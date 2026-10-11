Bạn gái thất nghiệp liền đòi tôi chu cấp 10 triệu/tháng: Một câu nói của cô ấy khiến tôi choáng váng muốn chia tay ngay lập tức

Tôi và Hồng yêu nhau được gần hai năm. Hồng làm nhân viên văn phòng cho một công ty tư nhân, công việc chủ yếu là xử lý giấy tờ, làm báo cáo và phối hợp với các phòng ban. Thu nhập của cô ấy không cao, chỉ khoảng 9 triệu đồng mỗi tháng, nhưng điều khiến tôi băn khoăn không phải là mức lương ấy, mà là thái độ của Hồng đối với công việc.

Từ ngày quen nhau, tôi hiếm khi thấy Hồng nói về công việc bằng thái độ tích cực. Sáng nào cô ấy cũng than mệt, ngại đi làm, nào là sếp khó tính, đồng nghiệp nhiều chuyện, nào là việc nhiều mà lương chẳng đáng bao nhiêu. Có những hôm tan làm, Hồng gọi điện cho tôi kể lể cả tiếng đồng hồ, nói rằng mình đã chán ngấy công ty và chỉ muốn nghỉ việc cho nhẹ đầu.

Tôi từng khuyên Hồng nếu cảm thấy công việc không phù hợp thì hãy chủ động tìm một nơi tốt hơn, nhưng đừng nghỉ khi chưa có phương án dự phòng. Hồng nghe xong thường gật đầu cho qua, rồi hôm sau mọi chuyện vẫn như cũ. Tôi biết cô ấy không phải người kém năng lực, nhưng dường như Hồng chưa bao giờ thực sự muốn cố gắng đến cùng. Có những việc đồng nghiệp làm xong trong buổi sáng, cô ấy lại để đến cuối ngày, thậm chí có lần còn than với tôi rằng bị sếp nhắc nhở vì chậm tiến độ.

Tôi không muốn can thiệp quá sâu vào công việc của bạn gái nên chỉ biết khuyên nhủ. Tôi nghĩ ai cũng có giai đoạn chán nản, miễn là người ta còn ý thức được mình cần phải làm gì để cải thiện cuộc sống.

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Thế rồi công ty Hồng tiến hành cắt giảm nhân sự. Vì hiệu quả công việc không nổi bật, cô ấy nằm trong danh sách bị cho nghỉ. Khi nghe tin, tôi tưởng Hồng sẽ hoang mang, ít nhất cũng phải lo lắng về tiền bạc và tương lai. Nhưng trái với dự đoán của tôi, cô ấy khá bình thản, còn nói đây chính là cơ hội để thoát khỏi nơi làm việc khiến mình mệt mỏi suốt bao lâu.

Hồng chuẩn bị hồ sơ rồi gửi đến nhiều công ty. Tôi thấy cô ấy có ý thức tìm việc nên cũng yên tâm phần nào. Nhưng một tuần, rồi hai tuần trôi qua, chẳng có nơi nào gọi phỏng vấn. Đến hết tháng đầu tiên, Hồng bắt đầu sốt ruột, nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất lại là đề nghị cô ấy đưa ra.

Hồng nói tôi có thu nhập tốt, mỗi tháng kiếm được hơn 30 triệu đồng, nên có thể trợ cấp cho cô ấy 10 triệu để chi tiêu trong thời gian tìm việc. Cô ấy cho rằng đây là chuyện bình thường giữa hai người yêu nhau, bởi tôi có khả năng thì giúp đỡ bạn gái một chút cũng chẳng đáng là bao.

Tôi nghe xong thực sự không vui. Tôi không tiếc tiền giúp Hồng khi cô ấy gặp khó khăn, nhưng chúng tôi chưa kết hôn, cũng chưa có sự ràng buộc nào về tài chính. Quan trọng hơn, tôi không hiểu vì sao cô ấy lại mặc nhiên xem việc tôi chu cấp tiền sinh hoạt cho mình là điều hiển nhiên, trong khi trước đó chính cô ấy luôn miệng nói muốn nghỉ việc vì lương thấp, áp lực cao.

Tôi hỏi Hồng đã tính toán thế nào nếu vài tháng nữa vẫn chưa tìm được công việc mới? Cô ấy chỉ đáp rằng cứ tìm từ từ, công việc tốt đâu dễ kiếm, còn chuyện tiền bạc thì tôi đừng tính toán quá nhiều với người yêu.

Câu nói ấy khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Tôi từng hình dung về một gia đình mà hai người cùng cố gắng, cùng chia sẻ trách nhiệm và biết dựa vào nhau khi khó khăn. Nhưng qua cách Hồng nhìn nhận chuyện này, tôi lại có cảm giác cô ấy đang tìm một chỗ dựa tài chính hơn là một người đồng hành.

Tôi không đòi hỏi bạn gái phải kiếm được nhiều tiền, càng không cho rằng người thất nghiệp là người lười biếng. Tôi chỉ muốn thấy cô ấy thực sự nghiêm túc với tương lai của mình, biết lo lắng khi gặp khó khăn và chủ động tìm cách vượt qua thay vì nhanh chóng chuyển gánh nặng sang người khác.

Mấy ngày nay, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện chia tay. Tôi biết quyết định ấy có thể khiến Hồng tổn thương, nhất là khi cô ấy đang thất nghiệp và chưa tìm được hướng đi mới. Nhưng nếu tiếp tục mối quan hệ này, liệu sau hôm nay, chuyện chu cấp 10 triệu mỗi tháng có trở thành trách nhiệm lâu dài của tôi hay không?