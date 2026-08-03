Chuẩn bị 500 triệu làm hồi môn cho con gái chồng, nhưng điều gây xúc động lại lời giới thiệu bản thân của người mẹ kế này

Một lễ cưới đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng không phải bởi sự xa hoa hay những món quà giá trị, mà bởi khoảnh khắc phát biểu của người mẹ kế dành cho con gái của chồng. Chỉ vài phút chia sẻ thân tình với hai con, người phụ nữ ấy đã khiến rất nhiều người xúc động bởi sự tinh tế và yêu thương trong từng lời nói.

Mở đầu bài phát biểu, người phụ nữ nhẹ nhàng giới thiệu: "Hôm nay là ngày vui của hai con thì tôi là vợ của ba của cô dâu...".

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ để nhiều người lặng đi. Chị không xưng "mẹ", không nhận về mình một danh xưng vốn cần được vun đắp bằng thời gian và tình cảm. Thay vào đó, chị chọn cách giới thiệu giản dị, đúng mực và đầy tinh tế: "Tôi là vợ của ba cô dâu".

Đó không phải là sự xa cách, mà là cách người mẹ kế tôn trọng cảm xúc của con, tôn trọng vị trí của người mẹ đã sinh thành, đồng thời cũng thể hiện sự thấu hiểu vai trò của mình trong gia đình. Chính sự tiết chế ấy lại khiến tình yêu thương của mẹ kế và con chồng trở nên rõ ràng, tinh tế và hơn.

"Hôm nay là ngày vui của hai con thì tôi là vợ của ba của cô dâu. Thì tôi cũng có vài điều muốn nói đôi điều với hai con. Cô cũng lấy ba con thì cái thời gian cũng không dài mà cũng không ngắn. Từng ngày thấy con khôn lớn và ăn học tới nơi tới chốn cô rất là vui mừng".

Người mẹ kế chia sẻ quãng thời gian đồng hành cùng gia đình tuy "không dài mà cũng không ngắn", đủ để chứng kiến con gái của chồng trưởng thành, học hành đến nơi đến chốn và cảm thấy hạnh phúc trước từng bước lớn lên của con.

Không chỉ gửi gắm những lời chúc phúc chân thành, người mẹ kế này còn động viên hai vợ chồng trẻ mạnh dạn khởi nghiệp, rồi bất ngờ trao tặng 500 triệu làm vốn để các con bắt đầu cuộc sống mới.

Vừa nói, chị vừa nghẹn ngào. Đó không đơn thuần là món quà cưới, mà là sự tin tưởng, là mong muốn các con có thêm hành trang để xây dựng tương lai.

Điều khiến cư dân mạng xúc động nhất lại không nằm ở giá trị món quà, mà ở cách người phụ nữ ấy đối xử với con chồng. Không cần xưng "mẹ", không cần những lời hoa mỹ, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ và từng lời dặn dò đều toát lên sự quan tâm chân thành.

Nhiều người cho rằng, tình thân đôi khi không được quyết định bởi cách xưng hô, mà được chứng minh bằng cách đối đãi với nhau mỗi ngày. Và câu giới thiệu: "Tôi là vợ của ba cô dâu" chính là chi tiết đẹp nhất của cả bài phát biểu. Một câu nói vừa khiêm nhường, vừa tử tế, đủ để người nghe cảm nhận được sự văn minh, khéo léo và tình yêu thương mà người mẹ kế dành cho con.

Suy cho cùng, gia đình không chỉ được gắn kết bằng huyết thống hay danh xưng. Có những người không sinh ra mình, không cần được gọi một tiếng "mẹ", nhưng lại âm thầm yêu thương, đồng hành và mong mình có một cuộc sống hạnh phúc. Và đôi khi, chính sự tử tế ấy mới là điều chạm đến trái tim nhiều người nhất.

(Nguồn: Bột Quay Phim Cưới, TD Wedding)