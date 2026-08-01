Lưu tên vợ chẳng giống ai, ông chủ nổi tiếng bị sai vặt không từ việc gì: Sao lại có cô vợ "gia trưởng tài tình" thế này!

"Hôn nhân tàn phá con người ta quá các ông ạ. Đúng là mụ vợ của nhà dùng như phá mà", đó là 1 trong những màn "bóc phốt" vợ của ông chồng hot trên MXH. Là CEO của thương hiệu nổi tiếng nhưng anh Viết Sơn đích thị thuộc về "khu tự trị" Hiền Vũ - cô vợ xinh đẹp gia trưởng khiến anh tình nguyện làm ô sin bao năm.

Giữa lúc mạng xã hội tranh cãi không ngớt về câu chuyện "đàn ông gia trưởng mới là người biết lo cho gia đình", một người đàn ông lại bất ngờ trở thành hiện tượng theo cách hoàn toàn trái ngược.

Không phải vì những lời yêu đương ngôn tình, càng không phải những màn phát tiền hay tặng quà xa xỉ, mà chỉ vì ngày nào Facebook của anh cũng xuất hiện những đoạn tin nhắn dài kín màn hình. Nội dung chẳng có gì ngoài... danh sách công việc "vợ sai bảo".

"Mua rau ngót, cải xanh, súp lơ...".

"Nhớ mua cà phê muối".

"Đừng quên sữa".

"Dán nốt cửa".

"Thịt nhớ nhìn người ta cắt"...

Cô vợ gia trưởng được anh Sơn lưu trong danh bạ bằng cái tên chẳng giống ai: "Con ranh".

Anh Sơn có "thét ra lửa" với bao nhiêu nhân viên thì mãi chỉ là "cá con" với chị Hiền

Sau những màn tung hứng tưởng như chỉ để mua vui ấy là một cuộc hôn nhân của hai người trung niên đủ hài hước để người ngoài bật cười, nhưng cũng đủ bình yên để nhiều người phải ao ước.

"Sai chồng như sai người ở", nhưng đó lại là đặc quyền của người được tin tưởng nhất

Anh Sơn từng tự giễu mình bằng một dòng trạng thái khiến hàng chục nghìn người chia sẻ.

"Đọc bài người ta bàn chuyện gia trưởng mới lo được cho vợ, thế nào lại thấy giống mình... nhưng ở chiều ngược lại.

Nhà người ta thì vợ đòi ăn gì cũng bị mắng. Còn nhà mình hở ra là sai cho con ăn, rồi sai đi chợ, mua cà phê, mua đồ. Ăn thì như thuồng luồng mà tiền chẳng thấy đưa".

Đôi vợ chồng trung niên giao lưu với nhau hàng ngày, không những có vị ngọt mà cả mặn cay của gia vị, đậm mùi hành tỏi thịt xương

Đọc qua, ai cũng tưởng đó chỉ là màn "bóc phốt" vui giữa hai vợ chồng. Nhưng nhìn kỹ những đoạn tin nhắn được anh đăng lên, người ta lại thấy một điều thú vị hơn.

Người vợ nhớ rất rõ chồng đang ở đâu, tiện đường nào, mua món gì ngon, cắt miếng thịt ra sao, loại tỏi nào dễ bóc, sữa nào con thích uống. Còn người chồng cũng chẳng bao giờ hỏi: "Sao nhiều việc thế?", mà chỉ lặng lẽ đi làm hết.

Một cuộc hôn nhân đi qua nhiều năm đôi khi không còn đo bằng số lần nói "anh yêu em", mà bằng việc người kia mặc nhiên trở thành người đầu tiên mình nghĩ đến mỗi khi cần.

Có người gọi đó là bị sai bảo. Nhưng với anh Sơn, đó lại là một kiểu được cần đến.

Hôn nhân không làm đàn ông bớt phong độ, chỉ khiến họ đổi cách đẹp trai

Nếu mạng xã hội chỉ thấy một anh Sơn hay bị vợ giao việc, thì chính anh lại là người kể vui nhất về sự thay đổi của mình sau hôn nhân.

"Hôn nhân tàn phá con người ta quá các ông ạ. Ngày xưa ra đường đầu vuốt, quần áo là lượt, nước hoa thơm phức. Bây giờ áo phông Shopee mua một mẫu hai chục cái mặc dần, hai ba ngày mới gội đầu, đồng hồ bỏ, khuyên tai tháo, đi dép xỏ ngón cho tiện chạy Grab".

Anh Sơn từng có series triệu view nội dung chỉ là những lần đi chợ dưới sự chỉ đạo của chị Hiền, từ ngày thường đến lễ Tết. Anh không hề khéo mặc cả, có kinh nghiệm chọn đồ hay đảm đang, ngược lại anh còn rất lúng túng, có lúc vụng về nhưng anh chưa bao giờ từ chối việc vợ giao. Anh gọi đó là "niềm hạnh phúc từ những thứ giản dị".

Chỉ có một người chấp nhận mình không còn dành hàng giờ chăm chút vẻ ngoài, vì thời gian ấy được đổi lấy việc đưa con đi học, ghé chợ mua rau, mua bát bún riêu cho vợ hay tranh thủ mua hộp sữa trên đường về.

Anh Sơn chia sẻ: "Có lẽ đến một độ tuổi nào đó, sự phong độ của đàn ông không còn nằm ở mái tóc vuốt keo hay đôi giày bóng loáng, mà nằm ở việc họ sẵn sàng bước vào bếp, lăn xả ra chợ mà vẫn thấy đó là chuyện rất bình thường".

Điều đáng ghen tị nhất không phải người chồng chiều vợ, mà là hai người vẫn còn thấy vui vì những điều rất nhỏ

Điều khiến những câu chuyện của vợ chồng Sơn - Hiền được yêu thích không phải vì họ cố tạo content. Đó đơn giản là cuộc sống của họ vốn đã như vậy.

Một người nhắn liên tục. Một người nhận việc liên tục.

Gia đình tuyệt đối điện ảnh

Người ngoài nhìn vào thấy toàn việc lặt vặt. Hai vợ chồng lại biến chúng thành chất liệu để trêu nhau mỗi ngày.

Không có những màn thể hiện tình cảm ồn ào, cũng chẳng cần những câu nói hoa mỹ. Họ chọn cách yêu nhau bằng những việc rất đời thường, vụn vặt ấy.

Có lẽ vì thế mà nhiều người xem xong chỉ cười, rồi lại thấy ấm lòng.

Bởi sau tất cả, hôn nhân không phải là cuộc phân chia xem ai làm nhiều hơn ai. Một mái nhà đủ hạnh phúc là nơi cả hai đều coi việc chăm nhau là điều hiển nhiên, chứ không phải sự hy sinh.

Và có lẽ, câu chuyện của anh Sơn khiến nhiều người nhận ra một điều rất thú vị: người đàn ông được vợ "sai" nhiều nhất đôi khi lại là người được vợ tin tưởng nhiều nhất.