mới yêu đến nay đã đi 7749 nơi rồi. Mình nhìn thấy rõ nhất cách sống thường ngày, những thói quen của Quang Anh mà bình thường ít thể hiện ra. Đó cũng là một trong những yếu tố để mình cân nhắc trước khi kết hôn (cười), Thu Giang chia sẻ.

Thấy mình yêu đúng người rồi đó.

Và có một chuyến đi khiến Thu Giang càng tin rằng mình đã chọn đúng người. Cô nhớ mãi chuyến phượt Hà Nội - Y Tý, Lào Cai kéo dài 4 ngày 3 đêm, với tổng quãng đường gần 900km. Quang Anh vốn không quá đam mê chạy xe máy, nhưng vì bạn gái rất thích nên vẫn chiều lòng và đồng hành cùng cô. Đến ngày cuối, cả hai phải chạy gần 400km từ Y Tý về Hà Nội, mất khoảng 9-10 tiếng liên tục trên đường.

Dù mệt sau hành trình dài, Quang Anh vẫn dịu dàng, không hề tỏ ra khó chịu với bạn gái. Chính điều ấy khiến Giang nhớ mãi. Cô kể: “Về đến nhà tự nhiên mình nghĩ ‘mình yêu đúng người rồi’”.

Dĩ nhiên, yêu đúng người không có nghĩa là lúc nào cũng đồng điệu. Khi có bất đồng, cả hai thường chọn ngồi lại, chia sẻ quan điểm và tìm cách giải quyết phù hợp với cả hai. Còn chuyện có người yêu là nhiếp ảnh gia cũng chẳng đảm bảo Giang lúc nào cũng có ảnh đẹp mang về. Cô nàng tiết lộ vẫn thường xuyên chê bạn trai “chụp ảnh xấu” và dỗi như bao cô gái khác.

Nói về tương lai, Giang cho biết cả hai chưa thể nói trước điều gì, chỉ đang cố gắng hạnh phúc bên nhau mỗi ngày. “Tụi mình cũng mong một happy ending lắm”, cô chia sẻ. Trước mắt, Giang vẫn mong cả hai sẽ có thêm nhiều chuyến đi cùng nhau. Với cô, không cần phải đợi đến khi dư dả mới đi du lịch, bởi dù gần hay xa, mỗi điểm đến đều có thể mang lại những trải nghiệm mới. Chuyện thời gian cũng vậy, chỉ cần thực sự muốn đi, mỗi người đều có thể tìm cách sắp xếp để dành chỗ cho những chuyến đi trong cuộc sống của mình.