Mẹ 4 con triệu view nửa đêm phải thốt lên "Eo ơi hầu chồng mệt lắm" và cái kết không tin nổi sau đó

Được yêu thích trên mạng xã hội bởi những đoạn clip ghi lại cuộc sống hôn nhân mang đậm màu sắc đời thường, cặp đôi Vân Chấy (Vân Nguyễn) - Long Shen (Duy Long) nhiều lần khiến cư dân mạng bật cười bởi những màn tung hứng tự nhiên, hài hước.

Vợ chồng Vân Chấy - Long Shen

Mới đây, một đoạn clip tiếp tục thu hút sự chú ý khi Vân Nguyễn chia sẻ cảnh chuẩn bị đồ nhậu để chồng mời hội bạn về nhà ăn uống rồi cùng nhau chơi game. Cách người vợ vừa tất bật trong bếp, vừa liên tục trêu chồng bằng những câu nói hài hước khiến dân mạng đồng loạt bình luận: "Đúng là cô vợ khác người, anh chồng số hưởng thật sự!".

Điều khiến nhiều người thích thú là hội bạn được mời về nhà đều là những người cùng chơi game với hai vợ chồng. Chẳng mấy người vợ hào hứng khi chồng dành thời gian chơi game, thậm chí không ít gia đình từng xảy ra mâu thuẫn vì sở thích này.

Thế nhưng, với cô vợ khác người "Vân Chấy" lại hoàn toàn khác. Không những không cấm cản hay phàn nàn, cô còn cùng chồng trở thành "đồng đội" trong game, nhiệt tình tổ chức buổi gặp mặt cho hội bạn của chồng. Thậm chí mẹ 4 con còn nói luôn: "Vợ chồng gắn kết hơn trong game ấy".

Trong lúc vừa nấu nướng, cô vừa hài hước than thở: "Công nhận hầu chồng mệt lắm ấy". Thế nhưng ngay sau đó lại quay sang trêu chồng bằng một câu nói khiến ai nghe cũng bật cười: "Anh Long ơi, anh phải biết là anh tu mấy kiếp mới gặp được em đấy. Em hầu anh để anh nhập cuộc chơi cỡ này".

Điều khiến nhiều người thích thú hơn cả là không chỉ ủng hộ chồng chơi game, bản thân người vợ cũng là một "game thủ". Cô cho biết hai vợ chồng có cùng sở thích và thường xuyên đồng hành trong những trận game.

Không ít người cho rằng, thay vì xem game là nguyên nhân khiến vợ chồng xa cách, cô lại biến sở thích của chồng thành điểm kết nối để cả hai có thêm thời gian đồng hành cùng nhau.

Trong đoạn clip, người chồng cũng không giấu được sự "nở mày nở mặt" trước hội bạn khi có một người vợ vừa khéo léo chăm sóc gia đình, vừa nhiệt tình chuẩn bị đồ ăn, lại còn sẵn sàng tham gia những trận game cùng mọi người.

Đoạn video nhanh chóng nhận về hàng loạt bình luận hài hước:

- "Đúng là cô vợ khác người, anh chồng số hưởng quá".

- "Có vợ vừa nấu đồ nhậu, vừa chơi game cùng thì còn gì bằng".

- "Không phải chiều chồng vô điều kiện, mà là cả hai cùng có chung sở thích nên nhìn rất vui".

- "Nghe câu 'hai vợ chồng gắn kết hơn trong game' thấy ông chồng nhà này số hưởng thật sự".

Bên cạnh những lời khen dành cho sự tâm lý của người vợ, nhiều ý kiến cũng cho rằng điều thú vị trong câu chuyện không nằm ở việc chuẩn bị đồ nhậu hay ủng hộ chồng chơi game, mà là việc cả hai biết tìm tiếng nói chung trong hôn nhân.

Thay vì để sở thích của mỗi người trở thành khoảng cách, họ chọn cùng tham gia, cùng chia sẻ và biến những điều tưởng chừng rất bình thường thành khoảng thời gian gắn kết bên nhau.

Có lẽ vì vậy mà chỉ một đoạn clip ngắn cũng đủ khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời ngưỡng mộ cho cặp vợ chồng này, bởi hạnh phúc đôi khi không đến từ những điều lớn lao, mà từ sự đồng hành trong những sở thích rất đời thường.