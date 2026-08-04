"MC giàu nhất VTV" bỗng dưng thú nhận: "Mình là người chồng tệ nhất thế gian!"

Không phải những món quà đắt giá hay màn thể hiện tình cảm phô trương, điều khiến bài đăng mới đây của MC Đức Bảo nhận được nhiều sự quan tâm lại là cách anh kể về một "lỗi lầm" rất đời thường.

Nhân dịp sinh nhật bà xã Thảo Bùi, nam MC mở đầu bài viết bằng câu nói đầy tự trào: "Mình là người chồng tệ nhất thế gian!" . Anh hài hước lý giải rằng vì công việc nên không thể ở nhà trong ngày sinh nhật vợ, để cô "chẳng có bánh cũng chẳng có nến". Tuy nhiên ngay sau đó, Đức Bảo cũng tự "thanh minh" rằng đó chỉ là cảm giác áy náy của bản thân và tin rằng vợ sẽ thông cảm cho tính chất công việc của mình.

Nguyên văn chia sẻ của nam MC viết:

"Mình là người chồng tệ nhất thế gian! Vì sinh nhật vợ mà không thèm ở nhà, bỏ mặc vợ con côi cút, chẳng có bánh cũng chẳng có nến… Đấy là lương tâm tự mình cắn rứt nghĩ vậy, chứ vợ Thao Bui chắc sẽ thông cảm cho công việc của bố Lily thôi nhỉ.

Chúc mừng sinh nhật vợ, chúc mẹ Lily ngày càng trẻ trung, xinh đẹp và luôn nở nụ cười hạnh phúc như trong tấm ảnh này. Quà bố đã mua, hoa Lily đã tặng mẹ, còn chờ bố về rồi cả nhà cùng ăn một bữa thật đầm ấm nha.

Bố và Lily yêu mẹ rất nhiều!".

Dòng trạng thái nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác cùng những lời chúc dành cho gia đình nhỏ của nam MC. Không ít khán giả bày tỏ sự thích thú trước cách Đức Bảo tự "nhận tội" với vợ nhưng vẫn khéo léo gửi gắm sự quan tâm và tình cảm chân thành qua từng câu chữ.

Tổ ấm hạnh phúc của MC Đức Bảo

Bà xã xinh đẹp của nam MC cũng đáp lại dí dỏm: "Úi nửa đêm lướt facebook thấy đập vào mắt quả tít "người chồng tệ nhất thế gian" tí thì ngất. Dù sao cũng chưa ai kiểm chứng nên chắc chỉ tệ "nhì" thui nhé. Thanks, bếp!".

Điều khiến nhiều người đồng cảm nằm ở chi tiết rất đời thường: công việc đôi khi khiến những người làm truyền hình không thể có mặt trong các dịp đặc biệt của gia đình. Thay vì né tránh, Đức Bảo thẳng thắn bày tỏ sự áy náy, đồng thời cho biết anh đã chuẩn bị quà, hoa và hẹn sẽ cùng vợ con ăn một bữa cơm ấm cúng khi trở về.

Câu trả lời "tung hứng" của bà xã nam MC cũng cho thấy cô rất đồng cảm với đặc thù công việc và sự vất vả của chồng mình.

Bài đăng hiếm hoi hé lộ thêm những khoảnh khắc về tổ ấm của MC Đức Bảo sau khi lên chức bố. Anh trìu mến gọi bà xã là "mẹ Lily", trong khi con gái cũng được nhắc đến như một "đồng minh" nhỏ cùng bố gửi lời chúc đến mẹ. Cách xưng hô giản dị, gần gũi khiến nhiều người cảm nhận được không khí ấm áp của gia đình.

MC Đức Bảo vốn là gương mặt quen thuộc của Đài Truyền hình Việt Nam và khá kín tiếng về đời sống cá nhân. Kể từ khi lập gia đình, anh vẫn giữ thói quen hạn chế chia sẻ chuyện riêng lên mạng xã hội. Chính vì vậy, mỗi lần nam MC đăng tải những khoảnh khắc liên quan đến vợ con đều thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Không có những lời lẽ hoa mỹ, bài đăng nhân dịp sinh nhật bà xã của Đức Bảo lại ghi điểm bởi sự chân thành và gần gũi. Đằng sau câu nói đùa "người chồng tệ nhất thế gian" là nỗi áy náy của một người chồng vì không thể ở cạnh vợ trong ngày đặc biệt, đồng thời là lời hứa sẽ bù đắp bằng một bữa cơm sum vầy khi công việc khép lại. Với nhiều người, đôi khi chính những điều giản dị ấy lại là cách thể hiện tình cảm bền bỉ và thực tế nhất trong hôn nhân.

Trong guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại, không phải ai cũng có thể có mặt trong mọi cột mốc quan trọng của người thân. Đặc biệt với những người làm nghề có lịch trình thất thường như MC, biên tập viên hay người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, việc phải vắng nhà vào những dịp đặc biệt là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, điều quyết định giá trị của một mối quan hệ không chỉ nằm ở việc có mặt đúng lúc, mà còn ở sự quan tâm và cách mỗi người luôn hướng về gia đình.

Một lời nhắn chân thành, một món quà được chuẩn bị từ trước hay lời hẹn sẽ bù lại bằng bữa cơm ấm cúng sau giờ làm đôi khi cũng đủ để người ở nhà cảm nhận được mình luôn được đặt ở vị trí quan trọng. Bởi khi cả hai cùng thấu hiểu và trân trọng nhau, tình yêu không bị đo bằng số giờ ở cạnh, mà được bồi đắp từ sự sẻ chia và nỗ lực gìn giữ tổ ấm, ngay cả trong những ngày bận rộn nhất.