Mẹ chồng vừa nghỉ hưu được 1 tháng, lương hơn 8 triệu mà vẫn đòi lên thành phố: Nghĩ tới cảnh ở nhà mà phát bực

Mẹ chồng tôi vừa nghỉ hưu đầu tháng trước, trước đó bà đi làm công nhân nên ai cũng nghĩ nghỉ rồi thì ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, thỉnh thoảng trông các cháu cho vui cửa vui nhà.

Vậy mà bà ở nhà đúng 1 tháng thì bắt đầu thấy sốt ruột.

Hôm ấy, đang ăn cơm, mẹ chồng bất ngờ bảo bà đã hỏi được chỗ trên thành phố, người ta đang cần thuê người rửa bát, nếu làm chăm chỉ thì mỗi tháng cũng kiếm thêm được vài triệu. Bà tính lên đó làm, có chỗ ăn ở luôn.

Tôi nghe xong mà ngẩn người. Mẹ chồng tôi có lương hưu hơn 8 triệu mỗi tháng. Không phải số tiền quá lớn nhưng với người đã nghỉ hưu, không còn phải lo gì nhiều, tôi nghĩ như vậy cũng đủ để bà sống thoải mái, nhất là vợ chồng tôi vẫn chu cấp thêm khi cần.

Tôi không hiểu vì sao bà cứ phải cố kiếm tiền bằng được.

Suốt thời gian 1 tháng bà ở nhà, chuyện chăm cháu gần như bà không động tay vào. Hai đứa con tôi học tiểu học, sáng nào tôi cũng phải dậy sớm chuẩn bị đồ ăn, đưa con đi học rồi mới chạy đến cơ quan. Chiều tan làm lại vội vàng về đón con, cơm nước, tắm rửa, kèm học.

Ảnh minh họa

Mẹ chồng ở nhà nhưng bà chẳng mấy khi chủ động giúp. Có hôm tôi nhờ bà đón cháu vì công ty có việc đột xuất, bà cũng tỏ vẻ không vui, bảo tôi tự sắp xếp, coi như không có bà ở nhà.

Tôi không nghĩ bà nghỉ hưu thì mặc nhiên phải làm việc nhà hay chăm cháu. Nhưng nếu bà đã ở nhà cả ngày, tôi vẫn mong bà có thể chia sẻ với con dâu một chút. Đằng này, những lúc tôi cần bà thì bà luôn nói mệt, còn bây giờ nghe có chỗ thuê rửa bát, bà lại nhanh nhảu muốn đi làm.

Tôi đem chuyện ấy kể với chồng. Anh lại bảo mẹ cả đời đi làm quen rồi, bây giờ ngồi không ở nhà dễ buồn, có việc làm thêm cũng tốt.

Tôi nghe mà càng khó chịu. Tôi thấy lạ là bà có thể bỏ nhà lên thành phố làm thuê, trong khi việc nhà, việc đưa đón cháu, những thứ bà hoàn toàn có thể chia sẻ với chúng tôi thì bà lại chẳng mấy quan tâm. Dường như bà chẳng coi đây là nhà của mình, người thân, con cháu của mình. Bà chỉ muốn đi làm, kiếm tiền.

Có hôm tôi đi làm về muộn, thấy mẹ chồng đang ngồi xem điện thoại, còn 2 đứa trẻ vẫn chờ tôi về nấu cơm. Tôi vừa mệt vừa bực nhưng không muốn nói thêm. Có lẽ vợ chồng tôi nên đồng ý để bà lên thành phố làm thuê, chí ít thì tôi không còn nhìn thấy bà ngồi chơi ở nhà trong khi việc nhà thì đầy ắp. Nhưng như vậy liệu có bị họ hàng làng xóm nói chúng tôi không chăm sóc bà, để bà phải già rồi vẫn lang thang kiếm tiền không?