Khi bạn đã thích người ta những vẫn muốn "giữ giá": Đỉnh cao bật đèn xanh của nóc nhà Anh tài Thơm (Da LAB) năm ấy

Nếu theo dõi show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai , chắc hẳn ai cũng mê mẩn nét tính cách dịu dàng, chu đáo nhưng không kém phần hài hước của anh tài Thơm (Da LAB) . Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau một nam ca sĩ tài năng, yêu chiều gia đình hết mực ấy lại là một câu chuyện tình yêu "mở màn" siêu cồng kềnh nhưng đáng yêu vô cùng.

Nếu bạn đang thích một ai đó nhưng lại ngại mở lời vì sợ... "mất giá", hãy học tập ngay tuyệt chiêu bật đèn xanh đỉnh cao từ chính bà xã của anh tài Thơm!

Hãy quay ngược thời gian về thời sinh viên: Cô gái khoa Nga trò chuyện cùng cậu trai khoa Pháp (chính là anh tài Thơm). Sóng bắt đúng tần số, trò chuyện hợp cạ, không khí vui vẻ nổ đốm hoa.

Thường thì khi thích ai đó cái thời ấy, người ta sẽ thả thính kiểu "Hôm nào mình đi cà phê nhé" hay "Cậu có người yêu chưa?" ... Nhưng không, cô gái khoa Nga chọn một cú ngoặt lái điên rồ nhưng cực kỳ cao tay:

"Nói chuyện với cậu vui quá, dù biết hơi kỳ, nhưng ước gì cậu là gay, tớ luôn muốn có một người bạn thân là gay".

Để mà nói về góc nhìn chiến thuật thì câu nói này của cô gái khoa Nga - Biện Linh năm ấy cực kỳ "đỉnh". Nó vừa khen ngợi đối phương (nói chuyện vui, dễ gần, đáng tin cậy), vừa kéo gần khoảng cách bằng một vị trí vô cùng đặc biệt. Quan trọng nhất là nó xoá bỏ hoàn toàn sự đề phòng của cậu trai khoa Pháp, khiến anh chàng thả lỏng hoàn toàn và thoải mái thể hiện bản thân mà không bị áp lực "đang bị 1 bạn nữa tán".

Chiêu thức "ước làm bạn thân" tưởng như sẽ tự đưa mình vào Friendzone (vùng tình bạn), nhưng thực chất lại là chiếc cầu nối hoàn hảo để thấu hiểu và gắn bó sâu sắc.

10 năm sau , thành quả của cú bật đèn xanh "không mất giá" ngày ấy hiện ra vô cùng ấm áp: Đó là vào 8h tối, hai vợ chồng ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, trùm chung chiếc chăn giảm giá mới mua, cùng đắp mặt nạ đất sét, nhâm nhi 2 cốc trà sữa và cày một bộ phim Hàn Quốc nhí nhố.

Thành quả cực hời của c ô gái khoa Nga năm ấy tuy không tìm được một người "bạn thân", nhưng lại thu về một "combo đa năng" chất lượng nhất cuộc đời: Vừa là chồng, bạn trai, bạn thân, bạn nuôi con, lại còn là đối tác mua chung mỹ phẩm lẫn đồ gia dụng!

Nhìn vào cuộc sống hạnh phúc hiện tại của vợ chồng Thơm Da LAB mới thấy rằng cái cán cân tình cảm không nằm ở việc ai tỏ tình trước, mà nằm ở việc bạn tạo ra sự thoải mái thế nào để người ấy muốn ở lại bên bạn lâu thật lâu.

Một mối quan hệ bền vững đôi khi không cần những lời thề thốt mỹ miều, mà bắt đầu từ những cuộc trò chuyện hợp cạ thời sinh viên, để rồi 10 năm sau vẫn có thể cùng nhau đắp mặt nạ, uống trà sữa và tận hưởng những điều bình dị nhất.

Vợ của Anh Tài Thơm là chị Biện Thúy Linh, thường được bạn bè và người hâm mộ gọi là Biện Linh. Chuyện tình kéo dài nhiều năm cùng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của cặp đôi luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Anh Tài Thơm và Biện Thúy Linh quen nhau từ thời còn là sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cả hai bắt đầu để ý nhau từ năm cuối đại học và cùng đồng hành trong suốt 8 năm trước khi quyết định kết hôn vào năm 2016.

Trước khi lập gia đình, Biện Thúy Linh từng làm biên tập viên truyền hình.

Hiện vợ chồng Anh Tài Thơm có hai con gái đáng yêu là Cỏ và Mây. Trên mạng xã hội, nam ca sĩ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, hài hước bên vợ con, nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả.

Đặc biệt, sau khi tham gia chương trình thực tế, hình ảnh Anh Tài Thơm là một người chồng tâm lý, yêu thương vợ và một người cha tận tâm càng được lan tỏa mạnh mẽ. Nhiều cư dân mạng còn hài hước gọi anh là "ông chồng quốc dân" hay "động lực lấy chồng" nhờ cách ứng xử tinh tế và những màn tương tác dễ thương với gia đình.