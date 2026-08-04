Tôi ngăn cản con chồng cưới người yêu chỉ vì một bữa cơm, ai cũng nói mẹ kế ích kỷ, 5 năm sau con bé ôm tôi khóc

Tôi là mẹ kế của con bé. Nói là mẹ con nhưng thật ra chúng tôi không có chung huyết thống. Tôi đến với bố con khi con đã học cấp ba. Tôi chưa từng sinh con nên vẫn luôn coi con như con gái của mình, nhưng trong lòng vẫn giữ một khoảng cách. Tôi biết mình thương con, nhưng cũng biết mình không có quyền như một người mẹ ruột.

Con bé yêu một cậu trai gần ba năm rồi đưa về ra mắt. Bố con rất ưng. Cậu ấy lễ phép, ăn nói nhỏ nhẹ, công việc ổn định. Nhìn qua, ai cũng thấy là một chàng rể tốt.

Chỉ có tôi là thấp thỏm sau đúng một bữa cơm.

Hôm ấy, 2 nhà gặp mặt ăn cơm. Mọi người đang ăn thì mẹ cậu ấy liên tục gắp thức ăn vào bát con trai. Miếng cá ngon nhất, bà gỡ xương rồi mới đưa sang. Cậu ấy hơn ba mươi tuổi nhưng chỉ ngồi chờ mẹ làm mọi thứ. Đến lúc ăn xong, cậu đứng dậy ra phòng khách uống nước, còn mẹ và em gái thu dọn bát đũa. Cậu không hề quay lại phụ một tay, cũng không có ý định giúp.

Điều khiến tôi để ý hơn cả là ánh mắt của con chồng tôi. Con bé đã vô thức đứng lên dọn cùng mẹ bạn trai, như thể đó là việc đương nhiên.

Trên đường về, tôi chỉ hỏi con một câu: "Ở nhà, người yêu con có bao giờ nấu cơm hay rửa bát không?".

Con cười: "Con trai mà dì. Nhà anh ấy từ bé đã thế, với anh ấy nhiều việc lắm".

Tối hôm đó, tôi nghĩ mãi. Tôi muốn nói với con rằng nếu ngay trong chính gia đình mình, một người đàn ông đã quen được phục vụ thì sau này rất khó để bước vào hôn nhân với tâm thế san sẻ.

Nhưng rồi tôi lại thôi. Tôi chỉ là mẹ kế.

Nếu tôi phản đối, liệu con có nghĩ tôi không muốn con hạnh phúc? Liệu người ngoài có nói tôi ích kỷ, sợ con lấy chồng rồi không còn ở bên bố nữa?

Cuối cùng, tôi vẫn lấy hết can đảm nói với chồng và con rằng mình chưa đồng ý cuộc hôn nhân này. Tôi bảo chỉ vì một bữa cơm, tôi nhìn thấy cách gia đình ấy đang nuôi dạy một người đàn ông.

Con bé giận tôi suốt nhiều tháng.

Ảnh minh họa

May mắn là sau đó, chính con là người chủ động lùi lại. Trong thời gian chuẩn bị cưới, hai đứa phát sinh nhiều mâu thuẫn. Điều con kể cũng giống hệt điều tôi từng lo. Cậu ấy gần như không biết làm việc nhà, luôn mặc định mọi việc chăm sóc gia đình là trách nhiệm của phụ nữ.

Năm năm sau, con gái tôi đã có một gia đình khác. Chồng con biết nấu ăn, biết thay tã cho con, biết cùng vợ chia sẻ những việc rất nhỏ trong nhà.

Có lần con ôm tôi rồi nói: "Ngày ấy nếu dì không dám nói, chắc giờ cuộc sống của con đã khác".

Tôi chỉ cười. Thật ra, tôi chưa bao giờ nghĩ mình đúng chỉ sau một bữa cơm. Điều tôi nhìn thấy không phải một người đàn ông không rửa bát, mà là một thói quen đã được nuôi dưỡng suốt nhiều năm. Hôn nhân không sợ người chưa biết làm việc nhà. Hôn nhân chỉ sợ người luôn nghĩ đó vốn dĩ không phải việc của mình.

Đến bây giờ, tôi vẫn tin rằng, thương một đứa con không nhất thiết phải sinh ra nó. Đôi khi, tình thương còn là dám nói một điều khiến con giận mình hôm nay, miễn là con có thể sống bình yên hơn trong nhiều năm sau.